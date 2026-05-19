Borussia Dortmund, Justin Lerma, Kaua Prates ve Joane Gadou ile önümüzdeki sezon için şimdiden üç transferi duyurdu. Şimdi de BVB’de başka adayların adı geçiyor.

Sky'a göre Borussia Dortmund, Brighton & Hove Albion'dan Matt O'Riley ile ilgileniyor. Buna göre kulüp yetkilileri, orta saha oyuncusu hakkında bilgi topladı ve transferin olası koşullarını araştırdı. Hem scoutlar hem de teknik direktör Niko Kovac'ın 25 yaşındaki Danimarkalı oyuncudan etkilendiği belirtiliyor.

Buna paralel olarak Dortmund, görünüşe göre Red Star Belgrad'dan Vasilije Kostov'u da takip ediyor. Henüz 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Belgrad'da 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Birkaç hafta önce menajeri ilk görüşmeler için Dortmund'a gitmiş.

Ancak olası bir anlaşma pahalıya mal olabilir: Rapora göre, transfer ücreti yaklaşık 25 milyon euro civarında. Ayrıca Sırp yetenek, RB Leipzig, Inter Milan ve Premier League'in birçok üst düzey kulübü tarafından da aranıyor.

BVB, hücumda da pazarı araştırmaya devam ediyor. FC Arsenal'den Ethan Nwaneri ile ilgili ipuçları, duyumlara göre yeniden somutlaştı. Dortmund'un sportif direktörü Ole Book'un, 19 yaşındaki sol ayaklı oyuncu hakkında yeniden bilgi aldığı söyleniyor.

Oyuncu kendisi Strobelallee'ye transfer olmayı düşünebiliyor gibi görünüyor, ancak bu transfer finansal açıdan oldukça zorlu olacaktır. Nwaneri, bu sezon Olympique Marsilya'ya kiralanarak maç tecrübesi kazandı. Arsenal'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu bir kez daha kiraya verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Ayrıca Matias Fernandez-Pardo da gündemde. OSC Lille'in forveti, 2025/26 sezonunda sekiz gol ve beş asist kaydetti. BVB'nin şimdiden temas kurduğu söylenirken, Lille'in 30 milyon Euro'dan fazla bir bedel talep ettiği iddia ediliyor. Forvetin sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.

Ayrıca, Kolombiya'nın Atletico Nacional takımından 17 yaşındaki yetenek Samuel Martinez, Siyah-Sarılar nezdinde hâlâ büyük beğeni topluyor. Ancak rekabet büyük, çünkü birçok İngiliz kulübü de bu genç oyuncu için yarışa katılmış durumda.