BVB, Haberler ve Söylentiler: Acı bir ayrılığın önüne geçmek için! Borussia Dortmund, yıldız transferinin maaşını önemli ölçüde artırmayı planlıyor

Sol bek Daniel Svensson'a Borussia Dortmund'da önemli bir maaş artışı bekliyor gibi görünüyor.

Bild gazetesinin haberine göre, BVB, İsveçli oyuncunun yıllık gelirini performansına uygun olarak yakın zamanda artırmayı planlıyor. Şu anda Svensson yılda yaklaşık üç milyon euro kazanıyor ve bu rakamla takım içi maaş sıralamasında daha çok alt segmentte yer alıyor. Bu durumun yakında değişmesi bekleniyor.

Planlanan önemli maaş artışının sözleşme süresinin uzatılmasıyla bağlantılı olup olmadığı ise Bild'in haberinde belirtilmiyor. Şu anda Svensson'un Borussia ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Dortmund, Svensson'un istikrarlı performansını maddi olarak ödüllendirerek, muhtemel bir ayrılığın önüne geçmeyi de hedefliyor. Sonuçta, 24 yaşındaki oyuncunun gösterdiği güçlü gelişim nedeniyle tanınmış kulüplerin ilgisini çekmesi bekleniyor; aralarında Arsenal, Inter Milan ve AC Milan'ın da bulunduğu kulüpler Svensson ile anılıyor. Dortmund, bu popüler oyuncuyu temel olarak kadrosunda tutmak istiyor, ancak duyumlara göre 30 milyon euro tutarındaki tekliflere karşı görüşmeye açık.

İsveç milli takım oyuncusu, Şubat 2025'te ilk olarak Danimarka'nın FC Nordsjaelland kulübünden BVB'ye kiralık olarak transfer olmuştu; ertesi yaz ise Bundesliga kulübü, Svensson'u toplamda sadece yaklaşık sekiz milyon euroya kalıcı olarak transfer etti. Sol ayağının teknik direktör Niko Kovac'ın takımı için taşıdığı önem göz önüne alındığında, bu gerçek bir fırsat transferiydi.

Svensson, BVB'nin sol kanadında mutlak bir ilk 11 oyuncusu ve bu sezon şu ana kadar tüm turnuvalarda 40 maça çıktı. Bu maçlarda dört gol attı ve iki asist yaptı.