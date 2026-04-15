BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, on milyonlarca avroluk sıra dışı bir yatırım planlıyor

Borussia Dortmund, Westfalenstadion'un yakınlarında yeni bir çok amaçlı salon inşa etmeyi planlıyor gibi görünüyor.

Ruhr Nachrichten'in haberine göre, inşaat projesine 15 ila 20 milyon euro arasında bir yatırım yapılacak ve bu tesis gelecekte özellikle başarılı kadın hentbol takımı ile masa tenisi bölümünün maçları için kullanılacak.

BVB, bir planlama ofisine fizibilite çalışması ve ilk somut inşaat planlarını hazırlatmış durumda; Mayıs ayında ise arazinin satın alınması ve kullanımı konusunda belediyeyle görüşmeler yapılacak.

Kulüp başkanı Hans-Joachim Watzke, "Yönetim kurulunda karar verdik ve uzun süredir planlanan spor salonunu kendi imkanlarımızla inşa etmeye çalışacağımız için mutluyum ve sabırsızlanıyorum" dedi. "Dortmund'da üst düzey sporla ilgili her şeyin orada toplanması gerekiyor. Orada park yerleri var, toplu taşıma altyapısı var."