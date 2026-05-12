Deichstube portalının haberine göre, Siyah-Sarılar şu anda SV Werder Bremen ile sözleşmesi bulunan Mio Backhaus hakkında bilgi aldı. Ancak haberde, Dortmund'un 22 yaşındaki kaleciye olan ilgisinin ne kadar ciddi olduğu belirtilmiyor.
BVB'de kaleci transferi mi? Borussia Dortmund'un Bundesliga'daki bir kaleciyle ilgilendiği iddia ediliyor
Backhaus, Alman futbolunun kaleci pozisyonundaki en büyük yeteneklerinden biri olarak görülüyor ve bu sezon Yeşil-Beyazlılar’da birinci kaleci olarak forma giydi. Tüm turnuvalarda toplam 31 maça çıktı; bu maçlarda 54 gol yedi ve beş kez kalesini gole kapattı.
Borussia Dortmund'da aslen Gregor Kobel tartışmasız ilk kaleci olarak görev yapıyor; bu nedenle Backhaus, transfer gerçekleşirse ilk etapta gelecek vaat eden ikinci kaleci ve gelecekte ilk kaleci adayı olarak planlanacaktır.
SC Freiburg da Backhaus'u kadrosuna katmak için çaba gösteriyor
Bunun yanı sıra, BVB’nin kadrosunda şu an yedek olarak yer alan Alexander Meyer ve yaz aylarında 1. FC Heidenheim’dan kiralık dönüşü beklenen Diant Ramaj olmak üzere iki alternatif daha bulunuyor. Ancak 35 yaşındaki Meyer artık çok genç sayılmaz; Ramaj hakkında ise erken bir transferle ilgili söylentiler dolaşıyor.
Backhaus'u kadrosuna katmak isteyen BVB, bazı rakiplerle de mücadele etmek zorunda kalacak. Özellikle SC Freiburg'un Backhaus'u kadrosuna katmak için çaba gösterdiği söyleniyor; zira Breisgau'da Noah Atubolu'nun olası ayrılığına hazırlık yapmak istiyorlar.
Backhaus'un Bremen ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli.