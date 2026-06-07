BVB de onu radarına aldı! RB Leipzig, görünüşe göre Bundesliga'nın parlayan yıldızıyla temasa geçti

Asllani'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor; ancak bu yaz 30 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında TSG'den ayrılabilir.

Bu durum, Leipzig'in yanı sıra diğer bazı üst düzey kulüplerin de ilgisini çekti. Bir süredir BVB'nin 23 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor; özellikle Ole Book'un Siyah-Sarılar'a transferinden sonra bu konu gündeme oturdu. İkili, Bundesliga'ya yeni yükselen SV Elversberg'de birlikte oynadıkları dönemden tanışıyor.

Bunun yanı sıra, Hansi Flick gibi bir Alman teknik direktörün görev yaptığı FC Barcelona da bu forveti gözüne kestirmiş durumda. Menajeri kısa süre önce Katalanlarla temas kurulduğunu doğruladı.