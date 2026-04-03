Sky'ın haberine göre, Nico Schlotterbeck'e ismi açıklanmayan bir üst düzey kulüpten somut bir transfer teklifi gelmiş. Buna göre, daha önce Liverpool, Manchester United veya Real Madrid'in ilgisi vardı, ancak bu ilgi daha çok belirsiz bir nitelikteydi. Bu durum, en azından bir kulüp için artık değişmiş durumda.
Çeviri:
BVB büyük bir ikilemle karşı karşıya: Nico Schlotterbeck için somut bir transfer teklifi geldiği söyleniyor
Schlotterbeck, Pazartesi günü Almanya Milli Takımı'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçı sırasında karışık bölgede yaptığı açıklamada, BVB ile sözleşmesinin yakında uzatılacağına dair haberleri kesin bir dille yalanladı.
Bild ve Sky, daha önce Schlotterbeck'in DFB takımından döndükten sonra 2027'ye kadar olan sözleşmesini uzatacağını ve son ayrıntılar dışında her şeyin halledildiğini iddia etmişti. "Maalesef o kadar ilerlemedik. Sebastian (Kehl, ed.) ile uzun süre pazarlık yaptım, ama o artık burada değil," dedi Schlotterbeck.
Sky'a göre, Çarşamba günü Kehl'in halefi Ole Book ile bir görüşme gerçekleşmiş ve Schlotterbeck, Kehl ile müzakere ettiği şartları kendi lehine iyileştirmek istemiş. Buna göre, stoper maaş ve özellikle de sözleşme fesih maddesi konusunda yeniden müzakere etmek istemiş.
- (C)Getty Images
BVB, Schlotterbeck konusunda bir ikilem içinde
BVB'nin Schlotterbeck'e yıllık 14 milyon avroluk bir maaş teklif ettiği ve ona 60 milyon avroluk bir çıkış maddesi garanti ettiği söyleniyor. Schlotterbeck şimdi bu maddenin bu yaz itibarıyla yürürlüğe girmesini sağlamak istiyor.
Bu konular nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık sürerse, BVB'yi Schlotterbeck konusunda tam bir kabus senaryosu bekliyor. 26 yaşındaki oyuncu sözleşme uzatımını reddederse, BVB zor bir seçim yapmak zorunda kalacak.
Ya 2027 yazında Schlotterbeck'i bedelsiz olarak kaybetmek ya da önümüzdeki yaz, savunma liderini nispeten düşük bir transfer ücreti karşılığında bırakmak. Bu senaryoda transfer ücreti sadece 30 ila 35 milyon avro arasında olacak. Bu durumda, Schlotterbeck'in iddia ettiği çıkış maddesi talebi ekonomik açıdan daha mantıklı olur.
- Getty Images
BVB'de belirsizlik: Kovac, Schlotterbeck'e destek veriyor ve iyimserliğini koruyor
Ancak BVB'de, devam eden sözleşme pazarlığına rağmen herhangi bir gerginlik yaşanmadığı söyleniyor. En azından teknik direktör Niko Kovac, Perşembe günü VfB Stuttgart deplasmanı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Schlotterbeck'i açıkça destekledi ve son günlerdeki medya karmaşasından onu hiç suçlamadı.
"Schlotti'nin manşetlere konu olduğunu düşünmüyorum, aksine bunu yayınlayan ve tam olarak doğru olmayan bir haber yayanlar. Kulüp bunu biliyor, Schlotti de biliyor ve bunu açıklığa kavuşturmak için mutlak hakkı var," dedi Kovac. Kovac, yalnızca Schlotterbeck'in Kehl'in ayrılması nedeniyle müzakerelerin aksadığını ima etmesini "talihsiz" olarak nitelendirdi.
Teknik direktör ayrıca Schlotterbeck'in erken sözleşme uzatma teklifini kabul edeceğinden yine emin olduğunu belirtti. "Ben kendim çok olumluyum ve öyle de kalacağım. O gerçekten çok iyi bir oyuncu. İhtiyacımız olan ve hepimizin sevdiği bir oyuncu. Bizimle kalması için elimizden geleni yapacağız," dedi.
Nico Schlotterbeck: Performans verileri ve istatistikler
Kulüp Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar BVB 154 10 18 26 SC Freiburg 56 4 2 8 Union Berlin 17 2 - 3