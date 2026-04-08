BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
- BVB'nin Woltemade transferini düşünmesi gerekiyor
- "Başka bir oyuncu oldu": Matthäus, BVB yıldızını eleştiriyor
- Book'un ilk transfer başarısı mı? BVB, bir forvet konusunda Arsenal'i geride bırakabilir
Borussia Dortmund, Şubat ayında yaz transfer döneminde sol bek yeteneği Kaua Prates'i kadrosuna katacağını duyurmuştu. 17 yaşındaki oyuncu, Ağustos ayında 18 yaşını doldurduğunda BVB'ye geçecek; bunun karşılığında Brezilya birinci ligi takımı Cruzeiro'ya 12 milyon euro transfer ücreti ödenecek.
Prates'in transferi kesinleştiğinden beri, genç oyuncuda ilginç bir gelişme yaşandı: Mevcut kulübü için son maçı 14 Şubat'ta oynadı. Bundan birkaç gün sonra Prates'in Dortmund'a transfer olacağı resmi olarak açıklandı ve o günden beri Cruzeiro formasıyla tek bir dakika bile sahaya çıkmadı.
Şubat sonundan bu yana genç Brezilyalı, dokuz resmi maçta kadroda yer aldı, ancak hiçbirinde forma giymedi. Dolayısıyla BVB, 12 milyon avroluk yeni transferinin yaz aylarında Borussia'ya çok fazla maç tecrübesi olmadan gelebileceğinden endişe etmek zorunda.
Prates, transferi açıklanmadan önce de Cruzeiro'da ilk 11'in değişmez bir oyuncusu değildi, ancak örneğin Ocak ayında Belo Horizonte'nin köklü kulübünün ilk 11'inde üç kez yer aldı. Ardından Şubat ayında sadece iki kez, her seferinde yedi dakikalık kısa süreli oyuna çıktı.
Prates, BVB'de geleceğin sol bekçisi olarak görülüyor ve 2031'e kadar uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Ağustos ayında takıma katıldıktan sonra, yavaş yavaş oyuna alıştırılması planlanıyor.
Bu yetenekli oyuncu için iyi haber: Kulüpte aksine, Brezilya U20 milli takımında son zamanlarda biraz maç tecrübesi kazanabildi. Mart sonunda Paraguay U20 milli takımıyla oynanan ve 3-1 kazanılan iki hazırlık maçında Prates, sırasıyla 90 ve 45 dakika forma giydi.
Eski Dortmund oyuncusu Mahmoud Dahoud, yaz aylarında bedelsiz olarak kulüpten ayrılacak. Eintracht Frankfurt'un Salı günü yaptığı açıklamaya göre, orta saha oyuncusunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesi uzatılmayacak.
Frankfurt'un sportif direktörü Timmo Hardung, oyuncunun ayrılışıyla ilgili olarak, "Mo, bizde her zaman takımın hizmetinde oldu ve her zaman profesyonel bir tavır sergiledi. Son iki sezondaki emekleri için kendisine teşekkür ediyor ve hem spor hem de kişisel geleceği için en iyi dileklerimizi sunuyoruz" dedi. Dahoud'un kariyerine nerede devam edeceği henüz belli değil. Söylentilere göre, 30 yaşındaki oyuncunun şu anda birkaç seçeneği var.
Dahoud, 2017'den 2023'e kadar BVB forması giydi ve Dortmund için toplam 141 maçta forma giydi (5 gol) ve 2023'te ilk olarak İngiltere'nin Brighton & Hove Albion takımına transfer oldu. VfB Stuttgart'a altı aylık kiralık olarak transfer olduktan sonra, Dahoud 2024 yazında Frankfurt'a geçti, ancak Eintracht'ta kalıcı bir şekilde ilk 11'de yer edinemedi. Şimdiye kadar SGE formasıyla 35 maça çıktı (3 gol).
Son dönemde sakatlık nedeniyle kadroda yer almayan iki oyuncu, Cumartesi günü Borussia Dortmund'da oynanacak Bundesliga'nın zirve mücadelesinde Bayer Leverkusen'in kadrosunda yer alabilir.
Sağ bek Lucas Vazquez, uzun süren zorunlu aradan sonra tekrar kadroya girmeye aday. Şubat sonundan beri baldır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İspanyol oyuncu, takım antrenmanlarına tam olarak katıldı ve bu nedenle Dortmund'da Bayer'in kadrosunda yer alabilir.
Aynı durum Jarell Quansah için de geçerli. Geçen hafta sonu Wolfsburg'a karşı 6-3 kazanılan maçta uyluk problemi nedeniyle forma giyemeyen stoper için Leverkusen'de BVB karşısında hızlı bir dönüş umuluyor. Ancak Salı günü Quansah antrenmana bireysel olarak katıldı.
Leverkusen, Şampiyonlar Ligi elemeleri yarışındaki rakiplerine (Leipzig, Stuttgart ve Hoffenheim) karşı önemli bir puan kaybı yaşamamak için Dortmund'da mutlaka puan almak istiyor. BVB ise, beşinci sıradaki TSG Hoffenheim'ın bir gün önce Augsburg'da kazanmaması halinde, Leverkusen'i yenerek matematiksel olarak Şampiyonlar Ligi biletini garantileyebilir.
Tarih
Maç
11 Nisan, 15.30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 Nisan, 15.30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)
26 Nisan, 17.30
BVB - SC Freiburg (Bundesliga)
3 Mayıs, 17.30
Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)