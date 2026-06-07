Bild gazetesinin haberine göre, Saksonya ekibi ile Berlin doğumlu oyuncu arasında ilk görüşmeler yapılmış olsa da, müzakereler henüz çok erken bir aşamada ve somut bir gelişme yok.
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BVB de onu radarına aldı! RB Leipzig, görünüşe göre Bundesliga'nın parlayan yıldızıyla temasa geçti
Asllani'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor; ancak bu yaz 30 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında TSG'den ayrılabilir.
Bu durum, Leipzig'in yanı sıra diğer bazı üst düzey kulüplerin de ilgisini çekti. Bir süredir BVB'nin 23 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu söyleniyor; özellikle Ole Book'un Siyah-Sarılar'a transferinden sonra bu konu gündeme oturdu. İkili, Bundesliga'ya yeni yükselen SV Elversberg'de birlikte oynadıkları dönemden tanışıyor.
Bunun yanı sıra, Hansi Flick gibi bir Alman teknik direktörün görev yaptığı FC Barcelona da bu forveti gözüne kestirmiş durumda. Menajeri kısa süre önce Katalanlarla temas kurulduğunu doğruladı.
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Leipzig'in kadrosunda halihazırda üç santrfor bulunuyor
Leipzig'in durumunda ise 23 yaşındaki oyuncunun transferinin ne kadar mantıklı olduğu tartışmalı. Romulo, Conrad Harder ve yetenekli Samba Konate ile "Boğalar"ın kadrosunda halihazırda üç santrfor bulunuyor. Özellikle Romulo geçen sezon mükemmel bir performans sergiledi ve 30 Bundesliga maçında 13 gol katkısı (dokuz gol, dört asist) sağladı.
Asllani ise daha da iyi istatistiklere sahip. 2025/26 sezonunda TSG formasıyla Alman birinci liginde 33 kez sahaya çıktı ve 10 gol attı, 9 golün de asistini yaptı.