BVB'den bir sonraki transfer bombası: Alexandra Popp, Borussia Dortmund'da önemli bir takviye alıyor

"En üst düzeydeki tecrübesi sayesinde takımımız için önemli bir dayanak olacak ve önümüzdeki yıllarda sportif hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacaktır," dedi Genel Müdür Svenja Schlenker, 2015 ve 2016 yıllarında Münih ekibiyle şampiyonluk kazanan eski Bayern kalecisi hakkında. Zinsberger, 2019 yılında Londra'ya transfer olmuştu.

"Büyük bir şey yaratma vizyonu beni hemen ikna etti," dedi geçen yıl Arsenal ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Zinsberger: "Kulüpteki enerjiyi hissediyorum. Burada herkesin ruhu, Bundesliga'ya yükselme hedefine ulaşmak için yanıp tutuşuyor. Ben de bunun bir parçası olmak istiyorum." Geçen Ekim ayından bu yana, kaleci çapraz bağ yırtılması nedeniyle hiçbir maça çıkmadı.

Zinsberger, 2. Lig'e yükselmeyi başaramayan Dortmundlu kadınların bir sonraki önemli transferi oldu. Eski milli oyuncu Jacqueline Meißner ile Ramona Maier ve Lena Ostermeier, Bundesliga'dan küme düşen SGS Essen'den, Ricarda Walkling ve Lara Schmidt ise Werder Bremen'den geliyor. Spor direktörlüğü görevini ise uzun süredir Wolfsburg'da görev yapan Ralf Kellermann üstlenecek.