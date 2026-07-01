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GuirassyGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund’un, Serhou Guirassy’nin yerine Dünya Kupası’nın parlayan yıldızını gözüne kestirdiği söyleniyor

Bundesliga
Transfers
F. Asllani
F. Balogun
S. Guirassy
M. Soule
Dortmund
AS Monaco
ABD
Hoffenheim
RB Leipzig
Roma
Dünya Kupası

Görünüşe göre BVB, Serhou Guirassy'nin ayrılmasına oldukça yoğun bir şekilde hazırlanıyor ve iki oyuncuyu gözüne kestirmiş durumda. İddia edilen transfer hedefinin menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

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  • balogunGetty Images

    BVB, Haberler: Guirassy’nin yerine ABD’den bir Dünya Kupası yıldızı mı geliyor?

    BVB, görünüşe göre perde arkasında acil bir duruma ve yıldız forvet Serhou Guirassy’nin ayrılığına hazırlanıyor. Her ne kadar kulüp genel olarak oyuncunun kalacağını varsayıyor olsa da, Bild gazetesine göre bu konuda tam olarak emin değiller. 

    Çünkü gazetenin verdiği bilgilere göre, Guirassy ve menajeri olan kardeşi Karamba piyasayı araştırmaya devam ediyor; hırslı bir kulüpten cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılma ihtimali artık hiç de göz ardı edilemez. Ayrıca bazı üst düzey kulüpler için 38 milyon avroluk bir çıkış maddesi de geçerli.

    Gine'li oyuncunun ayrılması durumunda BVB, görünüşe göre şimdiden önlemlerini alıyor: Guirassy'nin yerine geçecek isim olarak Hoffenheim'dan Fisnik Asllani, Siyah-Sarılılar'ın "listenin en başında" yer alıyor ve kendisinin de 30 milyon avroluk çıkış maddesi yoluyla BVB'ye transfer olmayı tercih ettiği belirtiliyor. 

    Ancak RB Leipzig’in de ilgilendiği belirtiliyor; bu nedenle spor direktörü Ole Book üzerindeki zaman baskısı giderek artıyor. Book, Asllani’yi Elversberg döneminden çok iyi tanıyor. Asllani, 2024/25 sezonunda kiralık sözleşmesi sona ermeden önce muhteşem performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve Kraichgau’da geçirdiği ilk Bundesliga sezonunda da büyük ses getirmişti. Son zamanlarda Kosova’dan, Asllani’nin BVB’ye transferinin çoktan kesinleştiğine dair haberler bile dolaşıyordu.

    Ancak Bild’in verdiğibilgilere göre, BVB, Asllani’nin yanı sıra forvet pozisyonu için bir başka seçeneği de takip ediyor. Buna göre, AS Monaco’dan Folarin Balogun, ABD milli takımıyla katıldığı Dünya Kupası’ndaki güçlü performansıyla (iki gol, bir asist) sarı-siyahlıların radarına girmiş durumda.

    Balogun’un Monako’daki sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak Guirassy’nin belirlenen 38 milyon avroya satılması ve Asllani’nin artık transfer piyasasında bulunmaması durumunda, Amerikalı oyuncunun BVB’ye transferinin “mali açıdan gerçekleştirilebilir” olduğu belirtiliyor. 

    Balogun, Monako formasıyla muhteşem bir sezon geçirdi; 43 resmi maçta 19 gol attı ve 5 asist yaptı.

    Özellikle Şampiyonlar Ligi ara turunun ilk ayağında PSG karşısında sergilediği performans, iki gol atmasıyla büyük etki yarattı. Öte yandan Balogun, Şubat ortasından Mayıs başına kadar inanılmaz bir gol istatistiği sergiledi. Arka arkaya oynadığı sekiz Ligue 1 maçında her maçta birer gol attı. Bu dönemde toplamda on maçta dokuz gol kaydetti.

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  • Matias Soule RomaIMAGO / Gribaudi/ImagePhoto

    BVB, Haberler ve Söylentiler: BVB’nin transfer etmek istediği Soule’nin menajeri, transfer söylentilerini yalanladı

    Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, BVB’nin AS Roma’dan Matias Soule’yi kadrosuna katmak için çaba gösterdiği kesinleşmiş durumda. Soule, kulüpten bedelsiz ayrılan yaratıcı oyun kurucu Julian Brandt’ın halefi olarak görülüyor.

    Ancak Soule’nin menajeri Martin Guastadisegno, Corriere dello Sport’a verdiği demeçte, henüz somut bir teklif alınmadığını iddia ediyor: “Onunla ilgili tekliflere dair tüm söylentiler doğru değil. Ve elbette, bize sunulmamış bir teklifi reddedemeyiz.”

    "Son haftalarda pek çok telefon aldım, birkaç kulüple görüştüm, ancak kimse somut bir teklif sunmadı ve bu nedenle şu anda bir ilerleme kaydedemedik."

    Soule’nin 2029’a kadar süren sözleşmesinde 25 ila 30 milyon avroluk bir çıkış maddesi yer alıyor, ancak bu madde sadece ay sonuna kadar geçerli. Bu tarihten sonra ilgilenen bir kulüp, Roma ile doğrudan görüşmek zorunda kalacak. Transfer uzmanı Nicolo Schira, Roma’nın şu anda yaklaşık 40 milyon avro talep ettiğini bildiriyor.

    Özellikle teknik direktör Niko Kovac’ın Arjantinli oyuncuya büyük değer verdiği söyleniyor. Güçlü yönleri özellikle orta sahanın hücum kesiminde olan Brandt’ın aksine, Soule en çok kanatta rahat hissediyor; ancak sarkık forvet ve on numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Sol ayakla oynayan oyuncu sürekli bire bir durumlar arıyor, bekleri zorluyor ve sağ kanattan defalarca içeriye doğru çekiliyor. 

    BVB’nin yanı sıra VfB Stuttgart ve Bayer Leverkusen’in de 23 yaşındaki oyuncuya göz diktiği söyleniyor. Peki, acaba o sadece büyük parayla mı ilgileniyor? Son zamanlarda İtalyan basında, taliplerin olduğu bu profesyonel futbolcunun Suudi Arabistan’a transfer olmak üzere olduğu ve burada kendisine yıllık 12 milyon avroluk bir maaş teklif edildiği iddia edildi. İlgilenen kulüpler arasında Al-Ahli ve Al-Diriyah’ın adı geçiyor.

  • Borussia Dortmund’un transfer geçmişi: BVB’nin rekor satışları

    OyuncularPozisyonSatıldığı takımYılTransfer ücreti
    Ousmane DembeleForvetFC Barcelona2017148 milyon avro
    Jude BellinghamOrta sahaReal Madrid2023127 milyon avro
    Jadon SanchoForvetManchester United202185 milyon avro
    Christian PulisicForvetChelsea FC201964 milyon avro
    Pierre-Emerick AubameyangForvetArsenal FC201863,75 milyon avro