Ancak bu galibiyet serisi uzun soluklu olmadı. Muhteşem transferinden yaklaşık dokuz ay sonra Pavard, Marsilya ile birlikte Fransa Ligi’nde şu anda altıncı sırada bulunuyor ve uluslararası turnuvalara katılma şansı ciddi tehlike altında. Son beş maçta sadece bir galibiyet alan Les Olympiens için durum hiç de iyi değil; büyük beklentilerle transfer edilen De Zerbi de çoktan tarih oldu. Buna ek olarak, kulüp yönetimi aleyhine şiddetli taraftar protestoları, pirotekniklerin uygunsuz kullanımı veya Benatia'nın istifası gibi pek çok yan sorun da var.

Pavard da zorlu bir durumun içinde. Memleketine geri dönüş, 30 yaşındaki oyuncunun umduğu gibi başarılı bir hamle olmadı. Kiralık sözleşmesi yazın sona eriyor ve şu anda işbirliğinin sezon sonundan sonra da devam edeceğine dair pek bir işaret yok. Medya haberlerine göre, kiralama sözleşmesinde yer alan 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu OM için çok yüksek; Avrupa kupalarına katılamazlarsa, kalıcı bir transfer neredeyse imkansız hale gelir.

Çünkü performans açısından da Pavard, Marsilya'ya her zaman umulan güven ve istikrarı sağlayamadı. Her ne kadar tüm turnuvalarda 36 maçta sahaya çıkmış (bir gol, üç asist) ve sezonun büyük bir bölümünde ilk 11'de yer almış olsa da, gerçekten kalıcı bir ikna edici performans sergileyemedi. FC Bayern Münih'te olduğu gibi, güçlü performansların ardından bazen açıklanamayan hatalar ve dengesiz performanslar geldi; bu da genel tabloyu gölgeledi ve OM'nin karar vericilerini, Haziran sonunda onu tekrar Milano'ya göndermeye yöneltti.