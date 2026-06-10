Görünüşe göre Sarı-Siyahlılar, orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer ve savunma oyuncusu Ramy Bensebaini'nin 2027'de sona erecek sözleşmelerini uzatmamayı planlıyor. Bu haberi Ruhr Nachrichten gazetesi verdi.
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BVB'de iki yıldızın geleceği kalmadı mı? Borussia Dortmund görünüşe göre şaşırtıcı bir karar aldı
Orada, her iki oyuncu için de bedelsiz ayrılma senaryosunun bilinçli olarak kabul edildiği ve ne sözleşmelerin vaktinden önce uzatılmasının ne de mevcut transfer döneminde satılmasının planlanmadığı belirtiliyor.
Zaten Sabitzer ve Bensebaini'nin bu yaz kulüpten ayrılma gibi bir niyetleri yok. Transfermarkt.de'ye göre her ikisinin de piyasa değeri milyonların ortalarında olduğu için BVB, bedelsiz bir ayrılığın üstesinden gelebilir.
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Sabitzer ve Bensebaini satılmamalı
Teknik direktör Niko Kovac’ın planlarında hem Avusturyalı hem de Cezayirli oyuncu tartışmasız ilk 11’de yer almıyor, ancak yine de kadronun önemli isimleri olarak görülüyor. Geçtiğimiz sezon Bensebaini Dortmund formasıyla 32 kez sahaya çıkarken, Sabitzer 34 maça çıktı.
Aslında Borussia, sözleşmeler konusunda net bir çizgi izliyor: Hiçbir oyuncu veya teknik direktör, geleceği belirsiz bir şekilde son sözleşme yılına girmemeli. Bu nedenle, sözleşmeleri de 2027'de sona erecek olan Felix Nmecha ve Nico Schlotterbeck'in sözleşmeleri yakın zamanda uzatıldı. Karim Adeyemi ile de görüşmeler devam ediyor.
Sabitzer ve Bensebaini, ikisi de 2023'te BVB'ye katılmıştı. Avusturyalı oyuncu o dönemde 19 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Bayern München'den Dortmund'a geçmişti, Cezayirli oyuncu ise Borussia Mönchengladbach'taki sözleşmesinin sona ermesinin ardından Dortmund'a katılmıştı.