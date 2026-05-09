Kendisi biraz daha erken haberdar olacak. Ancak kamuoyu on iki gün daha sabırlı olmalı. Ardından, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann 21 Mayıs'ta Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak.
BVB'de Dünya Kupası'na katılmak için elinden geleni yaptı: Julian Nagelsmann, Almanya'nın en golcü oyuncusunu gerçekten kadroya almayacak mı?
Borussia Dortmund'un kadrosuna iki oyuncunun kesin olarak gireceği kesin; Nico Schlotterbeck ve Felix Nmecha, DFB kadrosunda yerlerini garantiledi. Waldemar Anton da muhtemelen Dünya Kupası kadrosuna girecek. Geriye ise iki belirsiz aday kalıyor: Karim Adeyemi – ara sıra dört maçta forma giyememesi ve son zamanlardaki vasat performansları nedeniyle şansı son dönemde önemli ölçüde azalan – ve Maximilian Beier.
İkincisinin kadroya girebilmek için hala endişelenmesi gerektiği, istatistiklere bakıldığında pek anlaşılır değil. Sonuçta Beier, saf forvetler hariç, en iyi Alman golcü. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana kadar oynadığı 43 resmi maçta 20 gol katkısı (10 gol, 10 asist) kaydetti.
Pozisyon rakiplerinden hiçbiri bu rakamlara sahip değil. Ne Leroy Sane (16 gol katkısı), ne Kevin Schade (11), ne Said El Mala (17), ne Chris Führich (16) ne de Adeyemi (15). Elbette aradaki farklar çok az. Nagelsmann, ideal olarak uyumlu ve dengeli bir kadro oluşturmak zorunda. Sadece rakamlara bakıp başka hiçbir şeyi göz ardı etmek, biraz dar görüşlü bir yaklaşım olur.
Maximilian Beier: "Dünya Kupası'nda böyle bir şeye ihtiyacımız var"
Ancak Beier bu yeri kesinlikle hak etmişti. En son 13 Ekim’de Kuzey İrlanda’da 1-0 kazanılan maçta milli takımda forma giymişti. Ardından Nagelsmann onu kadroya almadı. Beier bundan yılmadı ve 2026 yılında adeta patlama yaşadı. Altı gol ve yedi asistle bu sezonun en skorer oyuncularından biri oldu.
Buna ek olarak, Beier'in Dortmund'daki teknik direktörü Niko Kovac'ın yakın zamanda özetlediği faktörler de var: "Dünya Kupası'nda böyle bir şeye ihtiyacımız var." Kovac, Beier'in her zaman yüksek çalışma ahlakını ve şaşırtıcı dayanıklılığını kastetmişti. Yedi kez milli olan Beier, tam olarak nerede oynarsa oynasın, her maçta inanılmaz bir iş yükünü üstleniyor.
Çünkü bir de şu var: Beier, BVB'de ideal pozisyonu olan forvet yardımcısı olarak sadece ara sıra forma giyebiliyor. Son zamanlarda daha çok sol kanat oyuncusu olarak görev aldı ve yüksek enerjisiyle tüm kanadı yorulmak bilmeden koştu. Defansif olarak iyiydi, ofansif olarak da performansı düşmedi.
Nagelsmann bir ya da iki kontra forvet götürecek mi?
Cuma akşamı Frankfurt'a karşı 3-2 kazanılan maçta Beier, iki kusursuz asistle parladı. Maçtan sonra Sky'a verdiği demeçte "Evet, tabii ki bu benim için önemli" dedi. "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedefim Dünya Kupası."
Mart ayında düzenlenen DFB kursunda Nagelsmann, her zamanki gibi düşüncelerini açıkça paylaştı ve Beier, Adeyemi ve Schade'ye ilişkin olarak şunları söyledi: "Şu anki duruma göre, bu kontratak forvetlerinden muhtemelen birini, en fazla ikisini kadroya alacağız." Milli takım teknik direktörü, Beier'in "çok iyi bir istatistik" sergilediğini de belirtti.
Nagelsmann için bu, Dortmundlu oyuncunun rakiplerinden farklı olarak karşılayabileceği çok boyutlu bir paket olurdu. Beier, çok yönlü ve hiçbir işten çekinmeyen örnek bir profesyonel ve takım oyuncusu. Sorun çıkarmıyor ve meydan okuyucu rolünün bilincinde.
Beier, Gnabry'nin sakatlığından faydalanacak mı?
Nagelsmann'ın son dönemde onu kadroya almaması, BVB'de şimdiden rahatsızlık yarattı. "Bence bunun pek çok nedeni var. Onu kadroya almamaktan çok daha fazla neden var," demişti Kovac, yaklaşık iki ay önce Beier'in Dortmund'da kalmak zorunda kaldığı sırada. Spor Direktörü Lars Ricken ise Beier'in performansını "haftalardır olağanüstü" olarak nitelendirmişti.
Beier için olumlu bir gelişme olabilecek şey, Serge Gnabry'nin sakatlığı. Bu durum bir kapı açtı ve Nagelsmann bu boşluğu doldurmak zorunda - muhtemelen iki kontratak forveti ile.
Beier'in, çok iyi istatistiklerini daha da yukarı çekmek ve kendini tanıtmak için artık bir maçı kaldı. Önümüzdeki Cumartesi, Borussia Bremen'e konuk olacak.
Kısa süre sonra Beier'in telefonu çalacak. Mart 2024'te Nagelsmann tarafından ilk kez kadroya seçildiğinde "çok gergin" olduğunu itiraf etmişti: "Ağzımdan tek bir mantıklı cümle bile çıkmadı." Bu sefer durum farklı olabilir, milli takım teknik direktörünün vereceği mesaj ne olursa olsun.
BVB - Maç programı: Borussia Dortmund'un önümüzdeki maçları
Tarih Yarışma Maç 16 Mayıs Bundesliga Werder Bremen - BVB 18 Temmuz Hazırlık maçı Rot-Weiß Oberhausen - BVB 29 Temmuz Hazırlık maçı Cerezo Osaka - BVB 1 Ağustos Hazırlık maçı FC Tokyo - BVB