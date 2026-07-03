BVB, Haberler ve Söylentiler: Birçok kulübün ilgilendiği iddia ediliyor! Fabio Silva’nın Borussia Dortmund’dan ani bir ayrılışı söz konusu mu?

Fabio Silva’nın bazı İspanyol kulüplerinin ilgisini çektiği söyleniyor. Sözde İtalyan transfer uzmanı Rudy Galetti’nin aktardığına göre, Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Espanyol Barcelona ve Celta Vigo, 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyla ilgileniyor. Diğer kulüplerin de Silva’nın BVB’deki durumunu takip ettiği belirtiliyor.

Doğru olsun ya da olmasın: Forvetin bu yaz BVB'den ayrılması gündemde değil gibi görünüyor. Silva, Dortmund'daki zorlu ilk sezonunda golcü olarak pek ikna edici bir performans sergileyemedi ve adduktor ameliyatı nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalarak kötü bir başlangıç yapmıştı.

Ancak Silva, daha sonra çoğunlukla teknik direktör Niko Kovac tarafından yedek olarak sahaya sürüldüğünde, defalarca iyi ve son derece azimli performanslar sergiledi. Özellikle asist yapan oyuncu olarak Silva, defalarca parladı. Sezonu nihayetinde 39 resmi maçta 10 gol katkısıyla tamamladı. Geliştirilebilir, ancak kesinlikle berbat değil.

İspanya’nın LaLiga’sında Silva, en azından gol atma açısından kariyerinin en iyi ikinci sezonunu yaşadı. 2024/25 sezonunda Las Palmas formasıyla 25 maçta attığı on gol, sadece RSC Anderlecht formasıyla 32 maçta attığı on bir gol tarafından geride bırakıldı. Las Palmas’ta geçirdiği kiralık sezonun ardından, Wolverhampton Wanderers’tan BVB’ye yaklaşık 23 milyon avroluk bir transfer gerçekleşti.

Orada, sadece yarım yıl sonra, iddialara göre kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Sky ve Sport Bild, Silva’nın Serhou Guirassy’nin yedeği olarak sürekli yedek kalması nedeniyle sabrını giderek yitirdiğini ve kış transfer döneminde ani bir ayrılık planladığını bildirdi. Ancak o dönemki sportif direktör Sebastian Kehl, bu söylentileri hemen yatıştırdı. “Fabio kalacak,” diye Noel’den kısa bir süre önce açıkladı ve ekledi: “Onu göndermek gibi bir niyetim yok. Neden bunu yapalım ki?”

Silva’nın Dortmund’daki sözleşmesi 2030’a kadar devam ediyor. Üstelik önümüzdeki sezon Niko Kovac’tan ilk 11’de yer alarak kendini kanıtlama fırsatlarını çok daha sık alabilir; zira Guirassy ve Karim Adeyemi’nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda hâlâ büyük bir soru işareti var. Guirassy, bir süredir yaz aylarında ayrılma ihtimalini az çok açık bir şekilde ima ediyor. Adeyemi’nin sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve sözleşmesinin uzatılması artık pek olası görünmüyor. BVB, onu bedelsiz olarak bırakmak istemiyor; bu nedenle Adeyemi’nin yaz transfer döneminde Dortmund’dan ayrılması da gayet olası.