BVB’nin, Meksika’nın “yüzyılın yeteneği” Gilberto Mora’yı transfer listesine eklediği söyleniyor. En azından, milli takımda en çok forma giyen oyuncu Lothar Matthäus, “Lothar legt los” adlı Bild köşesinde böyle iddia ediyor.

"17 yaşındaki Meksikalı Mora, bu Dünya Kupası'nda dört maçta forma giydi. 17 yaşında, Meksika'nın bu büyük yeteneği birçok Avrupa kulübünün radarında. Borussia Dortmund'un da ona biraz ilgi gösterdiğini duydum," dedi Matthäus.

Mora, Dünya Kupası’nda yer alan toplam 1248 oyuncunun en genci oldu, El Tri formasıyla dört kez sahaya çıktı ve özellikle Ekvador’la oynanan son 16 turu maçında güçlü bir performans sergiledi. En geç Gold Cup’ın eleme turlarındaki olağanüstü performanslarından bu yana, henüz 16 yaşındayken Meksika futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Meksika’nın şampiyonluğu sayesinde bir dünya rekoru bile kırdı.

Mora, erkekler kategorisinde milli takım düzeyinde kupa kazanan en genç oyuncu oldu; 16 yaş 266 gün ile, 1958'deki ilk Dünya Kupası zaferinde Pele'den ve 2024'te İspanya ile Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu kazanan Lamine Yamal'dan bile daha gençti.

Mora için şimdiden yaklaşık 20 milyon avroluk bir transfer ücreti konuşuluyor. Menajeri Rafaela Pimenta’ya göre bu miktar henüz yetersiz. “15 milyon avroya Gilberto’nun bir bacağını bile alamazsınız,” diye şaka yapmıştı daha Ekim 2025’te.

Mora’nın Club Tijuana ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak özel bir çıkış maddesi sayesinde Avrupa’ya transferi mümkün olacak. Ancak bu, Mora’nın Ekim 2027’de reşit olmasıyla mümkün olacak; zira UEFA kurallarına göre reşit olmayan oyuncuların uluslararası transferleri yasaktır.

Bu konuda en önde gelen kulüp Real Madrid olarak görülüyor. Tijuana Gençlik Akademisi Müdürü Ignacio Ruvalcaba, ESPN’e verdiği demeçte, “Onun bir hayali var, o da Real Madrid’de oynamak. Ancak ayakları yere sağlam basıyor. Real Madrid’i izlemeyi çok seviyor, elbette kendini orada oynarken hayal ediyor,” dedi.

Mora, Tijuana’da uzun zamandır ilk 11’in vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve özellikle çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. 10 numara pozisyonunun yanı sıra, 2025/26 sezonunda santrfor, 8 numara ve sol kanat olarak da görev aldı. 53 resmi maçta şu ana kadar 10 gol attı ve 2 asist yaptı.