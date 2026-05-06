BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, bir transfer hedefi konusunda FC Bayern'i geride bıraktı

BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
Ruhr Nachrichten gazetesinin haberine göre, BVB henüz 15 yaşındaki stoper Liam Claude Kante'yi kadrosuna kattı. NK Lokomotiva Zagreb'den gelen Kante'nin yazdan itibaren U19 takımında oynamaya başlayacağı ve kademeli olarak A takıma hazırlanacağı belirtiliyor.
Borussia Dortmund'un yanı sıra, birçok Bundesliga takımı ve İtalya'dan kulüpler de Kante'yi kadrolarına katmak için yarışmış. Bunlar arasında FC Bayern, RB Leipzig ve TSG Hoffenheim de bulunuyor. BVB'nin, birkaç saat süren görüşmelerin ardından, genç oyuncuya Dortmund'da sunacağı gelişim fırsatlarıyla ikna ederek transferi tamamladığı belirtiliyor.
Kante, Avrupa'nın en umut vaat eden savunma yeteneklerinden biri olarak görülüyor. BVB'nin onu "uzun süredir" takip ettiği söyleniyor. Kante şimdiden 1,90 metre boyunda, sol ayaklı ve top kazanma ve oyun kurma konusunda güçlü. BVB, U19 takımı için Kante'den önce Borussia Mönchengladbach'tan kanat oyuncusu Peniel Poba'yı transfer etmişti.
BVB'de gelecekte genç yeteneklere profesyonel takımda daha fazla şans verilecek. Bu sezon Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert ve Mussa Kaba gibi genç oyuncular profesyonel takımda oldukça iyi bir izlenim bıraktı.
Justin Lerma ve Kaua Prates, önümüzdeki yazdan itibaren BVB'ye katılacak iki genç ve gelecek vaat eden oyuncu.
BVB teknik direktörü Niko Kovac, Bild gazetesinin "Phrasenmäher" adlı podcast'inde kendisine yönelttiği soruda ifade edildiği üzere, Dortmund'un genç yeteneklerine yeterince şans tanımadığı ve bunun yerine "sadece tecrübeye" güvendiği yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanladı.
"Bu doğru değil," diyen Kovac, öncelikle RB Salzburg'un ikinci takımında teknik direktör olarak başladığı günlere değindi. Orada "Hinteregger veya Ilsanker gibi oyuncuları yetiştirdiğini ve bunların daha sonra Bundesliga'da oynadığını" belirtti. Ardından Kovac, kendisinin yönetiminde şans bulup bunu değerlendiren diğer yetenekli oyuncuların örneklerini sıraladı.
Hırvatistan'da "Brozovic, Kovacic, Rebic", AS Monaco'da Aurelien Tchouameni ve VfL Wolfsburg'da ise Micky van den Ven ve Felix Nmecha vardı. Kovac, yetenek geliştirme konusundaki sözde yetersizliği ile ilgili olarak, "Bu konuda çok fazla dedikodu var, ancak bunlar gerçeklerle desteklenmiyor" diye vurguladı.
Bu sezon Kovac, başlangıçta oldukça genç ve deneyimsiz oyunculara şans vermek zorunda kaldı. İlk maç gününde Filippo Mane, stoperde yaşanan çok sayıda sakatlık nedeniyle ilk 11'de yer aldı ve St. Pauli'ye karşı 3-3 biten maçın son dakikalarında kırmızı kart gördü.
İlkbaharda iç savunmada yaşanan benzer bir sıkıntı, U19 ve ikinci takımdan Luca Reggiani'yi profesyonel kadroya taşıdı; burada ilk Bundesliga maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 11'de yer aldı. Şu ana kadar Kovac yönetiminde yedi maça çıktı ve hatta bir gol bile attı.
BVB için artık pek bir önemi kalmayan sezonun son haftalarında, bu savunma ikilisini Kovac yönetiminde ilk kez forma giyen gelecek vaat eden hücum oyuncuları Samuele Inacio ve Mathis Albert izledi. Özellikle Inacio, SC Freiburg'a karşı oynanan 4-0'lık galibiyette iyi bir izlenim bıraktı.
|Tarih
|Yarışma
|Maç
|8 Mayıs
|Bundesliga
|BVB - Eintracht Frankfurt
|16 Mayıs
|Bundesliga
|Werder Bremen - BVB
|18 Temmuz
|Hazırlık maçı
|Rot-Weiß Oberhausen - BVB
|29 Temmuz
|Hazırlık maçı
|Cerezo Osaka - BVB
|1 Ağustos
|Hazırlık maçı
|FC Tokyo - BVB