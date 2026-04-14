BVB, Hertha BSC'nin yıldız adayı Kennet Eichhorn'u kadrosuna katmak için çabalarını yoğunlaştırıyor gibi görünüyor. Bild gazetesinin haberine göre, Bundesliga ekibi oyuncu ile ön görüşmeler yapmış ve transfer konusunda ilke olarak ilgilendiğini belirtmiş. Ancak bu transfer konusu kulüp içinde tartışmalara da yol açıyor.

Çünkü kulüp, orta sahadaki kendi üst düzey yetenekleri Mussa Kaba (17) ve Enzo Duarte'nin (17) uzun vadede başarıya ulaşacağına inanıyor. Ancak kulüp, yaz aylarında sadece 10 ila 12 milyon euroluk çıkış maddesi ile transfer edilebilecek olan Eichhorn'un, yeniden satış değerini kat kat artıracağına da ikna olmuş durumda.

Henüz 16 yaşında olan oyuncu, Hertha'nın profesyonel takımında ilk sezonunda teknik direktör Stefan Leitl yönetiminde hemen çıkış yakaladı ve sezon boyunca 6 numara pozisyonunda vazgeçilmez bir as oyuncu haline geldi. Aralık başında DFB Kupası'nda en genç golcü olarak tarihe geçti.

Yılbaşında ise ciddi bir ayak bileği sakatlığı onu durdurdu. Eichhorn neredeyse üç ay ara vermek zorunda kaldı ve ancak Nisan başında sahalara geri döndü. Şu anda Alman U17 takımının kaptanı olarak sahaya çıkıyor. BVB'de, koşu ve ikili mücadelelerde güçlü bir 6 numara olarak Felix Nmecha'nın yanında büyük bir kadro boşluğunu doldurabilir ve gençlik takımından 2. Lig'e geçişinde olduğu gibi bir kez daha daha yüksek bir seviyeye hızla alışırsa, önemli bir rol oynayabilir.

Ancak BVB, Eichhorn'a ilgi gösteren tek büyük kulüp değil. Aylardır özellikle FC Bayern'in bu orta saha yıldızına ilgi duyduğu söyleniyor. Geçen yılın Aralık ayında Bild gazetesi, Alman rekortmeninin scoutlarının Eichhorn'un "dribbling, oyun okuma, soğukkanlılık, dinamizm ve geçiş anları" ile "inanılmaz fiziksel olgunluk" kombinasyonundan "derinden etkilendiklerini" bildirmişti. Ancak son olarak Sport1, FCB'nin Eichhorn'un transferi için yapılan pazarlıklardan çekildiğini bildirmişti.

Bu nedenle diğer kulüplerin Eichhorn için rekabet etmesi daha da olası hale geldi. Son olarak Fabrizio Romano, Manchester City'nin de yarışa katıldığını bildirdi. Bundesliga'dan Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen ve RB Leipzig'in orta saha oyuncusuna göz diktiği söyleniyor.

Eichhorn, Temmuz 2025'te Hertha ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı; başkent ekibi sözleşmenin kesin süresine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, ikinci lig ekibinin yetkilileri, çok sayıda kulübün ilgisi karşısında çıkış maddesini elde etmek için sözleşmeyi bir kez daha uzatmak için yoğun çaba sarf ediyor.