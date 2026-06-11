BVB'de bu eskiden kesinlikle kabul edilemezdi! FIFA, görünüşe göre zorunlu bir transfer devrimi kararı aldı

İspanyol as gazetesinin haberine göre, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren dünya futbolunda imzalanacak tüm sözleşmelerde bir çıkış maddesi bulunması zorunlu olacak. Bu karar, Perşembe akşamı (saat 21:00) Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak Dünya Kupası açılış maçı öncesinde, FIFA yetkililerinin Mexico City’de düzenlediği toplantıda alındı.

Bundan böyle çıkış maddesi zorunlu olacak ve tüm taraflar sözleşme imzalanırken çıkış opsiyonunu kabul etmek zorunda olacak. Ayrıca, profesyonel oyuncular kendi transferlerinden de kazanç elde edecek ve transfer bedelinin yüzde beşini alacak.