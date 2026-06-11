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Jonas Rütten

Çeviri:

BVB'de bu eskiden kesinlikle kabul edilemezdi! FIFA, görünüşe göre zorunlu bir transfer devrimi kararı aldı

Dünya Kupası
Transfers
Dortmund
Bayern Münih
Barcelona
Real Madrid

Mario Götze olayından bu yana BVB'de çıkış maddeleri uzun süredir hoş karşılanmıyordu. Ancak bu sözleşme maddesi, 2027'den itibaren dünya futbolunda tüm yeni sözleşmelerde zorunlu hale gelecek gibi görünüyor.

İspanyol as gazetesinin haberine göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren dünya futbolunda imzalanacak tüm sözleşmelerde bir çıkış maddesi bulunması zorunlu olacak. Bu karar, Perşembe akşamı (saat 21:00) Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesinde, FIFA yetkililerinin Mexico City’de düzenlediği toplantıda alındı.

Bundan böyle çıkış maddesi zorunlu olacak ve tüm taraflar sözleşme imzalanırken çıkış opsiyonunu kabul etmek zorunda olacak. Ayrıca, profesyonel oyuncular kendi transferlerinden de kazanç elde edecek ve transfer bedelinin yüzde beşini alacak.

  • UEFA'nın yeni transfer kurallarını çoktan onayladığı belirtiliyor. Reşit olmayan oyuncularla ilgili düzenlemeler de değiştirilecek. "Belirli koşullar altında", 2027'den itibaren 18 yaş altı oyuncular da şu anda izin verilen en fazla üç yıldan daha uzun süreli sözleşmeler imzalayabilecek.

    Zorunlu çıkış maddesi ilkesi, Avrupa kulüp futbolunda, orada geçerli olan iş hukuku nedeniyle İspanya'nın LaLiga liginde zaten uygulanmaktadır. Bu ilke, çalışanların iş ilişkisini istedikleri zaman sonlandırabilmelerini öngörmektedir. İspanya'da profesyonel futbolda bu, bir çıkış maddesi ile güvence altına alınmıştır. 

    Bunun sonucunda, Real Madrid veya FC Barcelona oyuncularının transferleri veya sözleşme uzatmaları sırasında, sözleşmeden çıkmayı mümkün kılacak absürt meblağlar ortaya çıktı. Örneğin, Lamine Yamal'ın çıkış maddesi bir milyar avro tutarındadır. 

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    FC Barcelona ve Neymar'ın korkunç örneği

    Belki de Katalanlar, bu çılgın rakamları sözleşme fesih bedeli olarak belirlemişlerdir, çünkü bu çıkış opsiyonu daha önce başlarına bela olmuştu. Zira 2016 yılında Neymar’ın sözleşmesini uzatırken Barça, Brezilyalı süperstara kendi açılarından aslında uygulanamaz olan 222 milyon avroluk bir fesih bedeli koymuştu. Ancak daha sonra, Katar devlet fonunun desteğiyle satın alma gücü yüksek Paris Saint-Germain devreye girdi ve Neymar'ı bugün hala geçerli olan rekor bir bedele kadrosuna kattı.

    Artık Bundesliga'da da çıkış maddeleri, sözleşme görüşmelerinde sıradan bir unsur haline geldi. 2013 yılında Götze'nin çıkış maddesi yoluyla FC Bayern'e transfer olması nedeniyle büyük tepki gösteren ve bir daha asla oyunculara çıkış maddesi vermeyeceğine söz veren BVB, Erling Haaland'ı transfer piyasasından kadrosuna katmak için yıllar önce sert tutumundan vazgeçmişti. 

    Son olarak, Nico Schlotterbeck için müzakere edilen ve yaz aylarında üç kulüp için geçerli olan çıkış maddesi büyük yankı uyandırdı. FC Bayern'de de Harry Kane veya Dayot Upamecano gibi oyuncular için olası çıkış seçeneklerinin olduğu söyleniyor. 