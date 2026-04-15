BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, on milyonlarca avroluk sıra dışı bir yatırım planlıyor

Cumartesi günü Borussia Dortmund'un stadyumunda kalp masajı uygulanan ve ardından hastaneye kaldırılan taraftar, aynı gün hayatını kaybetti. Dortmund Hastanesi bu haberi Salı günü Ruhr Nachrichten gazetesine doğruladı.
"Borussia Dortmund, geçen Cumartesi stadyumda acil tıbbi müdahaleye tabi tutulan BVB taraftarının vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendi" diye yazan kulüp, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu zor saatlerde tüm BVB ailesinin düşünceleri, merhumun yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte" dedi.
Taraftar, Bayer Leverkusen'e karşı oynanan iç saha maçı (0:1) sırasında Güney Tribünü'nde bayılmıştı. İkinci yarının ilk dakikalarında her iki taraftar grubu da takımlarına destek vermeyi bıraktı, maçın sonunda ise hep birlikte "You'll never walk alone" şarkısını söylediler.
Stadyumda bir anons yapıldı ve BVB de taraftarın tribünde kalp masajı uygulandıktan sonra hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
