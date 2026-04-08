Borussia Dortmund, Şubat ayında yaz transfer döneminde sol bek yeteneği Kaua Prates'i kadrosuna katacağını duyurmuştu. 17 yaşındaki oyuncu, Ağustos ayında 18 yaşını doldurduğunda BVB'ye geçecek; bunun karşılığında Brezilya birinci ligi takımı Cruzeiro'ya 12 milyon euro transfer ücreti ödenecek.

Prates'in transferi kesinleştiğinden beri, genç oyuncuda ilginç bir gelişme yaşandı: Mevcut kulübü için son maçı 14 Şubat'ta oynadı. Bundan birkaç gün sonra Prates'in Dortmund'a transfer olacağı resmi olarak açıklandı ve o günden beri Cruzeiro formasıyla tek bir dakika bile sahaya çıkmadı.

Şubat sonundan bu yana genç Brezilyalı, dokuz resmi maçta kadroda yer aldı, ancak hiçbirinde forma giymedi. Dolayısıyla BVB, 12 milyon avroluk yeni transferinin yaz aylarında Borussia'ya çok fazla maç tecrübesi olmadan gelebileceğinden endişe etmek zorunda.

Prates, transferi açıklanmadan önce de Cruzeiro'da ilk 11'in değişmez bir oyuncusu değildi, ancak örneğin Ocak ayında Belo Horizonte'nin köklü kulübünün ilk 11'inde üç kez yer aldı. Ardından Şubat ayında sadece iki kez, her seferinde yedi dakikalık kısa süreli oyuna çıktı.

Prates, BVB'de geleceğin sol bekçisi olarak görülüyor ve 2031'e kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Ağustos ayında takıma katıldıktan sonra, yavaş yavaş oyuna alıştırılması planlanıyor.

Bu yetenekli oyuncu için iyi haber: Kulüpte aksine, Brezilya U20 milli takımında son zamanlarda biraz maç tecrübesi kazanabildi. Mart sonunda Paraguay U20 milli takımıyla oynanan ve 3-1 kazanılan iki hazırlık maçında Prates, sırasıyla 90 ve 45 dakika forma giydi.