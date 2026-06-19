Buna göre LUFC, yaklaşan transfer döneminde özellikle hücum hattını güçlendirmek için hedefli bir arayış içinde ve bu kapsamda Brandt’ı olası bir takviye olarak belirlemiş.

Leeds, sadece bir yıl önce Premier Lig'e yeniden yükselmeyi başarmıştı. Geçen sezon ligde kalmayı başardıktan sonra, önümüzdeki yıllarda tekrar ligin üst sıralarına odaklanılması planlanıyor; bu nedenle deneyimli bir oyuncu olan Brandt, bu hedef için değerli bir destek olabilir.

Bir diğer artı nokta ise, 30 yaşındaki oyuncunun BVB'den ayrılmasının ardından transfer ücreti ödemeden alınabilmesidir. Brandt ve Dortmund, birlikte geçirdikleri yedi yılın ardından, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmeyi uzatmamak konusunda anlaşmaya varmıştı.