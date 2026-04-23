BVB'de transfer politikasında yeni bir yönelim mi? Borussia Dortmund, spor direktörü Ole Book ile birlikte yepyeni bir yol izlemek istiyor gibi görünüyor

Bu yeni yönelimin avantajları ortada. Çoğunlukla yerli oyuncuların yeni bir ortama entegrasyonu genellikle daha kolay olur; ayrıca, ikinci ligdeki profesyonel oyuncuların transfer ücretleri, birinci lig veya diğer Avrupa'nın önde gelen liglerindeki seviyenin oldukça altındadır.

Dergi ayrıca, BVB'nin 2. Bundesliga'dan gelen birçok oyuncunun sahip olduğu başarı açlığını da yeni transferlerden beklediğini yazıyor. Genel olarak, gelecekte Dortmund'da transferlerde hırsın yeniden önemli bir kriter haline gelmesi bekleniyor.