Oliver Maywurm



BVB, Haberler ve Söylentiler: Acı bir ayrılığın önüne geçmek için! Borussia Dortmund, yıldız transferinin maaşını önemli ölçüde artırmayı planlıyor

Daniel Svensson, BVB'de tam bir sabit; ve gelecekte de buna uygun bir ücret alması bekleniyor. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

    BVB, Söylenti: Borussia Dortmund'da büyük transfer için yüklü bir maaş artışı söz konusu

    Sol bek Daniel Svensson'a Borussia Dortmund'da önemli bir maaş artışı bekliyor gibi görünüyor.

    Bild gazetesinin haberine göre, BVB, İsveçli oyuncunun yıllık gelirini performansına uygun olarak yakın zamanda artırmayı planlıyor. Şu anda Svensson yılda yaklaşık üç milyon euro kazanıyor ve bu rakamla takım içi maaş sıralamasında daha çok alt segmentte yer alıyor. Bu durumun yakında değişmesi bekleniyor.

    Planlanan önemli maaş artışının sözleşme süresinin uzatılmasıyla bağlantılı olup olmadığı ise Bild'in haberinde belirtilmiyor. Şu anda Svensson'un Borussia ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

    Dortmund, Svensson'un istikrarlı performansını maddi olarak ödüllendirerek, muhtemel bir ayrılığın önüne geçmeyi de hedefliyor. Sonuçta, 24 yaşındaki oyuncunun gösterdiği güçlü gelişim nedeniyle tanınmış kulüplerin ilgisini çekmesi bekleniyor; aralarında Arsenal, Inter Milan ve AC Milan'ın da bulunduğu kulüpler Svensson ile anılıyor. Dortmund, bu popüler oyuncuyu temel olarak kadrosunda tutmak istiyor, ancak duyumlara göre 30 milyon euro tutarındaki tekliflere karşı görüşmeye açık.

    İsveç milli takım oyuncusu, Şubat 2025'te ilk olarak Danimarka'nın FC Nordsjaelland kulübünden BVB'ye kiralık olarak transfer olmuştu; ertesi yaz ise Bundesliga kulübü, Svensson'u toplamda sadece yaklaşık sekiz milyon euroya kalıcı olarak transfer etti. Sol ayağının teknik direktör Niko Kovac'ın takımı için taşıdığı önem göz önüne alındığında, bu gerçek bir fırsat transferiydi.

    Svensson, BVB'nin sol kanadında mutlak bir ilk 11 oyuncusu ve bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 40 maça çıktı. Bu maçlarda dört gol attı ve iki asist yaptı.

    • Reklam
    BVB, Söylenti: Defansın yıldızı Luca Reggiani burun kemiği kırığı geçirdi

    Borussia Dortmund'un yetenekli savunma oyuncusu Luca Reggiani, Mart ayı sonunda İtalya U19 Milli Takımı ile çıktığı son milli maç turunda muhtemelen burun kemiği kırığı geçirdi. Ruhr Nachrichten gazetesi bu haberi verdi.

    Ancak haberde, bu durumun stoperin sahalardan uzak kalacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Bunun yerine, milli maç arasının ardından geçen Cumartesi Stuttgart'ta oynanan ilk maçta (2-0) 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturan Reggiani'nin, yüz maskesi takarak hem antrenman yapabileceği hem de maçlara çıkabileceği belirtiliyor.

    Reggiani, İtalya U19 Milli Takımı'nda Macaristan (3-0) ve Türkiye (1-1) ile oynanan U19 Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 90 dakika boyunca sahada kalmıştı. 18 yaşındaki oyuncu, savunma merkezinde yaşanan kadro sıkıntısı nedeniyle Şubat ayı başında BVB'nin profesyonel takımında ilk kez forma giydi, sonraki haftalarda dört kez ilk 11'de yer aldı ve sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Borussia, Reggiani'nin gösterdiği gelişmenin karşılığında Mart ayı sonunda ona uzun vadeli bir profesyonel sözleşme imzaladı.

    BVB, Haberler: Dieter Hecking, Kevin Großkreutz'u VfL Wolfsburg'a yönelik "saygısız" açıklamaları nedeniyle eleştirdi

    Bundesliga takımı VfL Wolfsburg'un teknik direktörü Dieter Hecking, 2014 Dünya Kupası şampiyonu Kevin Großkreutz'un son zamanlarda dile getirdiği küme düşme isteklerini eleştirdi. "Kendi kapının önünü süpürmeni tavsiye ederim. Bu açıklamalar saygısızca, çünkü dışarıdan eleştirmek çok kolay. Bir kulüp 30 yıla yakın bir süredir Bundesliga'da oynuyorsa, orada kalmak için her türlü sportif hakkı vardır," dedi Hecking, Sport Bild'e.

    BVB efsanesi Großkreutz, bu açıklamaları kısa süre önce Viertelstunde Fußball podcast'inde yapmıştı. "Aslında küme düşmemeleri gerekir. Stadyum her zaman dolu, harika bir atmosfer var," dedi alaycı bir şekilde ve ekledi: "Ben her zaman içimden gelenleri söylüyorum. Küme düşmelerini istiyorum, diliyorum! Ve bu kadar." Wolfsburg şu anda doğrudan küme düşme potasında 17. sırada yer alıyor. Sezonun bitmesine altı maç kala, play-off potasına dört puan, doğrudan ligde kalmaya ise altı puan uzaklıkta.

    Hecking ise "hesaplamalardan hoşlanmadığını, çünkü sezonun son aşamasında genellikle çok beklenmedik sonuçlar çıktığını" vurguladı. "Sadece kendi sonuçlarımızı etkileyebiliriz. Şu anda 16. sıra bizim asgari hedefimiz olduğu açık."

    Takımda kısmen kaotik bir durum olduğu yönündeki söylentilerle ilgili olarak Hecking, "Hayır, bu takımın aleyhine bir durum. Yenilgilerle farklı şekillerde başa çıkan birçok farklı milliyetten ve karakterden oyuncunun olması kolay değil. Ama burada birbiriyle geçinemeyen 24 huysuz insan yok. Ve benim yönetimimde asla kaos olmayacak." dedi. Yine de şunu kabul etti: "Kadro çok büyük."

    BVB, Haberler: Borussia Dortmund, inişli çıkışlı bir sezona rağmen U23 takımının teknik direktörünü görevde tutacak gibi görünüyor

    Borussia Dortmund'un U23 takımı, kulüp içinde belirlenen hedef olan 3. Lig'e doğrudan yükselme hedefini büyük olasılıkla gerçekleştiremeyecek olsa da, teknik direktör Daniel Rios'un sezon sonu sonrasında da görevine devam edeceği anlaşılıyor.

    Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Rios kulüpte hala tam güven görüyor ve Haziran sonunda sona erecek olan sözleşmesi uzatılacak. Eski yardımcı antrenör, Mike Tullberg'in sürpriz bir şekilde BVB'den FC Midtjylland'a transfer olmasının ardından, geçen yılın Ağustos ayı sonunda Dortmund'un ikinci takımının baş antrenörlüğüne yükselmişti.

    Borussia'nın U23 takımı bu sezon şu ana kadar sportif beklentileri karşılayamadı. 27 maçın ardından Regionalliga West'te üçüncü sırada yer alan takım, lider Fortuna Köln'ün 10 puan gerisinde ve bir maç eksiği olmasına rağmen yükselme şansı hala var, ancak bu pek olası görünmüyor.

    Yine de Rios görevine devam edecek; Ruhr Nachrichten'e göre 46 yaşındaki teknik adam, BVB'de mükemmel bir oyuncu geliştirici olarak takdir ediliyor.

    BVB, Haberler: Carney Chukwuemeka, Avusturya'yı tercih etme kararını anlatıyor

    Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in kendisini ÖFB takımına transfer olmaya nasıl ikna ettiğini açıkladı.

    Chukwuemeka, Sky Sport'a verdiği röportajda, "Daha çok projeyle ilgiliydi; Avusturya için oynamak nasıl bir şey, nasıl bir his ve tutku gibi konularla ilgiliydi" dedi. 22 yaşındaki oyuncu, hem BVB takım arkadaşı Marcel Sabitzer hem de Avusturya kaptanı David Alaba ile "konuştum ve bana çok yardımcı oldular, ancak teknik direktör bana karşı gerçekten harikaydı" dedi. "Şu anda benim için önemli olan Almanca öğrenmek. Takımla ilk kez geçirdiğim zamanlar harikaydı."

    Chukwuemeka, Mart ayında İngiliz futbol federasyonundan Avusturya futbol federasyonuna geçişini tamamlamıştı. Kısa süre sonra, daha önce İngiltere'nin çeşitli genç milli takımlarında forma giymiş olan BVB yıldızı, Gana'ya karşı 5-1 kazanılan hazırlık maçında Avusturya milli takımındaki ilk maçına çıktı. Yaklaşık bir saat sonra oyuna giren Chukwuemeka, yedek olarak ÖFB takımı için ilk golünü de hemen attı.

    Chukwuemeka, Avusturya'da doğduğu ve hayatının ilk yıllarını orada geçirdiği için Avusturya vatandaşlığına sahip. Henüz küçük bir çocukken Nijerya kökenli ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı ve burada, diğerlerinin yanı sıra Aston Villa'nın altyapısında yetişti.

    Gana'ya karşı başarılı Avusturya ilk maçından dört gün sonra, Chukwuemeka Güney Kore ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçında da yedek olarak sahaya çıktı. Dortmundlu oyuncu, yaz aylarında teknik direktör Rangnick'in Dünya Kupası kadrosunda yer almayı umuyor. Avusturya, grup aşamasında Ürdün, Cezayir ve son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak.

  • BVB, Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    11 Nisan, 15.30

    BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 Nisan, 15.30

    TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)

    26 Nisan, 17.30

    BVB - SC Freiburg (Bundesliga)

    3 Mayıs, 17.30

    Borussia Mönchengladbach - BVB (Bundesliga)

