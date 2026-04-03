BVB büyük bir ikilemle karşı karşıya: Nico Schlotterbeck için somut bir transfer teklifi geldiği söyleniyor

Schlotterbeck, Pazartesi günü Almanya Milli Takımı'nın Gana ile oynadığı hazırlık maçı sırasında karışık bölgede yaptığı açıklamada, BVB ile sözleşmesinin yakında uzatılacağına dair haberleri kesin bir dille yalanladı.

Bild ve Sky, daha önce Schlotterbeck'in DFB takımından döndükten sonra 2027'ye kadar olan sözleşmesini uzatacağını ve son ayrıntılar dışında her şeyin halledildiğini iddia etmişti. "Maalesef o kadar ilerlemedik. Sebastian (Kehl, ed.) ile uzun süre pazarlık yaptım, ama o artık burada değil," dedi Schlotterbeck.

Sky'a göre, Çarşamba günü Kehl'in halefi Ole Book ile bir görüşme gerçekleşmiş ve Schlotterbeck, Kehl ile müzakere ettiği şartları kendi lehine iyileştirmek istemiş. Buna göre, stoper maaş ve özellikle de sözleşme fesih maddesi konusunda yeniden müzakere etmek istemiş.