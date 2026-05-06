BVB, Haberler ve Söylentiler: Borussia Dortmund, bir transfer hedefi konusunda FC Bayern'i geride bıraktı

Ruhr Nachrichten gazetesinin haberine göre, BVB henüz 15 yaşındaki stoper Liam Claude Kante'yi kadrosuna kattı. NK Lokomotiva Zagreb'den gelen Kante'nin yazdan itibaren U19 takımında oynamaya başlayacağı ve kademeli olarak A takıma hazırlanacağı belirtiliyor.

Borussia Dortmund'un yanı sıra, birçok Bundesliga takımı ve İtalya'dan kulüpler de Kante'yi kadrolarına katmak için yarışmış. Bunlar arasında FC Bayern, RB Leipzig ve TSG Hoffenheim de bulunuyor. BVB'nin, birkaç saat süren görüşmelerin ardından, genç oyuncuya Dortmund'da sunacağı gelişim fırsatlarıyla ikna ederek transferi tamamladığı belirtiliyor.

Kante, Avrupa'nın en umut vaat eden savunma yeteneklerinden biri olarak görülüyor. BVB'nin onu "uzun süredir" takip ettiği söyleniyor. Kante şimdiden 1,90 metre boyunda, sol ayaklı ve top kazanma ve oyun kurma konusunda güçlü. BVB, U19 takımı için Kante'den önce Borussia Mönchengladbach'tan kanat oyuncusu Peniel Poba'yı transfer etmişti.

BVB'de gelecekte genç yeteneklere profesyonel takımda daha fazla şans verilecek. Bu sezon Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert ve Mussa Kaba gibi genç oyuncular profesyonel takımda oldukça iyi bir izlenim bıraktı.

Justin Lerma ve Kaua Prates, önümüzdeki yazdan itibaren BVB'ye katılacak iki genç ve gelecek vaat eden oyuncu.