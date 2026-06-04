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Waldemar Anton Dortmund 2026Getty
Oliver Maywurm

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BVB, Haberler ve Söylentiler: 40 milyon avro! Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri, Borussia Dortmund'dan Waldemar Anton'u kadrosuna katmak için yarışıyor

Bundesliga
Transfers
W. Anton
Dortmund
M. United

Waldemar Anton, görünüşe göre BVB'den ayrılabilir ve büyük bir transfer bombası yaratabilir. Borussia Dortmund ile ilgili haberler ve söylentiler.

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  • Waldemar AntonGetty

    BVB, Söylenti: Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri Waldemar Anton'u kadrosuna katmak istiyor

    Borussia Dortmund, stoper Waldemar Anton'un takımdan ayrılmasından endişe etmeli mi? Mirror gazetesinin haberine göre, Manchester United bu Alman Dünya Kupası oyuncusuna göz dikmiş durumda.

    Habere göre, geçen sezon Premier Lig'i üçüncü sırada tamamlayan takım, United'ın scoutlarının Anton'u defalarca izlemesinin ardından, oyuncuya 40 milyon euroluk bir teklif sunmayı düşünüyor. Yılın başında kovulan Ruben Amorim'in yerine geçici olarak görevi devralan ve güçlü bir ikinci yarı sezonunun ardından son olarak iki yıllık bir sözleşme imzalayan teknik direktör Michael Carrick, Mirror'a göre bu yaz acilen yeni bir stoper transfer etmek istiyor.

    Sakatlıklarla boğuşan iki stoper Matthijs de Ligt ve Lisandro Martinez'in geleceği belirsiz. Anton, Carrick ve ekibinin alternatif arayışında listelerinde kalın harflerle işaretledikleri adaylardan biri. İngilizlerin Dortmundlu oyuncuya ilgisi konusunda Sky de Mart ayında haber yapmış, o haberde Aston Villa ve Atletico Madrid'in de Anton ile bağlantılı olduğu belirtilmişti.

    Dortmund'un Anton için olası bir teklifi değerlendirmeye hazır olup olmadığı ise şüpheli. Sonuçta Alman milli oyuncu, BVB'de vazgeçilmez isimlerden biri ve teknik direktör Niko Kovac'ın savunma hattında mutlak bir yer sahibi. Ayrıca, Niklas Süle'nin kariyerini sonlandırmasının ardından gelecek sezon artık kadroda yer almayacak olması ve Emre Can'ın çapraz bağ yırtığı nedeniyle daha uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, stoper pozisyonundaki kadro durumu gergin.

    Bu arada savunma lideri Nico Schlotterbeck birkaç hafta önce sözleşmesini uzattı, ancak bir çıkış maddesi ile Dünya Kupası'ndan sonra muhtemelen uluslararası bir üst düzey kulübe transfer olabilmek için bir arka kapı açık bıraktı.

    2024 yılında VfB Stuttgart'tan Dortmund'a gelen Anton, BVB ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşındaki oyuncu, Schlotterbeck ve Jonathan Tah'ın (FC Bayern) oluşturduğu as kadronun arkasında, savunma merkezinde alternatiflerden biri olarak Alman Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı. Joshua Kimmich'in sakatlık durumunda, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada Anton'u sağ bek olarak da değerlendirebilir.

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  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Haberler: İtalyan kulübü Yan Couto'nun peşinde mi?

    Yan Couto bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılabilir mi? Sağ kanat oyuncusu için İtalya'ya transfer olma konusunda ilginç bir seçenek olduğu iddia ediliyor.

    Transfer uzmanı Matteo Moretto, Como'nun şu anda Couto ile ilgilendiğini bildiriyor. Geçtiğimiz Serie A sezonunda dördüncü sırada yer alan ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan kulübün, Brezilyalı oyuncunun transferi için görüşmelere başladığı belirtiliyor.

    Couto, Dortmund'da geçirdiği iki yıl boyunca BVB'de kalıcı bir yer edinemediğinden, Borussia 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya hazır olabilir. BVB, 2024 yılında Couto'yu ilk olarak Manchester City'den kiralamış, bir yıl sonra zorunlu satın alma opsiyonu devreye girmiş ve Borussia toplam 25 milyon euro transfer ücreti ödemek zorunda kalmıştı.

    Couto'nun sözleşmesi 2030'a kadar devam ettiği için Dortmund, Couto için ödediği transfer ücretinin en azından aynısını talep edecektir. Şampiyonlar Ligi'ne kalarak daha da ilgi çekici hale gelen Como, Couto'ya olan ilgisi gerçekten ciddiyse, bu transfer için epeyce çaba sarf etmek zorunda kalacaktır.

  • DuranvilleGetty Images

    BVB, Haberler: Dortmund, Julien Duranville konusunda şaşırtıcı bir şart koştu

    Sık sık sakatlıklarla boğuşup pek bir iz bırakamadığı üç buçuk yılın ardından bile, Borussia Dortmund hücum yeteneği Julien Duranville'e olan inancını görünüşe göre hâlâ kaybetmemiş.

    Sport Bild'in haberine göre, BVB 20 yaşındaki oyuncunun satışına ancak transferi gerçekleştirecek kulübün geri alım opsiyonuna itiraz etmemesi şartıyla onay verecek. Böylece Borussia, kesin bir transfer durumunda bile Duranville'e erişimini kaybetmek istemiyor.

    Sport Bild'e göre, bu şart yerine getirilerek Belçikalı oyuncu satılamazsa, BVB yeniden kiralama planlıyor. Geçtiğimiz altı ayda Dortmund, kanat oyuncusunu İsviçre'deki FC Basel'e kiralamıştı, ancak orada işler umulduğu kadar iyi gitmedi. Duranville, Basel'de çok önemli olan düzenli maç tecrübesi kazansa da, hiçbir şekilde ikna edici bir performans sergileyemedi.

    2023'ün başında RSC Anderlecht'ten 8,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Duranville'i kadrosuna katan BVB'de, Belçika U21 Milli Takımı oyuncusunun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Gelecek sezon nerede oynayacağı henüz tamamen belirsiz; söylentilere göre Fransız birinci lig ekibi Strasbourg ve İtalyan Serie A'ya yükselen AC Monza'nın ilgilendiği belirtiliyor.

    Duranville, Dortmund'un A takımında şu ana kadar sadece 27 maça çıktı. Bu maçlarda genç oyuncu bir gol ve bir asist kaydetti.

  • Borussia Dortmund'un transfer geçmişi: BVB'nin rekor transfer satışları

    Oyuncular

    Pozisyon

    Satıldığı

    Yıl

    Transfer ücreti

    Ousmane Dembele

    Forvet

    FC Barcelona

    2017

    148 milyon avro

    Jude Bellingham

    Orta saha

    Real Madrid

    2023

    127 milyon euro

    Jadon Sancho

    Forvet

    Manchester United

    2022

    85 milyon euro

    Christian Pulisic

    Forvet

    FC Chelsea

    2018

    64 milyon euro

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Forvet

    FC Arsenal

    2023

    63,75 milyon euro