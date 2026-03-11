BVB, haberler ve söylentiler: Borussia Dortmund, yaz aylarında Guirassy'nin yerine potansiyel bir Alman Dünya Kupası sürprizi mi getirecek?

Borussia Dortmund, yaz aylarında Nicolo Tresoldi'yi transfer etmek için yeni bir girişimde bulunabilir. Sky'a göre, Club Brugge'nin yıldızı olan oyuncuya Bundesliga'nın birçok üst düzey kulübü talip olmuş durumda. Bunların arasında, iki yıl önce 21 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterdiği bilinen BVB de olabilir.

O zamanlar forvet Hannover 96'da forma giyiyordu ve o dönemde Borussia Dortmund gibi bir kulübe transfer olması zaten son derece olası değildi. Ancak Tresoldi, Niedersachsen'den Brugge'ye 7,5 milyon euroya transfer olduktan sonra muhteşem bir gelişme gösterdi ve hatta Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek kalitede olduğunu kanıtladı.

Tresoldi, Belçika ekibinde 46 resmi maçta 15 gol ve 5 asist kaydetti ve Alman milli takımında Kai Havertz'in ardından forvet pozisyonu konusunda belirsizlikler sürerken, millitakım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosu tartışmalarının da odağında yer alıyor. Tresoldi henüz A milli takımda forma giymedi, ancak Alman U21 milli takımında 22 maça çıktı.

Bruges'teki güçlü gelişimi nedeniyle, İtalyan federasyonu Sardunya doğumlu oyuncuyu izlemeye başlamış ve onu federasyon değişikliğine ikna etmek istiyor. Tresoldi, doğduğu ülke için oynamaktan çok etkilendiğini vurgulasa da, odak noktasının DFB'de milli takım kariyeri olduğunu belirtti.

Tresoldi, önümüzdeki yaz Avrupa'nın en iyi 5 liginden birinde önemli bir kulübe transfer olursa, şüphesiz milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın da daha fazla ilgisini çekecektir. BVB'nin de yeni bir forvet oyuncusuna ihtiyacı olabilir.

Çünkü Serhou Guirassy'nin önümüzdeki yaz erken ayrılması hala muhtemel görünüyor. Gine'li oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, ancak sözleşmesinde 50 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu söyleniyor. Bild gazetesi, bu maddenin Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea veya Liverpool gibi seçkin kulüpler için geçerli olduğunu bildirdi.

Ancak Bild'e göre, adı geçen kulüplerden hiçbiri Dortmund'a gelmese bile, Guiarrsy 30 yaşında yaz aylarında "son büyük sözleşmesini" imzalamayı öngören "net bir kariyer planı" izliyor. Guirassy'nin kardeşi ve danışmanı Karamba, geçen yaz forvet oyuncusunu Suudi Arabistan'daki çeşitli kulüplere "bir kez daha büyük para kazanma" planıyla teklif etmişti.

Ancak Suudi Arabistan'daki kulüpler için çıkış maddesi geçerli değil. Guirassy'nin transfer isteği durumunda, Suudi Pro Ligi'nde Dortmund'daki yıllık maaşının iki katını (dokuz milyon euro olduğu söyleniyor) hedeflediği iddia ediliyor, BVB bu tutarı serbestçe müzakere edebilir. Duyumlara göre, Siyah-Sarılıların yetkilileri en az 80 milyon euro talep ediyor.

BVB bu parayı Fabio Silva'nın yanında oynayacak potansiyel bir yedek oyuncuya yatırabilir. Tresoldi sadece Bundesliga'nın elit kulüplerinin ilgisini çekmekle kalmamış, Sky'a göre "diğer cazip Avrupa kulüpleri" de Brugge'ye yaz transferi için somut teklifler sunmuş. Tresoldi'nin sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor, bu yüzden ucuz bir transfer olmayacaktır.