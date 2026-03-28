BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, Serhou Guirassy konusunda çifte kabusla karşı karşıya

Serhou Guirassy, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen önümüzdeki yaz Borussia Dortmund'dan ayrılabilir – ve görünüşe göre bu, şimdiye kadar tahmin edilenden çok daha düşük bir bedel karşılığında gerçekleşecek.

Gine'li oyuncunun sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu daha önce birçok kez haber yapılmıştı. Bu konuda, Real Madrid veya Liverpool gibi devler de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey kulübün, Guirassy'ye ilgi duyması halinde büyük pazarlıklar veya BVB'nin veto hakkı olmadan onu kadrosuna katma imkanı olduğu belirtiliyor. Ancak Bild gazetesi'nin verdiği bilgilere göre, bu madde yaz aylarında sadece 35 milyon avroya devreye sokulabilecek ve şimdiye kadar söylendiği gibi 45 ila 50 milyon avroya değil.

Dolayısıyla Guirassy, listede yer alan üst düzey kulüplerden birine transfer olmaya karar verirse, BVB için bir zarara yol açmayacak olsa da (Guirassy, Stuttgart'tan 18 milyon avroya transfer edilmişti), yine de finansal kayıplar yaşanabilir; zira bu golcü, piyasa değerinin altında bir fiyata satılmak zorunda kalınabilir.

30 yaşındaki oyuncu ayrıca geleceğiyle ilgili kararını vermek için acele etmiyor. Sezonun bitmesini beklemek istiyor. Ve burada BVB'yi yine bir sorun bekliyor, çünkü Guirassy meselesi yaz aylarında sürüncemede kalabilir. Bild'e göre, bu madde yazın ilerleyen dönemlerinde, daha doğrusu Temmuz ayından itibaren devreye girecek.

Son zamanlarda Guirassy, Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönünde haberlerle sık sık gündeme geldi; orada son bir büyük sözleşme imzalayarak BVB'deki mevcut yıllık maaşını neredeyse ikiye katlayacağı söyleniyor. Ayrıca AC Milan'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Ancak her iki taraf için de çıkış maddesi geçerli değil.

Guirassy, bu sezon da Dortmund'un en golcü oyuncusu. 39 resmi maçta 18 gol attı ve 6 asist yaptı. BVB'deki ilk sezonunda 45 resmi maçta 34 gol attı ve 9 asist yaptı.