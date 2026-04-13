BVB, Haberler ve Söylentiler: Bu, transfer ücreti ödemeden gerçekleştirilecek büyük bir transfer başarısı olurdu! Borussia Dortmund, yıldız oyuncular için yapılan pazarlıkta muhtemelen elini boş çıkardı

BVB, AFC Bournemouth'tan savunma oyuncusu Marcos Senesi'yi transfer etme yarışında görünüşe göre geride kalmış durumda.

Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun yazdığına göre, Premier Lig'den Chelsea, Tottenham ve Manchester United kulüpleri, Arjantinli oyuncunun menajer ekibiyle halihazırda yakın temas halinde ve bu nedenle transfer yarışında önemli bir avantaj sahibi.

Son olarak İtalyan gazetesi Tuttosport, Dortmund'un 28 yaşındaki oyuncu için çabalarını yoğunlaştırdığını ve ona ilk sözleşme teklifini sunduğunu bildirmişti. Buna göre BVB, yıllık net yaklaşık dört milyon euro maaş ödemeye hazır; böylece Senesi, kulübün en çok kazanan oyuncularından biri haline gelecek.

Siyah-sarıların defans oyuncusuna olan ilgisi yeni değil. Mart ortasında Sky ve Bild, Dortmund'un bu defans oyuncusunu "yoğun bir şekilde izlediğini" bildirmişti. Senesi, o tarihte AFC Bournemouth'a yazın sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacağını ve bir üst düzey kulübe transfer olmak istediğini bildirmişti.

BVB'de önümüzdeki yaz transfer döneminde savunma hattında acil bir hamle yapılması gerekiyor. Kaptan Emre Can, çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak, Niklas Süle ise kulüpten ayrılacak. Sözde çıkış maddesi göz önüne alındığında, Nico Schlotterbeck'in ayrılığı da henüz kesin olarak gündemden düşmüş değil.

Senesi, memleketi San Lorenzo'da yetişti ve 2019'da Avrupa'ya adım attı. O dönemde Eredivisie'deki Feyenoord'a 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında katıldı. 2022'de Bournemouth'a transfer oldu, o dönem transfer ücreti 15 milyon euro idi.