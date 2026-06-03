BVB'deki "ikiz kardeşi"ne söz vermiş olduğu söyleniyor: Julian Brandt, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir üst düzey kulübe transfer mi olacak?

Bremen doğumlu Brandt, "doğuştan oyun kurucu" olarak tanımlanıyor ve "dribblingleri ve belirgin dinamizmiyle" etkileyici bir performans sergiliyor. Ayrıca, sözleşme durumu nedeniyle "Avrupa transfer piyasasındaki belki de en ilgi çekici seçenek" olarak görülüyor. Roma, "iki kardeşi" yeniden bir araya getirmek için büyük bir istek duyuyor.

Roma'nın Mart ayında Brandt'ın transfer olasılığını araştırdığı ve bu konuda oldukça olumlu sinyaller aldığı belirtiliyor. Şimdi Malen'in inisiyatif aldığı ve Brandt'ı Hollanda milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeden birkaç gün önce tekrar arayarak, "Ebedi Şehir"e transfer olmaya hâlâ ilgi duyup duymadığını sorduğu söyleniyor. İtalyan spor gazetesinin haberine göre "Cevap mı? Tabii ki evet."

Ancak Brandt'ın başka kulüplerle de görüşmeleri devam ediyor. Geçmişte, Atletico Madrid'in de ona büyük ilgi gösterdiği söylenmişti. Ayrıca, uzun süredir BVB'de forma giyen profesyonel futbolcunun yıllık net maaşı 4 milyon avro (Almanya'da brüt yaklaşık 8 milyon avro) olduğu belirtiliyor.