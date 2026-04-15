Goal.com
Canlı
SPOXgetty
Christian Guinin

Çeviri:

BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, on milyonlarca avroluk sıra dışı bir yatırım planlıyor

Bundesliga
Transfers
Dortmund
S. Guirassy
A. Kabar

BVB'nin yaklaşık 20 milyon avroluk bir yatırım projesi planladığı iddia ediliyor. Ayrıca: Bir hücum yıldızı antrenmanı yarıda kesmek zorunda kaldı. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

  SPOXgetty

    BVB, Söylenti: Dortmund milyonlarca avroluk bir inşaat projesi planlıyor

    Borussia Dortmund, Westfalenstadion'un yakınlarında yeni bir çok amaçlı salon inşa etmeyi planlıyor gibi görünüyor.

    Ruhr Nachrichten'in haberine göre, inşaat projesine 15 ila 20 milyon euro arasında bir yatırım yapılacak ve bu tesis gelecekte özellikle başarılı kadın hentbol takımı ile masa tenisi bölümünün maçları için kullanılacak.

    BVB, bir planlama ofisine fizibilite çalışması ve ilk somut inşaat planlarını hazırlatmış durumda; Mayıs ayında ise arazinin satın alınması ve kullanımı konusunda belediyeyle görüşmeler yapılacak.

    Kulüp başkanı Hans-Joachim Watzke, "Yönetim kurulunda karar verdik ve uzun süredir planlanan spor salonunu kendi imkanlarımızla inşa etmeye çalışacağımız için mutluyum ve sabırsızlanıyorum" dedi. "Dortmund'da üst düzey sporla ilgili her şeyin orada toplanması gerekiyor. Orada park yerleri var, toplu taşıma altyapısı var."

  GuirassyGetty Images

    BVB, Söylenti: Guirassy sakatlığı nedeniyle antrenmanı yarıda kesmek zorunda kaldı

    Serhou Guirassy, Salı günü Borussia Dortmund'un antrenmanını erken bırakmak zorunda kaldı.

    Sosyal medyada yayınlanan videolarda, BVB'nin forvetinin yaklaşık bir saat sonra bir ikili mücadelede sakatlanarak antrenmana devam edemediği ve bandajlı ayak bileğiyle sahayı terk etmek zorunda kaldığı görüldü.

    Bundan önce takım arkadaşı Nico Schlotterbeck'in yaptığı bir kayma hareketi sırasında, stoper oyuncusu muhtemelen yanlışlıkla Guirassy'nin ayak bileğine zarar verdi. Forvet oyuncusu, kulübeye doğru topallayarak gitmeden önce sahada tedavi görmek zorunda kaldı.

    BVB, önümüzdeki Cumartesi günü TSG Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Guirassy'nin bu maçta forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor.

  Almugera KabarGetty Images

    BVB, Söylenti: Dortmund'un genç yeteneğinin geleceğine ilişkin karar yakında verilecek

    BVB'nin yakın gelecekte yetenekli savunma oyuncusu Almugera Kabar'ın geleceğine ilişkin bir karar vereceği söyleniyor.

    Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Siyah-Sarılıların yetkilileri yakında 19 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yapmak ve gelecekte kulüpte hangi rolü üstlenebileceğini birlikte tartışmak istiyor. RN'nin bilgilerine göre, Kabar'ın yazın ötesinde Dortmund'da kalması pek olası görünmüyor.

    Kabar, Dortmund'da şu anda Regionalliga West'te oynayan ikinci takımda forma giyiyor. Orada sol bek olarak 16 maçta 6 gol attı ve bir golün de hazırlayıcısı oldu.

    Profesyonel takımda ise 2025/26 sezonunda sadece bir kez forma giydi; geçen hafta sonu Bayer 04 Leverkusen'e 0-1 yenildikleri maçta, maçın bitimine yaklaşık çeyrek saat kala Julian Ryerson'ın yerine oyuna girdi.


  BVB FansGetty Images

    BVB, Haberler: Dortmund taraftarı hastanede hayatını kaybetti

    Cumartesi günü Borussia Dortmund'un stadyumunda kalp masajı uygulanan ve ardından hastaneye kaldırılan taraftar, aynı gün hayatını kaybetti. Dortmund Hastanesi bu haberi Salı günü Ruhr Nachrichten gazetesine doğruladı.

    "Borussia Dortmund, geçen Cumartesi stadyumda acil tıbbi müdahaleye tabi tutulan BVB taraftarının vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendi" diye yazan kulüp, Salı günü yaptığı açıklamada, "Bu zor saatlerde tüm BVB ailesinin düşünceleri, merhumun yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte" dedi.

    Taraftar, Bayer Leverkusen'e karşı oynanan iç saha maçı (0:1) sırasında Güney Tribünü'nde bayılmıştı. İkinci yarının ilk dakikalarında her iki taraftar grubu da takımlarına destek vermeyi bıraktı, maçın sonunda ise hep birlikte "You'll never walk alone" şarkısını söylediler.

    Stadyumda bir anons yapıldı ve BVB de taraftarın tribünde kalp masajı uygulandıktan sonra hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

    (SID)

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 Nisan, 17.30

    BVB - SC Freiburg (Bundesliga)

    3 Mayıs, 17.30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Dortmund crest
Dortmund
BVB