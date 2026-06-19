Yorkshire Evening Post’un haberine göre, Leeds United 30 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna katmakla ilgileniyor.
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BVB'den ayrılmasının ardından yeni bir seçenek: Julian Brandt, Premier Lig'e mi yönelecek?
Buna göre LUFC, yaklaşan transfer döneminde özellikle hücum hattını güçlendirmek için hedefli bir arayış içinde ve bu kapsamda Brandt’ı olası bir takviye olarak belirlemiş.
Leeds, sadece bir yıl önce Premier Lig'e yeniden yükselmeyi başarmıştı. Geçen sezon ligde kalmayı başardıktan sonra, önümüzdeki yıllarda tekrar ligin üst sıralarına odaklanılması planlanıyor; bu nedenle deneyimli bir oyuncu olan Brandt, bu hedef için değerli bir destek olabilir.
Bir diğer artı nokta ise, 30 yaşındaki oyuncunun BVB'den ayrılmasının ardından transfer ücreti ödemeden alınabilmesidir. Brandt ve Dortmund, birlikte geçirdikleri yedi yılın ardından, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmeyi uzatmamak konusunda anlaşmaya varmıştı.
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Julian Brandt, bazı kulüplerin radarında
Dortmund formasıyla 307 resmi maçta 57 gol attı ve 70 golün hazırlayıcısı oldu. Ancak sonuçta, 2021'deki kupa zaferiyle Siyah-Sarılar ile "sadece" bir büyük şampiyonluk kazandı. 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında ve 2022/23 Bundesliga sezonunun son maç gününde Brandt, BVB ile en büyük başarıya ulaşma fırsatını her iki seferde de kaçırdı.
Geçtiğimiz haftalarda orta saha oyuncusunun adı birçok kulüple anıldı. İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, kısa süre önce Brandt’ın AS Roma’nın radarında olduğunu ve eski takım arkadaşı Donyell Malen’in onu bu kulübe şiddetle tavsiye ettiğini bildirdi. Ayrıca Atlético Madrid’in de ona büyük ilgi gösterdiği söyleniyordu.
Bundesliga’da kalma ihtimali de kesinlikle gündemden düşmüş değil. Sezonun bitimine kısa bir süre kala Sky’a konuşan Brandt, “Prensip olarak hiçbir şeyi dışlamam,” dedi: “Ancak tercih ettiğim bazı şeyler var. Ve şu anda pek tercih etmediğim bazı şeyler de var. Bir iki fikrim var. Ama her şeyi sırayla ele alalım.” Geçmişte, SV Werder Bremen’in ilgisi konusunda da bu yönde söylentiler çıkmıştı.