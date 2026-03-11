Goal.com
Guirassy Kovac
BVB, haberler ve söylentiler: Borussia Dortmund, yaz aylarında Guirassy'nin yerine potansiyel bir Alman Dünya Kupası sürprizi mi getirecek?

Brandt'ın ayrılmasına ilişkin kararın ardından, BVB'de kadroda yeni değişiklikler olacağına dair söylentiler dolaşıyor. Odak noktası, Dünya Kupası'na katılacak bir oyuncu olabilir. Borussia Dortmund ile ilgili tüm haberler ve söylentiler.

    BVB, Haberler: Borussia Dortmund, yazın Nicolo Tresoldi'yi Brugge'den transfer edecek mi?

    Borussia Dortmund, yaz aylarında Nicolo Tresoldi'yi transfer etmek için yeni bir girişimde bulunabilir. Sky'a göre, Club Brugge'nin yıldızı olan oyuncuya Bundesliga'nın birçok üst düzey kulübü talip olmuş durumda. Bunların arasında, iki yıl önce 21 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiği bilinen BVB de olabilir

    O zamanlar forvet Hannover 96'da forma giyiyordu ve o dönemde Borussia Dortmund gibi bir kulübe transfer olması zaten son derece olası değildi. Ancak Tresoldi, Niedersachsen'den Brugge'ye 7,5 milyon euroya transfer olduktan sonra muhteşem bir gelişme gösterdi ve hatta Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek kalitede olduğunu kanıtladı.

    Tresoldi, Belçika ekibinde 46 resmi maçta 15 gol ve 5 asist kaydetti ve Alman milli takımında Kai Havertz'in ardından forvet pozisyonu konusunda belirsizlikler sürerken, millitakım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosu tartışmalarının da odağında yer alıyor. Tresoldi henüz A milli takımda forma giymedi, ancak Alman U21 milli takımında 22 maça çıktı. 

    Bruges'teki güçlü gelişimi nedeniyle, İtalyan federasyonu Sardunya doğumlu oyuncuyu izlemeye başlamış ve onu federasyon değişikliğine ikna etmek istiyor. Tresoldi, doğduğu ülke için oynamaktan çok etkilendiğini vurgulasa da, odak noktasının DFB'de milli takım kariyeri olduğunu belirtti.

    Tresoldi, önümüzdeki yaz Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde önemli bir kulübe transfer olursa, şüphesiz milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da daha fazla ilgisini çekecektir. BVB'nin de yeni bir forvet oyuncusuna ihtiyacı olabilir.

    Çünkü Serhou Guirassy'nin önümüzdeki yaz erken ayrılması hala muhtemel görünüyor. Gine'li oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, ancak sözleşmesinde 50 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor. Bild gazetesi, bu maddenin Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea veya Liverpool gibi seçkin kulüpler için geçerli olduğunu bildirdi.

    Ancak Bild'e göre, adı geçen kulüplerden hiçbiri Dortmund'a gelmese bile, Guiarrsy 30 yaşında yaz aylarında "son büyük sözleşmesini" imzalamayı öngören "net bir kariyer planı" izliyor. Guirassy'nin kardeşi ve danışmanı Karamba, geçen yaz forvet oyuncusunu Suudi Arabistan'daki çeşitli kulüplere "bir kez daha büyük para kazanma" planıyla teklif etmişti. 

    Ancak Suudi Arabistan'daki kulüpler için çıkış maddesi geçerli değil. Guirassy'nin transfer isteği durumunda, Suudi Pro Ligi'nde Dortmund'daki yıllık maaşının iki katını (dokuz milyon euro olduğu söyleniyor) hedeflediği iddia ediliyor, BVB bu tutarı serbestçe müzakere edebilir. Duyumlara göre, Siyah-Sarılıların yetkilileri en az 80 milyon euro talep ediyor. 

    BVB bu parayı Fabio Silva'nın yanında oynayacak potansiyel bir yedek oyuncuya yatırabilir. Tresoldi sadece Bundesliga'nın elit kulüplerinin ilgisini çekmekle kalmamış, Sky'a göre "diğer cazip Avrupa kulüpleri" de Brugge'ye yaz transferi için somut teklifler sunmuş. Tresoldi'nin sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor, bu yüzden ucuz bir transfer olmayacaktır. 

    BVB, Haberler: Ricken, Adeyemi pokerinde son durumu açıkladı

    Julian Brandt konusunda BVB artık kararını verdi ve önümüzdeki yaz transfer döneminde ofansif orta saha oyuncusunun bedelsiz olarak ayrılacağını duyurdu. Geriye sorunlu durumdaki Nico Schlotterbeck ve Karim Adeyemi kaldı. 

    Sarı-siyahlılar her ikisiyle de sözleşme uzatmak istiyor, ancak ikisi de imzalamaya direniyor. Adeyemi'nin sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, kendisine somut bir teklif sunulmuş ve hatta Adeyemi'nin menajeri Jorge Mendes'in talep ettiği çıkış maddesi de dahil edilmiş. Ancak spor direktörü Lars Ricken, mevcut durum hakkında hala somut bir açıklama yapmak istemedi. "Karim ile de görüşüyoruz. Ancak, bu görüşmelerin haber değeri, birbirimizle çok yakın ve güvene dayalı bir şekilde konuştuğumuz için, dışarıya karşı bilinçli olarak nispeten düşük tutuluyor. Bu şekilde devam edeceğiz" dedi Ricken, WAZ'ın sorusu üzerine.

    Adeyemi, son zamanlarda Dortmund'un hücum oyuncuları arasında, teknik direktör Niko Kovav yönetiminde açıkça ikinci sıraya gerilemişti. Yıl başından bu yana BVB'nin ilk on birinde sadece üç kez yer aldı, Maximilian Beier şu anda Kovac tarafından tercih ediliyor. Bunun nedeni, Adeyemi'nin sezon boyunca yedek kulübesine gönderilmesine öfkeyle tepki göstermesi veya "Mistery-Box" olayı sırasında yasadışı silah bulundurmaktan yüksek para cezasına çarptırılması gibi olumsuz olaylar olabilir.

  • BVB - Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    TarihMaç
    14 Mart, 15.30BVB - FC Augsburg (Bundesliga)
    21 Mart, 18.30BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 Nisan, 18.30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 Nisan, 15.30BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

0