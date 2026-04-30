BVB'de henüz forma giymedi: Dortmund, Bundesliga kalecisini satmayı düşünüyor gibi görünüyor

Dortmund'un Ramaj'ı satmayı düşünmesi, kendine güvenen kalecinin kendisini yedek olarak görmemesiyle de bağlantılı. Ramaj, bir yıl önce Sport Bild'e verdiği demeçte "Oynamak zorundayım" demişti. "Bu yüzden benim için kesin olan bir şey var: Dortmund'da yedek kulübesinde oturmayacağım" diye eklemişti.

Ancak yaz aylarında Borussia'ya geri dönerse tam da bu kader onu bekliyor, çünkü orada Gregor Kobel dokunulmaz bir numaralı kaleci olarak görülüyor. İsviçreli kaleciyle ilgili transfer söylentileri şu anda yok, bu nedenle 28 yaşındaki oyuncu önümüzdeki sezonda da Dortmund'da as kaleci olarak sahaya çıkacak. Kobel'in arkasındaki ikinci isim ise deneyimli Alexander Meyer (35).