BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, Serhou Guirassy konusunda çifte kabusla karşı karşıya

- UEFA, kırmızı kartın ardından Schlotterbeck'e verilecek cezayı açıkladı
- "Tek seçenek bu!" Mathys Tel, BVB'ye mi transfer oluyor?
- BVB yaz aylarında bir üst düzey yeteneği kaybedecek mi?
Serhou Guirassy, 2028'e kadar süren sözleşmesine rağmen önümüzdeki yaz Borussia Dortmund'dan ayrılabilir – ve görünüşe göre bu, şimdiye kadar tahmin edilenden çok daha düşük bir bedel karşılığında gerçekleşecek.
Gine'li oyuncunun sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu daha önce birçok kez haber yapılmıştı. Bu konuda, Real Madrid veya Liverpool gibi devler de dahil olmak üzere bir dizi üst düzey kulübün, Guirassy'ye ilgi duyması halinde büyük pazarlıklar veya BVB'nin veto hakkı olmadan onu kadrosuna katma imkanı olduğu belirtiliyor. Ancak Bild gazetesi'nin verdiği bilgilere göre, bu madde yaz aylarında sadece 35 milyon avroya devreye sokulabilecek ve şimdiye kadar söylendiği gibi 45 ila 50 milyon avroya değil.
Dolayısıyla Guirassy, listede yer alan üst düzey kulüplerden birine transfer olmaya karar verirse, BVB için bir zarara yol açmayacak olsa da (Guirassy, Stuttgart'tan 18 milyon avroya transfer edilmişti), yine de finansal kayıplar yaşanabilir; zira bu golcü, piyasa değerinin altında bir fiyata satılmak zorunda kalınabilir.
30 yaşındaki oyuncu ayrıca geleceğiyle ilgili kararını vermek için acele etmiyor. Sezonun bitmesini beklemek istiyor. Ve burada BVB'yi yine bir sorun bekliyor, çünkü Guirassy meselesi yaz aylarında sürüncemede kalabilir. Bild'e göre, bu madde yazın ilerleyen dönemlerinde, daha doğrusu Temmuz ayından itibaren devreye girecek.
Son zamanlarda Guirassy, Suudi Arabistan'a transfer olacağı yönünde haberlerle sık sık gündeme geldi; orada son bir büyük sözleşme imzalayarak BVB'deki mevcut yıllık maaşını neredeyse ikiye katlayacağı söyleniyor. Ayrıca AC Milan'ın da ilgilendiği belirtiliyor. Ancak her iki taraf için de çıkış maddesi geçerli değil.
Guirassy, bu sezon da Dortmund'un en golcü oyuncusu. 39 resmi maçta 18 gol attı ve 6 asist yaptı. BVB'deki ilk sezonunda 45 resmi maçta 34 gol attı ve 9 asist yaptı.
Birkaç gündür BVB'nin Jadon Sancho'nun tekrar geri dönmesiyle ilgilendiği yönünde söylentiler dolaşıyor. Bu haber, son olarak Sport Bild ve Sky tarafından da aynı şekilde aktarıldı.
Önümüzdeki yaz transfer ücreti olmadan serbest kalacak olan Sancho, olası sözleşme imzalaması durumunda imza parası almaktan vazgeçip ayrıca yüksek maaş kesintisini kabul ederse (ManUnited'da 16 milyon yerine en fazla 5 milyon), Dortmund'a yeniden transferinin önünde neredeyse hiçbir engel kalmayacak. Özellikle BVB Başkanı Hans-Joachim Watzke'nin kulüp içinde Sancho için propaganda yaptığı ve transferi zorladığı söyleniyor. Hem Genel Müdür Lars Ricken hem de Teknik Direktör Niko Kovac'ın buna karşı çıkmayacağı düşünülüyor.
Ancak Sancho'nun sağlığı bu planları bozabilir. Çünkü 26 yaşındaki oyuncu, İspanya'da Elche ile oynanan üç günlük antrenman kampı kapsamında Aston Villa'nın hazırlık maçında ciddi bir sakatlık geçirmiş olabilir. Sancho, bir ikili mücadelede talihsiz bir şekilde omzuna veya köprücük kemiğine düştü ve hemen sahadan çıkmak zorunda kaldı. Ardından koluna askı takıldı. Villans, yaralanmanın ciddiyeti hakkında ilk etapta herhangi bir açıklama yapmadı.
Sakatlık, Sancho için olabilecek en kötü zamanda geldi. Son zamanlarda Premier Lig kulübünde yeniden ilk 11'de yer almaya başlamıştı. Milli maç arası öncesinde West Ham United'ı 2-0 yendikleri maçta, John McGinn'in 1-0'lık golünü hazırladı. Yine de, transfer ücreti olmadan alınabilecek olmasına rağmen, Villa'nın kiralama süresi dolduktan sonra Sancho'yu kadrosuna katmak isteyeceği şu anda pek olası görünmüyor.
BVB, Mussa Kaba ile kadrosunda devasa bir cevher barındırıyor. Ancak 17 yaşındaki oyuncunun sakatlık eğilimi büyük soru işaretleri yaratmıştı. Bugüne kadar ikinci takımda Regionalliga West’te sadece altı maça çıkabildi. Mart başında o zamana kadarki son maçına çıktı ve o günden beri yine gizemli koşullar altında kadro dışı kaldı.
Ruhr Nachrichten gazetesi, büyüme ataklarının neden olduğu kas dengesizliğinin tekrarlayan sorunlara yol açtığını bildiriyor. Bu nedenle, defansif orta saha oyuncusuna şu anda özellikle dikkatli davranılıyor. U23 teknik direktörü Daniel Rios, "Milli maçlar arası verilen arayı, onun tamamen ağrısız hale gelmesi için değerlendirmek istiyoruz. Hedefimiz, yoğun Nisan programında tekrar bir seçenek olması" şeklinde konuştu.
|Tarih
|Maç
|4 Nisan, 18.30
|VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
|11 Nisan, 15.30
|BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
|18 Nisan, 15.30
|TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)