Goal.com
Canlı
Niko KovacGetty Images
Christian Guinin

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Bu, transfer ücreti ödemeden gerçekleştirilecek büyük bir transfer başarısı olurdu! Borussia Dortmund, yıldız oyuncular için yapılan pazarlıkta muhtemelen elini boş çıkardı

Bundesliga
Transfers
Dortmund
M. Senesi
N. Schlotterbeck
N. Kovac

BVB, gelecek sezon için istediği iddia edilen oyuncunun transferinden vazgeçmek zorunda mı kalacak? Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

  • Everton v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    BVB, Söylenti: Dortmund, istediği oyuncuyu kapma yarışını kaybedecek gibi görünüyor

    BVB, AFC Bournemouth'tan savunma oyuncusu Marcos Senesi'yi transfer etme yarışında görünüşe göre geride kalmış durumda.

    Transfer uzmanı Matteo Moretto'nun yazdığına göre, Premier Lig'den Chelsea, Tottenham ve Manchester United kulüpleri, Arjantinli oyuncunun menajer ekibiyle halihazırda yakın temas halinde ve bu nedenle transfer yarışında önemli bir avantaj sahibi.

    Son olarak İtalyan gazetesi Tuttosport, Dortmund'un 28 yaşındaki oyuncu için çabalarını yoğunlaştırdığını ve ona ilk sözleşme teklifini sunduğunu bildirmişti. Buna göre BVB, yıllık net yaklaşık dört milyon euro maaş ödemeye hazır; böylece Senesi, kulübün en çok kazanan oyuncularından biri haline gelecek.

    Siyah-sarıların defans oyuncusuna olan ilgisi yeni değil. Mart ortasında Sky ve Bild, Dortmund'un bu defans oyuncusunu "yoğun bir şekilde izlediğini" bildirmişti. Senesi, o tarihte AFC Bournemouth'a yazın sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacağını ve bir üst düzey kulübe transfer olmak istediğini bildirmişti.

    BVB'de önümüzdeki yaz transfer döneminde savunma hattında acil bir hamle yapılması gerekiyor. Kaptan Emre Can, çapraz bağ yırtılması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak, Niklas Süle ise kulüpten ayrılacak. Sözde çıkış maddesi göz önüne alındığında, Nico Schlotterbeck'in ayrılığı da henüz kesin olarak gündemden düşmüş değil.

    Senesi, memleketi San Lorenzo'da yetişti ve 2019'da Avrupa'ya adım attı. O dönemde Eredivisie'deki Feyenoord'a 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında katıldı. 2022'de Bournemouth'a transfer oldu, o dönem transfer ücreti 15 milyon euro idi.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Haberler: Kovac, Schlotterbeck maddesiyle ilgili espri yaptı

    BVB teknik direktörü Niko Kovac, Nico Schlotterbeck'in sözde sözleşme maddesi hakkında esprili bir yorumda bulundu.

    Cumartesi öğleden sonra Dortmund'un Bayer 04 Leverkusen'e 0-1 yenilmesinin ardından, Kovac DAZN'de verdiği röportajda, iç saha savunmacısının sözleşmesindeki sözde çıkış maddesiyle karşı karşıya kaldı. Bu madde, sözleşmesinin uzatılmasına bakılmaksızın, oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra belirli bir bedel karşılığında kulüpten ayrılmasına izin veriyor.

    Ancak Siyah-Sarıların teknik direktörü, sunucu Laura Wontorra'nın bu konudaki sorusuna sadece şakayla karşılık verdi: "Ben kendi sözleşmemi bile tam olarak bilmiyorum." Wontorra konuyu ısrarla takip ederek kendi sözleşmesinde ne yazdığını çok iyi bildiğini söylediğinde, Kovac yine eliyle reddetti: "O zaman siz benden daha ileridesiniz."

    BVB teknik direktörü daha fazla ayrıntıya girmek istemedi. Bunun yerine, Westfalenstadion'daki maç öncesinde bazı Dortmund taraftarlarının ıslık çalmasına karşı oyuncusuna destek verdi: "Elbette böyle bir şey olamaz. O bir Borusse, stadyumda bulunan hepimiz Borusse'yiz. Her bir oyuncu taraftarların desteğine ihtiyaç duyar," dedi Kovac.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 Nisan, 17.30

    BVB - SC Freiburg (Bundesliga)

    3 Mayıs, 17.30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Dortmund crest
Dortmund
BVB