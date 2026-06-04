Borussia Dortmund, stoper Waldemar Anton'un takımdan ayrılmasından endişe etmeli mi? Mirror gazetesinin haberine göre, Manchester United bu Alman Dünya Kupası oyuncusuna göz dikmiş durumda.

Habere göre, geçen sezon Premier Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım, United'ın scoutlarının Anton'u defalarca izlemesinin ardından, oyuncuya 40 milyon euroluk bir teklif sunmayı düşünüyor. Yılın başında kovulan Ruben Amorim'in yerine geçici olarak görevi devralan ve güçlü bir ikinci yarı sezonunun ardından son olarak iki yıllık bir sözleşme imzalayan teknik direktör Michael Carrick, Mirror'a göre bu yaz acilen yeni bir stoper transfer etmek istiyor.

Sakatlıklarla boğuşan iki stoper Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez'in geleceği belirsiz. Anton, Carrick ve ekibinin alternatif arayışında listelerinde kalın harflerle işaretledikleri adaylardan biri. İngilizlerin Dortmundlu oyuncuya ilgisi konusunda Sky de Mart ayında haber yapmış, o haberde Aston Villa ve Atletico Madrid'in de Anton ile bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Dortmund'un Anton için olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olup olmadığı ise şüpheli. Sonuçta Alman milli oyuncu, BVB'de vazgeçilmez isimlerden biri ve teknik direktör Niko Kovac'ın savunma hattında mutlak bir yer sahibi. Ayrıca, Niklas Süle'nin kariyerini sonlandırmasının ardından gelecek sezon artık kadroda yer almayacak olması ve Emre Can'ın çapraz bağ yırtığı nedeniyle daha uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, stoper pozisyonundaki kadro durumu gergin.

Bu arada savunma lideri Nico Schlotterbeck birkaç hafta önce sözleşmesini uzattı, ancak bir çıkış maddesi ile Dünya Kupası'ndan sonra muhtemelen uluslararası bir üst düzey kulübe transfer olabilmek için bir arka kapı açık bıraktı.

2024 yılında VfB Stuttgart'tan Dortmund'a gelen Anton, BVB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncu, Schlotterbeck ve Jonathan Tah'ın (FC Bayern) oluşturduğu as kadronun arkasında, savunma merkezinde alternatiflerden biri olarak Alman Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. Joshua Kimmich'in sakatlık durumunda, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada Anton'u sağ bek olarak da değerlendirebilir.