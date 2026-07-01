BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund’un, Serhou Guirassy’nin yerine Dünya Kupası’nın parlayan yıldızını gözüne kestirdiği söyleniyor

BVB, görünüşe göre perde arkasında acil bir duruma ve yıldız forvet Serhou Guirassy’nin ayrılığına hazırlanıyor. Her ne kadar kulüp genel olarak oyuncunun kalacağını varsayıyor olsa da, Bild gazetesine göre bu konuda tam olarak emin değiller.

Çünkü gazetenin verdiği bilgilere göre, Guirassy ve menajeri olan kardeşi Karamba piyasayı araştırmaya devam ediyor; hırslı bir kulüpten cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılma ihtimali artık hiç de göz ardı edilemez. Ayrıca bazı üst düzey kulüpler için 38 milyon avroluk bir çıkış maddesi de geçerli.

Gine'li oyuncunun ayrılması durumunda BVB, görünüşe göre şimdiden önlemlerini alıyor: Guirassy'nin yerine geçecek isim olarak Hoffenheim'dan Fisnik Asllani, Siyah-Sarılılar'ın "listenin en başında" yer alıyor ve kendisinin de 30 milyon avroluk çıkış maddesi yoluyla BVB'ye transfer olmayı tercih ettiği belirtiliyor.

Ancak RB Leipzig’in de ilgilendiği belirtiliyor; bu nedenle spor direktörü Ole Book üzerindeki zaman baskısı giderek artıyor. Book, Asllani’yi Elversberg döneminden çok iyi tanıyor. Asllani, 2024/25 sezonunda kiralık sözleşmesi sona ermeden önce muhteşem performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Kraichgau’da geçirdiği ilk Bundesliga sezonunda da büyük ses getirmişti. Son zamanlarda Kosova’dan, Asllani’nin BVB’ye transferinin çoktan kesinleştiğine dair haberler bile dolaşıyordu.

Ancak Bild’in verdiği bilgilere göre, BVB, Asllani’nin yanı sıra forvet pozisyonu için bir başka seçeneği de takip ediyor. Buna göre, AS Monaco’dan Folarin Balogun, ABD milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası’ndaki güçlü performansıyla (iki gol, bir asist) sarı-siyahlıların radarına girmiş durumda.

Balogun’un Monako’daki sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak Guirassy’nin belirlenen 38 milyon avroya satılması ve Asllani’nin artık transfer piyasasında bulunmaması durumunda, Amerikalı oyuncunun BVB’ye transferinin “mali açıdan gerçekleştirilebilir” olduğu belirtiliyor.

Balogun, Monako formasıyla muhteşem bir sezon geçirdi; 43 resmi maçta 19 gol attı ve 5 asist yaptı.

Özellikle Şampiyonlar Ligi ara turunun ilk ayağında PSG karşısında sergilediği performans, iki gol atmasıyla büyük etki yarattı. Öte yandan Balogun, Şubat ortasından Mayıs başına kadar inanılmaz bir gol istatistiği sergiledi. Arka arkaya oynadığı sekiz Ligue 1 maçında her maçta birer gol attı. Bu dönemde toplamda on maçta dokuz gol kaydetti.