Kicker dergisinin bir haberine göre, Dortmund kulübü gelecekte yeni oyuncular ararken 2. Bundesliga'ya daha fazla yönelebilir. Bunun başlıca nedeni, SV Elversberg'deki geçmiş görevinden dolayı Almanya'nın ikinci ligini çok iyi tanıyan Book'tur.
BVB'de transfer politikasında yeni bir yönelim mi? Borussia Dortmund, spor direktörü Ole Book ile birlikte yepyeni bir yol izlemek istiyor gibi görünüyor
Bu yeni yönelimin avantajları ortada. Çoğunlukla yerli oyuncuların yeni bir ortama entegrasyonu genellikle daha kolay olur; ayrıca, ikinci ligdeki profesyonel oyuncuların transfer ücretleri, birinci lig veya diğer Avrupa'nın önde gelen liglerindeki seviyenin oldukça altındadır.
Dergi ayrıca, BVB'nin 2. Bundesliga'dan gelen birçok oyuncunun sahip olduğu başarı açlığını da yeni transferlerden beklediğini yazıyor. Genel olarak, gelecekte Dortmund'da transferlerde hırsın yeniden önemli bir kriter haline gelmesi bekleniyor.
Kennet Eichhorn, BVB için "çok güçlü bir aday"
Bu bağlamda Kennet Eichhorn'un BVB için "çok ciddi bir aday" olduğu söyleniyor. Hertha BSC'nin 16 yaşındaki yıldız adayı, birçok açıdan Siyah-Sarıların gelecekteki transferlerinden bekledikleri özelliklere sahip.
Oyun zekası yüksek, aynı zamanda ikili mücadelelerde güçlü ve fiziksel olarak sağlam bir orta saha oyuncusu olan Eichhorn, genç yaşına rağmen Bundesliga'da kendini kanıtlayabilecek niteliklere sahip. Ayrıca, iki haneli milyonlarca avro civarında olduğu tahmin edilen transfer ücreti, çıkış maddesi sayesinde nispeten düşük kalıyor.
Bununla birlikte, BVB'nin yurt içi ve yurt dışındaki birçok rakibini geride bırakması gerekecek. Eichhorn'un FC Bayern München'in yanı sıra Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig ve Manchester City'nin de listesinde olduğu söyleniyor.
Alexander Meyer, BVB'nin ikinci ligden transfer ettiği son oyuncuydu
BVB'nin alt liglerden yaptığı en son transfer, 2022 yazında Jahn Regensburg'dan Siyah-Sarılar'a katılan yedek kaleci Alexander Meyer'di. Arama kriterlerini "sadece saha oyuncuları" ile sınırlarsak, birkaç yıl daha geriye gitmek gerekiyor.
Julian Weigl, Dortmund'un 2. Bundesliga'dan transfer ettiği son kaleci olmayan oyuncudur. 2015 yılında, o dönem ikinci ligde yer alan 1860 München'den transfer olmuştu.