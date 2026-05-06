Geçen yaz Benjamin Pavard, Inter Milan'dan ayrılıp Olympique Marsilya'ya kiralık olarak transfer olacağını açıkladığında, pek çok kişi şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ulusal şampiyonluk için çok iyi şansı olan ve en azından Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma ihtimali bulunan hırslı bir kulübü terk edip, bunun yerine yakın geçmişte daha çok eski günlerinin ihtişamıyla yaşayan bir kulübe katılmak mı? Bu ilk başta pek umut verici gelmiyordu.
Pavard, L’Equipe’in tarihin “en olasılık dışı yaz transferlerinden biri” olarak nitelendirdiği bu transferini, Marsilya’da şekillendirmek istediği “proje” ile gerekçelendirdi. “Medhi (Benatia, spor direktörü, ed. notu) beni aradığında, bu beni hemen heyecanlandırdı. Marsilya'nın ilgisini öğrendiğimde benim için netleşti: Şampiyonlar Ligi'ni de içeren bu iddialı projeye katılmak istedim. Ama aynı zamanda bu coşkuyla Velodrome'da (Marsilya Stadyumu) oynamak için de. Bir futbolcu olarak bunlar, mutlaka yaşanması gereken duygular," dedi stoper.