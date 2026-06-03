Corriere dello Sport'un haberine göre, Donyell Malen'in 30 yaşındaki hücum oyuncusunu AS Roma'ya transfer olmaya ikna etmesine yardımcı olması bekleniyor. Gazete, ikiliyi Dortmund dönemindeki "ikizler" olarak nitelendiriyor ve Malen ile Brandt'ın BVB'de üç buçuk yıl boyunca toplam 135 golde doğrudan rol oynadığını (73 gol, 62 asist) belirtiyor.
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BVB'deki "ikiz kardeşi"ne söz vermiş olduğu söyleniyor: Julian Brandt, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir üst düzey kulübe transfer mi olacak?
Bremen doğumlu Brandt, "doğuştan oyun kurucu" olarak tanımlanıyor ve "dribblingleri ve belirgin dinamizmiyle" etkileyici bir performans sergiliyor. Ayrıca, sözleşme durumu nedeniyle "Avrupa transfer piyasasındaki belki de en ilgi çekici seçenek" olarak görülüyor. Roma, "iki kardeşi" yeniden bir araya getirmek için büyük bir istek duyuyor.
Roma'nın Mart ayında Brandt'ın transfer olasılığını araştırdığı ve bu konuda oldukça olumlu sinyaller aldığı belirtiliyor. Şimdi Malen'in inisiyatif aldığı ve Brandt'ı Hollanda milli takımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeden birkaç gün önce tekrar arayarak, "Ebedi Şehir"e transfer olmaya hâlâ ilgi duyup duymadığını sorduğu söyleniyor. İtalyan spor gazetesinin haberine göre "Cevap mı? Tabii ki evet."
Ancak Brandt'ın başka kulüplerle de görüşmeleri devam ediyor. Geçmişte, Atletico Madrid'in de ona büyük ilgi gösterdiği söylenmişti. Ayrıca, uzun süredir BVB'de forma giyen profesyonel futbolcunun yıllık net maaşı 4 milyon avro (Almanya'da brüt yaklaşık 8 milyon avro) olduğu belirtiliyor.
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Donyell Malen, Brandt'ın Roma'ya transferi için en iyi reklamı yapıyor
Roma'ya transfer olmanın son derece başarılı bir girişim olabileceğini, en son Malen'in kendisi kanıtladı. Hollandalı oyuncu, Ocak 2025'te 25 milyon euroya Aston Villa'ya transfer olmuştu, ancak orada hiçbir zaman beklentileri karşılayamadı.
Sadece iki yarım sezonun ardından Malen, 2026 kışında Roma'ya kiralandı. Burada, alışık olmadığı santrfor pozisyonunda hiç beklenmedik bir performans patlaması yaşadı, taraftarların gözdesi haline geldi ve 18 Serie A maçında attığı 14 golle Roma'yı sekiz yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı.
İtalyan gazeteleri, Malen'in gelişinden sadece birkaç ay sonra sevinç çığlıkları atıyordu. Corriere dello Sport'ta "Herkes Malen'e deli oluyor" yazıyordu. Gazzetta dello Sport ise "Malen faktörü - o, Roma'nın eksikliğini duyduğu forvet" başlığını atmıştı.
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Julian Brandt: BVB'den ayrılmasının ardından geleceği ile ilgili karar muhtemelen Ağustos ayında verilecek
Roma'ya transfer için en iyi reklamı, Brandt'ın sözde "ikizi" bizzat kendisi yaptı. Ancak Brandt, geleceğiyle ilgili kararını vermek için kendine biraz zaman tanımak istiyor. "Bu konuda oldukça düzenliyim. Bazı 'Doppelpass' programlarında bunun için kumbaraya iki euro atıyorlar. Ancak: Adım adım ilerliyorum. Bu durum Ağustos ayına kadar sürmeyecek, bunu söyleyebilirim," dedi sezonun bitimine kısa bir süre kala Sky'a verdiği demeçte.
Ancak Bundesliga'da kalma ihtimali de kesinlikle gündemden düşmüş değil. "Prensip olarak hiçbir şeyi dışlamam," dedi Brandt: "Ama tercih ettiğim şeyler var. Ve şu anda pek tercih etmediğim şeyler de var. Bir iki fikrim var. Ama her şeyi sırayla ele alalım." Geçmişte SV Werder Bremen'in ilgilendiğine dair söylentiler de olmuştu.
Leverkusen'in genel müdürü Fernando Carro, BVB'den ayrıldığını açıklarken Brandt ile flört ettikten sonra, Bayer Leverkusen'e dönüş konusu da bir süre gündemdeydi. Ancak spor direktörü Simon Rolfes, kısa süre sonra bir geri dönüşü kategorik olarak reddetti. "Geri getirme konusunda şüpheliyim. Bu pozisyonda Ibo Maza gibi önümüzdeki yıllarda harika bir gelişme gösterecek süper bir oyuncumuz var. Bu nedenle Julian bizim için gündemde olmayacak," dedi.
Mart ayından beri, Brandt'ın yedi yılın ardından 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesiyle BVB'den ayrılacağı kesinleşmişti. Dortmund formasıyla 307 resmi maçta 57 gol attı ve 70 golün hazırlayıcısı oldu. Ancak sonunda, 2021'deki kupa zaferiyle Siyah-Sarılar ile "sadece" bir büyük şampiyonluk kazandı. 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı ve 2022/23 Bundesliga sezonunun son maç gününde Brandt, BVB ile nihai şampiyonluk zaferine ulaşamadı.