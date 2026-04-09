BVB, Haberler ve Söylentiler: Acı bir ayrılığın önüne geçmek için! Borussia Dortmund, yıldız transferinin maaşını önemli ölçüde artırmayı planlıyor

Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Carney Chukwuemeka, Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick'in kendisini ÖFB takımına transfer olmaya nasıl ikna ettiğini açıkladı.
Chukwuemeka, Sky Sport'a verdiği röportajda, "Daha çok projeyle ilgiliydi; Avusturya için oynamak nasıl bir şey, nasıl bir his ve tutku gibi konularla ilgiliydi" dedi. 22 yaşındaki oyuncu, hem BVB takım arkadaşı Marcel Sabitzer hem de Avusturya kaptanı David Alaba ile "konuştum ve bana çok yardımcı oldular, ancak teknik direktör bana karşı gerçekten harikaydı" dedi. "Şu anda benim için önemli olan Almanca öğrenmek. Takımla ilk kez geçirdiğim zamanlar harikaydı."
Chukwuemeka, Mart ayında İngiliz futbol federasyonundan Avusturya futbol federasyonuna geçişini tamamlamıştı. Kısa süre sonra, daha önce İngiltere'nin çeşitli genç milli takımlarında forma giymiş olan BVB yıldızı, Gana'ya karşı 5-1 kazanılan hazırlık maçında Avusturya milli takımındaki ilk maçına çıktı. Yaklaşık bir saat sonra oyuna giren Chukwuemeka, yedek olarak ÖFB takımı için ilk golünü de hemen attı.
Chukwuemeka, Avusturya'da doğduğu ve hayatının ilk yıllarını orada geçirdiği için Avusturya vatandaşlığına sahip. Henüz küçük bir çocukken Nijerya kökenli ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşındı ve burada, diğerlerinin yanı sıra Aston Villa'nın altyapısında yetişti.
Gana'ya karşı başarılı Avusturya ilk maçından dört gün sonra, Chukwuemeka Güney Kore ile oynanan ve 1-0 kazanılan hazırlık maçında da yedek olarak sahaya çıktı. Dortmundlu oyuncu, yaz aylarında teknik direktör Rangnick'in Dünya Kupası kadrosunda yer almayı umuyor. Avusturya, grup aşamasında Ürdün, Cezayir ve son şampiyon Arjantin ile karşılaşacak.