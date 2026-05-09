BVB'de Dünya Kupası'na katılmak için elinden geleni yaptı: Julian Nagelsmann, Almanya'nın en golcü oyuncusunu gerçekten kadroya almayacak mı?

Borussia Dortmund'un kadrosuna iki oyuncunun kesin olarak gireceği kesin; Nico Schlotterbeck ve Felix Nmecha, DFB kadrosunda yerlerini garantiledi. Waldemar Anton da muhtemelen Dünya Kupası kadrosuna girecek. Geriye ise iki belirsiz aday kalıyor: Karim Adeyemi – ara sıra dört maçta forma giyememesi ve son zamanlardaki vasat performansları nedeniyle şansı son dönemde önemli ölçüde azalan – ve Maximilian Beier.

İkincisinin kadroya girebilmek için hala endişelenmesi gerektiği, istatistiklere bakıldığında pek anlaşılır değil. Sonuçta Beier, saf forvetler hariç, en iyi Alman golcü. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar oynadığı 43 resmi maçta 20 gol katkısı (10 gol, 10 asist) kaydetti.

Pozisyon rakiplerinden hiçbiri bu rakamlara sahip değil. Ne Leroy Sane (16 gol katkısı), ne Kevin Schade (11), ne Said El Mala (17), ne Chris Führich (16) ne de Adeyemi (15). Elbette aradaki farklar çok az. Nagelsmann, ideal olarak uyumlu ve dengeli bir kadro oluşturmak zorunda. Sadece rakamlara bakıp başka hiçbir şeyi göz ardı etmek, biraz dar görüşlü bir yaklaşım olur.