BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, "hedeflediği oyuncu" konusunda büyük bir transfer başarısızlığı yaşıyor gibi görünüyor

Görünüşe göre BVB, Samuel Martinez konusunda eli boş kalacak – üstelik daha önce prensipte bir anlaşma sağlanmış olmasına rağmen. Sky ve AS’nin haberlerine göre, 17 yaşındaki genç hücum yıldızı, 1 milyon avrodan biraz daha az bir bedel karşılığında Liverpool’a katılacak.

Buna göre BVB, belirli transfer şartlarını "yerine getiremedi". Bunun transfer ücretiyle ilgili olduğu şüpheli. Sky'ın verdiği bilgilere göre Martinez, Dortmund'un önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok istediği oyunculardan biriydi.

Ancak Martinez'in Reds'e transferi henüz resmi olarak kesinleşmedi. Buna göre, İngiltere'de sağlık kontrolü henüz yapılmadı. Kolombiya'nın Atletico Nacional kulübü, Martinez'in transferinden satış payı alacak.

Ancak Martinez, 18 yaşını doldurana kadar, yani önümüzdeki sezonun bitiminden sonra Liverpool'a kesin olarak transfer olabilecek. Martinez, 5 Nisan 2027'de reşit olacak.