Christian Guinin

Çeviri:

BVB de durumu yakından takip ediyor: FC Bayern Münih'in bir zamanlar "mükemmel yedek oyuncusu" olan bu isim, yaz transfer döneminde tam bir fırsat mı olacak?

Münih'te Benjamin Pavard tartışmasız en önemli oyunculardan biriydi. Inter'de geçirdiği çalkantılı bir dönemin ardından Fransız oyuncu şu anda Marsilya'ya transfer oldu. Geleceği her zamankinden daha belirsiz.

Geçen yaz Benjamin Pavard, Inter Milan'dan ayrılıp Olympique Marsilya'ya kiralık olarak transfer olacağını açıkladığında, pek çok kişi şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ulusal şampiyonluk için çok iyi şansı olan ve en azından Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma ihtimali bulunan hırslı bir kulübü terk edip, bunun yerine yakın geçmişte daha çok eski günlerinin ihtişamıyla yaşayan bir kulübe katılmak mı? Bu ilk başta pek umut verici gelmiyordu.

Pavard, L’Equipe’in tarihin “en olasılık dışı yaz transferlerinden biri” olarak nitelendirdiği bu transferini, Marsilya’da şekillendirmek istediği “proje” ile gerekçelendirdi. “Medhi (Benatia, spor direktörü, ed. notu) beni aradığında, bu beni hemen heyecanlandırdı. Marsilya'nın ilgisini öğrendiğimde benim için netleşti: Şampiyonlar Ligi'ni de içeren bu iddialı projeye katılmak istedim. Ama aynı zamanda bu coşkuyla Velodrome'da (Marsilya Stadyumu) oynamak için de. Bir futbolcu olarak bunlar, mutlaka yaşanması gereken duygular," dedi stoper.

  • Bu nedenle, memleketi Marsilya'ya transfer olmayı "reddedemeyeceğini" söyledi. "Altyapı harika ve taraftarlar her zaman yanımızda. Çok genç yaşta ayrıldığım için Fransa'ya geri döndüm. Burada beni mutlu etmek için her şey yapılıyor. Burada olmaktan çok mutluyum ve OM için oynamaktan onur duyuyorum. OM çok büyük bir kulüp," diye açıkladı Pavard.

    Ve gerçekten de 30 yaşındaki oyuncu Marsilya'da olağanüstü iyi bir başlangıç yaptı. Sezonun başında, stoper Les Olympiens ile ilk sekiz maçta altı galibiyet ve aralarında beş maçlık galibiyet serisi de bulunan bir performansla Ligue 1'de birinci sıradaydı. Marsilya, beşinci maç gününde üstün güçteki Paris Saint-Germain'i zorlu bir mücadelenin ardından 1-0 yenerek elemeyi başardı. O dönemki teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde OM, izlemesi oldukça keyifli bir hücum futbolu sergiledi. Pavard'ın transferi, işe yaramış gibi görünüyordu.

    Pavard, Olympique Marsilya'da kalmayacak gibi görünüyor

    Ancak bu galibiyet serisi uzun soluklu olmadı. Muhteşem transferinden yaklaşık dokuz ay sonra Pavard, Marsilya ile birlikte Fransa Ligi’nde şu anda altıncı sırada bulunuyor ve uluslararası turnuvalara katılma şansı ciddi tehlike altında. Son beş maçta sadece bir galibiyet alan Les Olympiens için durum hiç de iyi değil; büyük beklentilerle transfer edilen De Zerbi de çoktan tarih oldu. Buna ek olarak, kulüp yönetimi aleyhine şiddetli taraftar protestoları, pirotekniklerin uygunsuz kullanımı veya Benatia'nın istifası gibi pek çok yan sorun da var.

    Pavard da zorlu bir durumun içinde. Memleketine geri dönüş, 30 yaşındaki oyuncunun umduğu gibi başarılı bir hamle olmadı. Kiralık sözleşmesi yazın sona eriyor ve şu anda işbirliğinin sezon sonundan sonra da devam edeceğine dair pek bir işaret yok. Medya haberlerine göre, kiralama sözleşmesinde yer alan 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu OM için çok yüksek; Avrupa kupalarına katılamazlarsa, kalıcı bir transfer neredeyse imkansız hale gelir.

    Çünkü performans açısından da Pavard, Marsilya'ya her zaman umulan güven ve istikrarı sağlayamadı. Her ne kadar tüm turnuvalarda 36 maçta sahaya çıkmış (bir gol, üç asist) ve sezonun büyük bir bölümünde ilk 11'de yer almış olsa da, gerçekten kalıcı bir ikna edici performans sergileyemedi. FC Bayern Münih'te olduğu gibi, güçlü performansların ardından bazen açıklanamayan hatalar ve dengesiz performanslar geldi; bu da genel tabloyu gölgeledi ve OM'nin karar vericilerini, Haziran sonunda onu tekrar Milano'ya göndermeye yöneltti.

    Pavard, FC Bayern'den forma garantisi istedi

    Ancak orada da bu stoperin kariyeri büyük olasılıkla devam etmeyecek. Kuzey İtalya ekibiyle olan sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, Pavard'ın Marsilya'daki kiralık döneminin ardından Inter'de ikinci bir şans bulması son derece düşük bir ihtimal. Geçen yazki sürpriz ayrılışının ardından, Marsilya'ya kiralanmasının sadece sportif nedenlerle gerçekleşmediği ortaya çıktığı için küçük bir çatışma yaşanmıştı. İtalyan basını, Pavard'ın kulislerdeki gelişmelerden artık tam olarak memnun olmadığını ve bu nedenle OM'de yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini bildirmişti.

    En azından Bayern taraftarları bu davranışa aşina olmalı, zira Pavard 2023 yılında Münih'ten ayrılışını benzer gerekçelerle açıklamıştı. Alman rekortmeninin yetkilileri, hem merkezde hem de dörtlü savunmanın sağında oynayabilme esnekliği nedeniyle Fransız oyuncuyu son derece takdir ediyor ve onda mükemmel bir kadro oyuncusu görüyorlardı; ancak Pavard, görev alanını daha net bir şekilde sınırlamak ve sadece stoper olarak oynamak istiyordu. Bayern yöneticileri bu talepleri nihayetinde kabul etmediler.

    "Merkez savunmadaki rol bana en çok uyuyor. Ve tam da bu nedenle, merkez savunma oyuncusu olarak oynayabilmek için Bayern Münih'ten ayrıldım," diye açıkladı daha sonra bir UEFA röportajında. "Münih'te dört harika yıl geçirdim. Ancak Inter'de mutlu olacağımı biliyordum - çünkü orada üçlü savunma hattının bir parçası olarak oynuyorum. Ayrıca, daha çok defansif merkezde oynamak istiyordum."

    BVB yaz transfer döneminde Pavard'ı kadrosuna katacak mı?

    Şimdi Pavard yeni bir başlangıcın eşiğinde. 30 yaşında olan oyuncu, özellikle bir savunma oyuncusu için futbolun en verimli yaşlarında. En iyi formunda olduğunda, Avrupa'nın en iyi kulüplerinin çoğuna hala yardımcı olabilir. Ayrıca, Milano'daki gelecekteki şansının son derece düşük olması nedeniyle talep edilen transfer ücreti çok yüksek olmayacaktır; hatta Fransız oyuncu, yaklaşan yaz transfer döneminde gerçek bir fırsat haline gelebilir.

    Bu durumda BVB de potansiyel bir aday olabilir. Siyah-sarılıların zaten Pavard'ın durumunu yakından takip ettiği söyleniyor. Niklas Süle'nin yaklaşan ayrılığı ve Dünya Kupası'ndan sonra Nico Schlotterbeck'in de ayrılma ihtimali göz önüne alındığında, Dortmund savunma merkezinde takviyeye ihtiyaç duyuyor; sadece maaş konusunda Fransız oyuncunun BVB'ye biraz taviz vermesi gerekebilir. Ve birkaç yıl önceki Bayern'in aksine, Dortmund, Pavard'a Niko Kovac'ın 3-5-2 sisteminde tercih ettiği rolü sunarak transferi cazip hale getirebilir.