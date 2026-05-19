BVB ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
Borussia Dortmund, Justin Lerma, Kaua Prates ve Joane Gadou ile önümüzdeki sezon için şimdiden üç transferi duyurdu. Şimdi de BVB’de başka adayların adı geçiyor.
Sky'a göre Borussia Dortmund, Brighton & Hove Albion'dan Matt O'Riley ile ilgileniyor. Buna göre kulüp yetkilileri, orta saha oyuncusu hakkında bilgi topladı ve transferin olası koşullarını araştırdı. Hem scoutlar hem de teknik direktör Niko Kovac'ın 25 yaşındaki Danimarkalı oyuncudan etkilendiği belirtiliyor.
Buna paralel olarak Dortmund, görünüşe göre Red Star Belgrad'dan Vasilije Kostov'u da takip ediyor. Henüz 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun Belgrad'da 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Birkaç hafta önce menajeri ilk görüşmeler için Dortmund'a gitmiş.
Ancak olası bir anlaşma pahalıya mal olabilir: Rapora göre, transfer ücreti yaklaşık 25 milyon euro civarında. Ayrıca Sırp yetenek, RB Leipzig, Inter Milan ve Premier League'in birçok üst düzey kulübü tarafından da aranıyor.
BVB, hücumda da pazarı araştırmaya devam ediyor. FC Arsenal'den Ethan Nwaneri ile ilgili ipuçları, duyumlara göre yeniden somutlaştı. Dortmund'un sportif direktörü Ole Book'un, 19 yaşındaki sol ayaklı oyuncu hakkında yeniden bilgi aldığı söyleniyor.
Oyuncu kendisi Strobelallee'ye transfer olmayı düşünebiliyor gibi görünüyor, ancak bu transfer finansal açıdan oldukça zorlu olacaktır. Nwaneri, bu sezon Olympique Marsilya'ya kiralanarak maç tecrübesi kazandı. Arsenal'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu bir kez daha kiraya verip vermeyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Ayrıca Matias Fernandez-Pardo da gündemde. OSC Lille'in forveti, 2025/26 sezonunda sekiz gol ve beş asist kaydetti. BVB'nin şimdiden temas kurduğu söylenirken, Lille'in 30 milyon Euro'dan fazla bir bedel talep ettiği iddia ediliyor. Forvetin sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.
Ayrıca, Kolombiya'nın Atletico Nacional takımından 17 yaşındaki yetenek Samuel Martinez, Siyah-Sarılar nezdinde hâlâ büyük beğeni topluyor. Ancak rekabet büyük, çünkü birçok İngiliz kulübü de bu genç oyuncu için yarışa katılmış durumda.
Bundesliga'da ikincilik, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'larda elenme, DFB Kupası'nda son 16 turunda elenme: Borussia Dortmund'un sezon bilançosu böyle. Ve forvet Serhou Guirassy bu durumdan hiç de memnun değil.
Sezonun kendisi için en güzel anının ne olduğu sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse pek bir şey yoktu, çünkü hiçbir şey kazanamadık. Kupa'dan elendik, Şampiyonlar Ligi'nden elendik - bu yüzden pek harika anlar olmadı" dedi.
Gine'li oyuncu şöyle devam etti: "İkinci olmak da bize yetmiyor, çünkü Dortmund'da oynuyorsanız şampiyonluk kazanmak istersiniz. Elbette Bundesliga zorlu bir lig, ama DFB Kupası'nda da elendik. Yani bu sezon gerçekten harika anlar yaşanmadı."
Guirassy, uzun süredir yaz aylarında takımdan ayrılacağı yönünde haberlere konu oluyor. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki oyuncu ile görüşmelerde son zamanlarda önemli ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Kulüp başkanı Sadettin Saran ile BVB'nin golcüsü arasında kişisel bir görüşme yapıldığı ve haberde "temel anlaşma"dan söz edildiği belirtiliyor.
Guirassy'nin Dortmund ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olsa da, Sky Sport'un son haberine göre yaz aylarında transfer olmaya karar verdiği belirtiliyor. Real Madrid veya Manchester City gibi üst düzey kulüpler, sözleşmesindeki ilgili madde sayesinde onu sadece 40 milyon avroya transfer edebilecek olsalar da, henüz kapıyı çalmamışlar. Ancak yine de tanınmış ilgililer var; Fenerbahçe'nin yanı sıra Tottenham Hotspur ve AC Milan'ın da Guirassy'yi takip ettiği söyleniyor.
Sky'ın haberine göre, Manchester United Julian Ryerson hakkında bilgi aldı.
Ancak bunun somut bir sonuca varıp varmayacağı birçok faktöre bağlı. Transfer gerçekleşirse, Dortmund, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Norveçli oyuncu için en az 30 milyon euro talep edecek.
Ryerson, sezon boyunca FC Barcelona ile de anılmıştı. Bu sezon tüm resmi maçlarda 18 asist yapan Ryerson, geçtiğimiz hafta sonu kendisiyle ilgili söylentiler sorulduğunda bir muhabire şöyle cevap verdi: "Sen gerçekten zekisin. Benden daha fazlasını biliyorsun. Burada iki yıllık sözleşmem var. O yüzden bu konuyu fazla kafama takmıyorum."
|Tarih
|Yarışma
|Maç
|18 Temmuz
|Hazırlık maçı
|Rot-Weiß Oberhausen - BVB
|29 Temmuz
|Hazırlık maçı
|Cerezo Osaka - BVB
|1 Ağustos
|Hazırlık maçı
|FC Tokyo - BVB