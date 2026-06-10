BVB'de iki yıldızın geleceği kalmadı mı? Borussia Dortmund görünüşe göre şaşırtıcı bir karar aldı

Orada, her iki oyuncu için de bedelsiz ayrılma senaryosunun bilinçli olarak kabul edildiği ve ne sözleşmelerin vaktinden önce uzatılmasının ne de mevcut transfer döneminde satılmasının planlanmadığı belirtiliyor.

Zaten Sabitzer ve Bensebaini'nin bu yaz kulüpten ayrılma gibi bir niyetleri yok. Transfermarkt.de'ye göre her ikisinin de piyasa değeri milyonların ortalarında olduğu için BVB, bedelsiz bir ayrılığın üstesinden gelebilir.