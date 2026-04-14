Goal.com
Canlı
Ole BookIMAGO / HMB-Media
Jonas Rütten

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund'un süper yetenekli oyuncuyu transfer etmek için çalıştığı iddia ediliyor

Bundesliga
Transfers
Dortmund
Hertha Berlin
K. Eichhorn
Y. Couto

BVB'nin süper yetenek Kennet Eichhorn ile temasa geçtiği söyleniyor. Ancak yaz aylarında başka bir oyuncu konusunda büyük bir zarara uğranması ihtimali var. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

BVB ile ilgili diğer haberler ve makaleler:

  • Transfer ücreti ödemeden transfer mi? BVB, yıldız oyuncuyu kaçıracak gibi görünüyor
  • Matthäus, Schlotterbeck hakkında tartışmalı bir şüphe dile getirdi: "Bu maddeyi kim kabul ettirdiğini biliyorum"
  • Sert darbe geliyor: PSG ve Barca, BVB'nin yıldızını gözüne kestirdi
  • Kennet EichhornGetty Images

    BVB, Haberler: İlgi beyan edildi! Dortmund, herkesin peşinde olduğu dev yeteneği kadrosuna katmak istiyor

    BVB, Hertha BSC'nin yıldız adayı Kennet Eichhorn'u kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırıyor gibi görünüyor. Bild gazetesinin haberine göre, Bundesliga ekibi oyuncu ile ön görüşmeler yapmış ve transfer konusunda ilke olarak ilgilendiğini belirtmiş. Ancak bu transfer konusu kulüp içinde tartışmalara da yol açıyor.

    Çünkü kulüp, orta sahadaki kendi üst düzey yetenekleri Mussa Kaba (17) ve Enzo Duarte'nin (17) uzun vadede başarıya ulaşacağına inanıyor. Ancak kulüp, yaz aylarında sadece 10 ila 12 milyon euroluk çıkış maddesi ile transfer edilebilecek olan Eichhorn'un, yeniden satış değerini kat kat artıracağına da ikna olmuş durumda.

    Henüz 16 yaşında olan oyuncu, Hertha'nın profesyonel takımında ilk sezonunda teknik direktör Stefan Leitl yönetiminde hemen çıkış yakaladı ve sezon boyunca 6 numara pozisyonunda vazgeçilmez bir as oyuncu haline geldi. Aralık başında DFB Kupası'nda en genç golcü olarak tarihe geçti.

    Yılbaşında ise ciddi bir ayak bileği sakatlığı onu durdurdu. Eichhorn neredeyse üç ay ara vermek zorunda kaldı ve ancak Nisan başında sahalara geri döndü. Şu anda Alman U17 takımının kaptanı olarak sahaya çıkıyor. BVB'de, koşu ve ikili mücadelelerde güçlü bir 6 numara olarak Felix Nmecha'nın yanında büyük bir kadro boşluğunu doldurabilir ve gençlik takımından 2. Lig'e geçişinde olduğu gibi bir kez daha daha yüksek bir seviyeye hızla alışırsa, önemli bir rol oynayabilir.

    Ancak BVB, Eichhorn'a ilgi gösteren tek büyük kulüp değil. Aylardır özellikle FC Bayern'in bu orta saha yıldızına ilgi duyduğu söyleniyor. Geçen yılın Aralık ayında Bild gazetesi, Alman rekortmeninin scoutlarının Eichhorn'un "dribbling, oyun okuma, soğukkanlılık, dinamizm ve geçiş anları" ile "inanılmaz fiziksel olgunluk" kombinasyonundan "derinden etkilendiklerini" bildirmişti. Ancak son olarak Sport1, FCB'nin Eichhorn'un transferi için yapılan pazarlıklardan çekildiğini bildirmişti.

    Bu nedenle diğer kulüplerin Eichhorn için rekabet etmesi daha da olası hale geldi. Son olarak Fabrizio Romano, Manchester City'nin de yarışa katıldığını bildirdi. Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen ve RB Leipzig'in orta saha oyuncusuna göz diktiği söyleniyor.

    Eichhorn, Temmuz 2025'te Hertha ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı; başkent ekibi sözleşmenin kesin süresi hakkında bilgi vermedi. Ancak, ikinci lig ekibinin yetkilileri, çok sayıda kulübün ilgisi karşısında çıkış maddesini elde etmek için sözleşmeyi bir kez daha uzatmak için yoğun çaba sarf ediyorlar.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Haberler: "Gelecek belirsiz!" Dortmund'un bir yıldızı kesin olarak büyük bir fiyasko haline gelebilir

    Görünüşe göre BVB, yaz aylarında ciddi bir zarara uğrayacak. Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Yan Couto'nun "geleceği belirsiz" - üstelik 2029'a kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen. Ruhr Nachrichten'e göre, ikinci bir son derece inişli çıkışlı sezonun ardından hem oyuncu hem de kulüp, işbirliğinin devam etmesinin ne kadar mantıklı olduğu konusunda kafa yoruyor. 

    Couto, Siyah-Sarılılar'daki ilk felaket sezonuna kıyasla kesinlikle birkaç adım ilerleme kaydetti ve sahada kalma süresini de yüzde 53'e yakın bir oranda artırdı; ancak rakibi Julien Ryerson'ı geçebilmek için henüz çok uzak, çünkü defansif olarak çok zayıf ve hücumda nadiren etkili olabiliyor.

    Yaz aylarında yollar gerçekten ayrılırsa, BVB için Couto konusunda büyük bir transfer zararı kaçınılmaz olacaktır. Coutos'un durumunda sadece yedi resmi maç ve üç ilk on birde forma giyme sonrasında devreye giren, son derece tartışmalı 20 milyon avroluk satın alma zorunluluğu nedeniyle, BVB, Manchester City'de dört kez Brezilya milli takımında forma giymiş olan bu oyuncu için, Dortmund'daki performansları göz önüne alındığında neredeyse hiçbir kulübün bir daha teklif etmeyeceği bir transfer ücreti ödedi.

    Couto, birkaç haftadır teknik direktör Niko Kovac'ın kadrosunda neredeyse tamamen dışlanıyor. Ryerson'ın FC Bayern'e karşı oynanan zirve maçında (2-3) sarı kart cezasını çekmesi nedeniyle Couto, ikinci ve şu ana kadar ikinci yarıda son ilk 11'de yer aldı. O maçta Luis Diaz'a karşı çok iyi bir performans sergilemişti (not 3,5), ancak o zamandan beri Bundesliga'da sadece 33 dakika süre aldı.

    HSV ve VfB Stuttgart maçlarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, geçen hafta sonu 0-1 yenildikleri maçta ise kas problemleri nedeniyle forma giyemedi. Şu anda 25 resmi maçta 2 gol ve 1 asist kaydetmiş durumda.

  • BVB - Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    TarihMaç
    18 Nisan, 15.30TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
    26 Nisan, 17.30BVB - SC Freiburg (Bundesliga)
    3 Mayıs, 17.30Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)
Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Bundesliga II
Eintracht Braunschweig crest
Eintracht Braunschweig
EBS
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC