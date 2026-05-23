BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, "hedeflediği oyuncu" konusunda büyük bir transfer başarısızlığı yaşıyor gibi görünüyor

Görünüşe göre BVB, Samuel Martinez konusunda eli boş kalacak – üstelik daha önce prensipte bir anlaşma sağlanmış olmasına rağmen. Sky ve AS’nin haberlerine göre, 17 yaşındaki genç hücum yıldızı, 1 milyon avrodan biraz daha az bir bedel karşılığında Liverpool’a katılacak.
Buna göre BVB, belirli transfer şartlarını "yerine getiremedi". Bunun transfer ücretiyle ilgili olduğu şüpheli. Sky'ın verdiği bilgilere göre Martinez, Dortmund'un önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok istediği oyunculardan biriydi.
Ancak Martinez'in Reds'e transferi henüz resmi olarak kesinleşmedi. Buna göre, İngiltere'de sağlık kontrolü henüz yapılmadı. Kolombiya'nın Atletico Nacional kulübü, Martinez'in transferinden satış payı alacak.
Ancak Martinez, 18 yaşını doldurana kadar, yani önümüzdeki sezonun bitiminden sonra Liverpool'a kesin olarak transfer olabilecek. Martinez, 5 Nisan 2027'de reşit olacak.
Youssoufa Moukoko, FC Kopenhag'ın vasat bir sezon geçirmesine rağmen, sonunda yine de bir dahiyane hamle başardı. Eski BVB süper yeteneği, Conference League elemelerine katılma hakkı için oynanan final maçında, uzatmalarda Bröndby'ye karşı attığı iki golle coşkuyla karşılanan bir kahramana dönüştü.
Bu, Moukoko'nun bir kez daha talihsiz geçen sezonu için teselli edici bir son oldu. 21 yaşındaki oyuncu, sezon boyunca Kopenhag'daki as yerini kaybetmiş ve aslında oldukça başarılı olan bu Danimarka kulübü de bir düşüş yaşamıştı. Kopenhag, hatta küme düşme play-off'larına katılmak zorunda kalmış, ancak Moukoko'nun altı maçta attığı altı gol sayesinde buradan da kurtulmuştu.
Şimdi en azından bir Avrupa kupasına katılma ihtimali var; geçen sezon Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nde oynamış ve orada, diğerlerinin yanı sıra, Moukoko'nun eski kulübü Dortmund ile karşılaşmıştı.
OGC Nice'e yapılan son derece hayal kırıklığı yaratan kiralamanın ardından, BVB ve Moukoko geçen yaz ortak sayfayı nihai olarak kapattı. Kopenhag, forvetin hizmetleri için beş milyon euro ödedi. Moukoko şimdi en azından bunun bir kısmını geri ödeyebildi.
Görünüşe göre BVB, gelecek sezonun formaları konusunda biraz geri adım atmayı planlıyor. Ruhr Nachrichten gazetesinin haberine göre, yaz aylarında tanıtılan deplasman forması sade ve siyah renkte olacak. Ayrıca gelecek sezon özel bir forma da olmayacak. DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi için özel bir kupa forması olup olmayacağı ise henüz belirsiz.
|Tarih
|Yarışma
|Maç
|18 Temmuz
|Hazırlık maçı
|Rot-Weiß Oberhausen - BVB
|29 Temmuz
|Hazırlık maçı
|Cerezo Osaka - BVB
|1 Ağustos
|Hazırlık maçı
|FC Tokyo - BVB