WAZ gazetesi böyle bildiriyor. Habere göre, 24 yaşındaki oyuncunun bu sezonun ardından ne yapacağı henüz belli değil. Ramaj, Şubat 2025'te beş milyon euroluk transfer ücreti karşılığında Dortmund tarafından Ajax Amsterdam'dan transfer edilmişti. Borussia, onu hemen FC Kopenhag'a kiraladı. Bu sezon öncesinde Ramaj, Danimarka liginde oynadığı maçlara kıyasla orada daha fazla ilgi göreceğini düşündüğü için Heidenheim'a transfer oldu.
Çeviri:
BVB'de henüz forma giymedi: Dortmund, Bundesliga kalecisini satmayı düşünüyor gibi görünüyor
Bu Bundesliga sezonunda Ramaj için FCH ile işler spor açısından pek iyi gitmiyor: Heidenheim ligin son sırasında yer alıyor ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Takım, Wolfsburg ile birlikte 66 gol yiyerek tüm takımlar arasında en fazla gol yiyen takım oldu, ancak Ramaj düzenli olarak güçlü kurtarışlarıyla dikkat çekti. Küçük bir umut ışığı: Geçtiğimiz hafta sonu Ramaj, FC St. Pauli'ye karşı 2-0 kazanılan maçta ilk kez kalesini gole kapattı. O, daha önce büyük Avrupa liglerinde her maçta gol yiyen son as kaleciydi.
- IMAGO / Noah Wedel
Diant Ramaj, BVB'de arka planda kalmak istemiyor
Dortmund'un Ramaj'ı satmayı düşünmesi, kendine güvenen kalecinin kendisini yedek olarak görmemesiyle de bağlantılı. Ramaj, bir yıl önce Sport Bild'e verdiği demeçte "Oynamak zorundayım" demişti. "Bu yüzden benim için kesin olan bir şey var: Dortmund'da yedek kulübesinde oturmayacağım" diye eklemişti.
Ancak yaz aylarında Borussia'ya geri dönerse tam da bu kader onu bekliyor, çünkü orada Gregor Kobel dokunulmaz bir numaralı kaleci olarak görülüyor. İsviçreli kaleciyle ilgili transfer söylentileri şu anda yok, bu nedenle 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezonda da Dortmund'da as kaleci olarak sahaya çıkacak. Kobel'in arkasındaki ikinci isim ise deneyimli Alexander Meyer (35).
Diant Ramaj'ın 2025/26 Bundesliga sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 30 Oynama süresi: 2700 Yedi gol: 64 Gol yemeden bitirilen maçlar: 1