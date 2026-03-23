FC Augsburg v Borussia Dortmund - Bundesliga
BVB, büyük bir hatadan uzun süre faydalanabilir: Spor direktörü Sebastian Kehl'in Borussia Dortmund'da bıraktıkları

BVB'de toplamda 21 yılı aşkın bir süre geçirdikten sonra Sebastian Kehl, Borussia Dortmund'a veda ediyor. Spor direktörü Kehl'den geriye ne kalıyor? Bir değerlendirme.

Borussia Dortmund, Pazar öğlen saatlerinde Alman futbol dünyasını şoke eden bir haberle gündeme geldi: Sebastian Kehl, kulüpten derhal ayrılıyor ve bundan böyle BVB'nin sportif direktörü olmayacak.

"Borussia Dortmund hayatımın yarısında benimle birlikte oldu ve bu muhteşem kulübe son derece bağlıyım. Yine de, hem BVB hem de benim için yeni yollara yönelme zamanının geldiği konusunda ortak bir görüşe vardık," dedi Kehl, ayrılışıyla ilgili olarak. Ayrılık, her iki tarafın da yaz aylarına kadar yeniden yapılanma için yeterli zamana sahip olması amacıyla bilinçli olarak şimdiden gerçekleştirildi. Kehl'in son zamanlarda Stefan Kuntz'un halefi olarak Hamburger SV'nin yeni spor direktörü olacağı konuşuluyordu. Söylentilere göre, Dortmund'da yine tartışmalı bir isim olan spor genel müdürü Lars Ricken'in işini devralmak istiyor.

2002'den 2015'e kadar BVB forması giyen bir oyuncu olarak, Kehl'in Borussia'da bıraktığı en önemli izler arasında üç Almanya şampiyonluğu (2002, 2011 ve 2012), bir DFB Kupası zaferi (2012) ve kulüp tarihinin en başarılı takımlarından birinin kaptanı olarak bıraktığı miras, efsanevi teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde coşku saçıyordu. 2018'den itibaren Kehl, uzun süredir görev yapan spor direktörü Michael Zorc'un altında ikinci sırada öğrenim gördü ve 2022'de nihayet onun mirasını devraldı.

Üç buçuk yıldan biraz fazla bir süre sonra şu soru akla geliyor: BVB'de spor direktörü Kehl'den geriye ne kaldı? Bir değerlendirme.

  • Zorc 2022'de sportif direktörlük görevinden ayrıldığında ve böylece bir dönem sona erdiğinde, Kehl onun izinden giderek bundan sonra resmi olarak daha fazla sorumluluk üstlendi; o sırada Dortmund, vasat bir sezonu geride bırakmıştı. FC Bayern'in ardından lig ikincisi olsalar da, BVB, kolay bir gruba (Ajax Amsterdam, Sporting Lizbon ve Beşiktaş) rağmen Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olarak eleme turlarına kalmayı başaramadı. Her şeyin üstüne, Avrupa Ligi'ne düşüldükten sonra, orada da Glasgow Rangers'a karşı ön eleme turunda hemen elenildi; DFB Kupası'nda ise o dönem ikinci ligde oynayan FC St. Pauli, son 16 turunda yolun sonu oldu.

    Bu nedenle teknik direktör Marco Rose, sadece bir yıl sonra görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 2020/21 sezonunda geçici teknik direktör olarak DFB Kupası şampiyonluğunu kazanan, kulübü iyi tanıyan bir teknik direktör olan Edin Terzic, Westfalen ekibini yeniden başarıya taşıyacaktı. Spor direktörlüğü düzeyinde ise Borussia, Zorc'un uzun görev süresinin ardından, yine hak eden eski bir oyuncuyu görevlendirmeye bilinçli olarak karar vermişti. "Elbette büyük bir mirasın peşinden gidiyor, ancak Sebastian'ın bu görev için gerekli donanıma sahip olduğuna inanıyoruz," diye vurguladı dönemin genel müdürü Hans-Joachim Watzke, Kehl'in terfisi hakkında.

    Spor sorumluluğu alanında üstlendiği ilk büyük görevi, 2022 yazında golcü Erling Haaland'ın yerine bir oyuncu transfer etmekti. Haaland'ın 60 milyon avroluk transferi, 2022 Mayıs ayında Manchester City'ye duyurulmuştu. Haaland ile aynı kategoride bir yedek bulmak BVB için imkansız olduğundan, bu karmaşık bir görevdi. Sebastien Haller, Dortmund'un ulaşabileceği forvetler arasında yer alıyordu ve 31 milyon euroya, Ousmane Dembele'den (35 milyon euro) sonra kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

    Haller'i transfer etmek mantıklıydı. Fildişili oyuncu o dönemde 28 yaşında, futbolcu olarak en verimli yaşındaydı; önceki sezon Ajax Amsterdam formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı sekiz maçta 11 gol atmış ve ligde attığı 21 golle takımını Hollanda şampiyonluğuna taşımıştı. Haller, BVB'ye karşı oynanan iki Şampiyonlar Ligi grup maçından birinde 4-0'lık galibiyette bir gol atıp iki asist yaparak kendini kanıtladı. Ayrıca Haller, Eintracht Frankfurt'ta geçirdiği iki başarılı yıl (2017-2019) sayesinde Bundesliga'yı çok iyi tanıyordu.

    Trajik bir şekilde, forvet oyuncusuna 2022 yazında, yeni kulübü için ilk resmi maçına çıkamadan testis kanseri teşhisi konduğu biliniyor. Kehl ve ekibi bu zor dönemde her zaman Haller'in arkasında durdu ve şans eseri gerçekleşen iyileşmesini sabırla bekledi. Ve şu anda FC Utrecht'te forma giyen Haller, aylar süren acı dolu bir dönemin ardından tekrar en iyi formuna kavuştu ve şampiyonluğa çok yaklaşılan sezonun son aşamasında yine önemli bir rol üstlendi. Örneğin, sezonun sondan bir önceki haftasında Augsburg'da oynanan ve şampiyonluğun kaderini belirleyecek gibi görünen 3-0'lık maçta, önce açılış golüyle takımın gol orucunu bozdu, ardından da önemli 2-0'lık golü attı. Haller, altı gün sonra Mainz'a karşı oynanan travmatik sezon finalinde penaltıyı gole çevirmiş olsaydı, bugün Kehl'in Dortmund'un şampiyonluğunu garantileyen oyuncuyu Haaland'ın yedeği olarak transfer ettiğinden bahsediyor olabilirdik.

    Sebastian Kehl, Nico Schlotterbeck ile BVB için potansiyel olarak uzun vadeli bir sembol figür kazandı

    Ancak işler farklı gelişti ve Haller, BVB'de uzun vadede sportif açıdan başarılı olamadı. Ancak kanser hastalığı nedeniyle bu aslında ikincil bir konu ve transferin objektif bir değerlendirmesi, konuyu kesinlikle hakkıyla ele almayacaktır. Bunun yerine, Kehl'in Haller'e insani açıdan her zaman destek olduğu hatırlanmalıdır.

    Kehl'in ilk spor direktörü olarak geçirdiği yazın ikinci büyük görevi ise, takımdan ayrılmak isteyen Manuel Akanji'nin yerini doldurmaktı. İç saha savunmacısının, bir yıl sonra Manchester City'de as oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi, İngiltere Şampiyonası ve FA Kupası'nı kazanması, Dortmund açısından geriye dönüp bakıldığında oldukça talihsiz bir durumdu. Ancak Kehl'e bu konuda bir suçlama yöneltilemez.

    BVB, Akanji'yi tutmak istiyordu, ancak İsviçreli oyuncu 2023'te sona erecek olan sözleşmesinin uzatılması teklifini reddetti ve yetkililere yeni bir meydan okuma aradığını belirtti. Bu nedenle Kehl ve ekibi, transfer ücreti elde etmek için 2022 yazında Akanji'yi satmak zorunda kaldı. Manchester'dan 20 milyon euro alındı ve bu, daha önce Nico Schlotterbeck için SC Freiburg'a ödenen tutarın tam olarak karşılığıydı.

    Şu anki savunma lideri, resmi olarak Zorc'un BVB'nin sportif direktörü olduğu Mayıs 2022'de sözleşme imzaladı. Ancak Kehl, transfer sürecine elbette yoğun bir şekilde dahil olmuştu ve Schlotterbeck'i kendi geçmişiyle de ikna etmeyi başardı. Kehl, sol ayağını kullanan oyuncunun transferi hakkında, "Nico'nun yolu bana kendi yolumu hatırlatıyor, çünkü ben de onun yaşında genç bir milli oyuncu olarak Freiburg'dan BVB'ye gelmiştim," dedi. Özellikle FC Bayern München'in o zamanlar da Schlotterbeck'in peşinde olduğu söylendiği için, bu transfer tam bir isabet olarak değerlendirilebilir. 26 yaşındaki oyuncu Dortmund'da bir sembol haline geldi ve geçtiğimiz aylarda Kehl'in de elbette önemli bir rol oynadığı görüşmelerin ardından, tanınmış talipler olmasına rağmen şu anda BVB ile 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatma eğiliminde olduğu söyleniyor. Ve muhtemelen gelecekte tekrar şampiyonluklar kazanacak bir takımın yüzü olacak.

    Zorc ve Kehl, 2022'de Niklas Süle ile bir başka stoper daha transfer etti; FC Bayern München'den Signal-Iduna-Park'a bedelsiz transferi büyük bir başarı olarak kutlandı. Haklı olarak, çünkü Süle potansiyel açısından hâlâ en iyi Alman stoperlerden biri ve transfer anında milli takımın as oyuncusuydu. Ancak Süle, BVB'de iyi dönemler geçirmiş olsa da, siyah-sarı formayla geçirdiği dört yılın ardından beklentileri karşılayamadığı için bir hayal kırıklığı olarak değerlendirilmelidir. Bilindiği üzere Süle, yaz aylarında Dortmund'dan bedelsiz olarak ayrılacak.

  • Terzic'in Kehl'e yaptığı kötülük, etkisini bugün bile sürdürüyor

    Kehl'in Zorc'tan tamamen bağımsız olarak transfer ettiği ilk iki yeni oyuncu, sonradan çok farklı gelişmeler gösterdi. Biraz sürpriz bir hamle olarak, Ocak 2023'te Julian Ryerson'ı Union Berlin'den Dortmund'a transfer etti – hem de sadece beş milyon avroya. Ryerson'ın gelişinden bu yana gösterdiği istikrarı ve bu sezon güçlü duran topları ve giderek daha iyi hale gelen ortalarıyla nasıl fark yaratan bir oyuncuya dönüştüğünü düşünürsek, Kehl BVB'ye tam bir kelepir transfer kazandırmış oldu.

    Julien Duranville ise o zamanlar 16 yaşında olan ve sık sık yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bugüne kadar beklentileri karşılayamadığı bilinen bir gelecek vaadiydi. Ocak ayından bu yana bu hücum yeteneği FC Basel'e kiralandı ve İsviçre'de düzenli olarak forma giyiyor. Onun BVB'de yine de başarılı olacağına dair küçük bir umut hala var.

    2023 yazında, dramatik bir şekilde kaçırılan şampiyonluk unvanının ardından Kehl, yine ayrılan bir süperstarın yerini doldurmak zorunda kaldı. Jude Bellingham, 100 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir transfer ücreti karşılığında Real Madrid'e transfer oldu ve spor direktörü bu paranın yaklaşık 67 milyonunu kadroyu yenilemek için yatırması gerekiyordu. Plan, Bellingham'ın boşluğunu en iyi ihtimalle iki oyuncunun omuzlarına dağıtmaktı, çünkü Haaland'da olduğu gibi aynı sorun vardı: Dortmund'un Bellingham kategorisinde hazır oyuncuları bulma şansı yoktu.

    Kehl, ilk olarak klasik bir 6 numara olan Meksika milli takım oyuncusu Edson Alvarez'in transferini zorladı. Ancak teknik direktör Edin Terzic bu pozisyonda Emre Can'ı tercih ettiği için transfer gerçekleşmedi ve Kehl'in konumu, kamuoyuna sızan bu bilgilerle zayıfladı. Üstüne üstlük, Alvarez'in pozisyonu bugün bile BVB'de bir kadro sorunu olarak duruyor. Bu bakımdan Terzic, veto hakkını kullanarak Kehl'e kesinlikle bir kötülük yaptı.

    Alvarez yerine 30 milyon euroya Felix Nmecha'yı Bellingham'ın yedeği olarak transfer etmesi, Nmecha'nın Dortmund'daki ilk iki yılının inişli çıkışlı geçmesinin ardından artık karşılığını vermiş durumda. Niko Kovac yönetiminde, 25 yaşındaki oyuncu Borussia'nın orta sahasından artık ayrılmaz bir parça haline geldi ve mutlak bir kilit figür; ayrıca DFB takımında Dünya Kupası'nda da önemli bir rol oynayabilir. Kehl, son olarak, Schlotterbeck ve birkaç diğer oyuncuyla birlikte başarılı bir geleceğin temelini oluşturabilecek, çok rağbet gören Nmecha'nın sözleşmesinin uzatılmasından da sorumluydu.

    Nmecha'nın yanı sıra, Bellingham'ın mirasının ikinci ayağı olarak Marcel Sabitzer, 19 milyon avroya FC Bayern Münih'ten transfer edildi. Ancak Avusturyalı oyuncu, BVB'de geçirdiği neredeyse üç yıl boyunca, kendisinden beklenen etkiyi nadiren gösterebildi.

    Ve sonra Kehl, Terzic tarafından 2023 yazında bir başka uzun boylu forvet transferi yapmaya ikna edildi. Niclas Füllkrug transfer edildi ve iyi bir gol ortalaması yakaladı, böylece Real Madrid'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finaline ulaşılmasında da katkıda bulundu. Ayrıca, Alman milli oyuncuyla 2024'te transfer kârı elde edildi; oyuncu sadece bir yıl sonra West Ham United'a transfer oldu (17,25 milyon avroya alınmış, 27 milyon avroya satılmıştı). Kehl döneminden akıllarda kalacak büyük bir şey yok, ama en azından ekonomik açıdan oldukça iyi bir anlaşma.

    Kehl'in 2023'te olumsuz olarak yorumlanabilecek bir hamlesi, o dönemde FC Bayern'e transfer olan Raphael Guerreiro'nun yerine bir oyuncu bulmaktı. Yeni sol bek olarak Ramy Bensebaini'nin transferi Kehl tarafından zorlanmış olduğu söyleniyor - Cezayirli oyuncu da kaliteli bir isim ve Mönchengladbach'tan bedelsiz transfer edildi, ancak Guerreiro'ya kıyasla bir gerilemeydi. Ayrıca: İddiaya göre Dortmund, o dönemde sol kanat için Bensebaini yerine Alejandro Grimaldo'yu da transfer edebilirdi; İspanyol oyuncu Kehl ve ekibine teklif edilmiş. BVB bu fırsatı kaçırdıktan sonra, Grimaldo bilindiği üzere Benfica'dan Bayer Leverkusen'e bedelsiz transfer oldu ve ertesi sezon Werkself'in şampiyonluk yolunda önemli bir rol oynadı.

    Kehl'in Ocak 2024'te, Bensebaini'den çok Guerreiro'nun oyun stiline daha yakın olan bir başka sol bek olan Ian Maatsen'i transfer etmesi, bir nevi itiraf niteliğindeydi. Ve Maatsen ile tam isabet kaydetmişti; o dönemde Chelsea'den kiralanan Hollandalı oyuncu, hemen ilk 11'e yerleşti ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda önemli bir rol üstlendi. Dortmund, 2024 yazında Jadon Sancho'da olduğu gibi kalıcı bir transfer yapamadı. Kehl, Sancho ile hem sportif hem de duygusal olarak bir dönüm noktası oluşturdu. Manchester United'ın taraftarların sevgilisi olan Sancho'yu kiralık olarak BVB'ye geri getirdi. Biraz alışma süresinin ardından Sancho giderek daha iyi hale geldi ve taraftarları coşturdu. Ancak altı ay sonra tekrar ayrılmak zorunda kaldı.

    BVB: Sebastian Kehl'in 2024'teki büyük hayal kırıklığı

    2024 ilkbahar ve yaz ayları, Kehl için hem kişisel hem de mesleki açıdan oldukça zorlu geçti. Hans-Joachim Watzke'nin ayrılmasının ardından spor direktörlüğü görevine terfi etmek istediği bir sır değildi. Kehl, Mart 2024'te Sport1'in"Doppelpass" programında hedefleri hakkında "Bu benim için mantıklı bir adım olurdu" demişti. Ancak Mayıs 2024'te Kehl'in yerine, eski takım arkadaşı Lars Ricken, genç takım direktörlüğünden yeni spor direktörlüğüne terfi etti.

    Üstelik Kehl'in yanına, spor alanındaki sorumluluklarda yeni ortağı olarak, bugün Fortuna Düsseldorf'ta spor direktörü olan Sven Mislintat da getirildi. Bu yapı, başından itibaren başarısızlığa mahkumdu, kısa sürede anlaşmazlıklara yol açtı ve Şubat 2025'te Mislintat'ın erken ayrılışıyla sonuçlandı.

    O sırada, BVB'nin 2024'ün başında Terzic'in yardımcı antrenörü olarak kulübe geri getirdiği ve altı ay sonra baş antrenörlüğe terfi ettirdiği Nuri Şahin de çoktan ayrılmıştı. Bu kararda, Borussia'da birlikte oynadıkları dönemden Sahin'i çok iyi tanıyan Kehl'in elbette önemli bir rolü vardı. "Nuri çok tutkulu ve yoğun bir şekilde çalıştı ve elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak bir süre sonra işler yolunda gitmedi," diye itiraf etmek zorunda kaldı Kehl, Mayıs 2025'te Sport1'in"Doppelpass" programında.

    BVB sürekli olarak ikna edici bir performans sergileyemediği ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için, Sahin yaklaşık altı ay sonra görevinden alındı. Oysa Dortmund'un 2024 yaz transfer dönemi büyük övgüler almıştı.

    İki yıl gecikmeyle Serhou Guirassy'nin gelmesiyle, Haaland'ı en azından kısmen unutturabilecek bir santrfor nihayet takıma katıldı. Ayrıca Kehl, Waldemar Anton, Maximilian Beier ve Pascal Groß ile üç Alman milli oyuncuyu Dortmund'a transfer etti. Groß, 2026'nın başında Brighton'a geri dönmüş olsa da, geriye dönüp bakıldığında bunların hepsi iyi transferlerdi; sonuçta Anton, Beier ve Guirassy şu anda Borussia'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Beier, 2025'in başında Donyell Malen'in 25 milyon avroya Aston Villa'ya satılmasını mümkün kıldı. Anton, 2024'te yeni bir sözleşme alamayan kulüp ikonu Mats Hummels'in ağır mirasını en azından tatmin edici bir şekilde devraldı. Guirassy ise bazı olumsuz seslere ve ara sıra yaşadığı zayıf dönemlere rağmen çoğunlukla güvenilir bir şekilde gol üretiyor.

    Ayrıca Kehl, Kovac'ı takıma katarak Sahin ile ilgili hatasını telafi etmeyi başardı. Hırvat teknik adam, Dortmund'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı, takımı belirgin şekilde dengeledi ve bu sezon BVB, büyük olasılıkla hiç endişe duymadan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek.

    Yine de son transfer dönemlerinde yaşanan talihsizlikler, bugün bile soru işaretleri yaratıyor. Örneğin Yan Couto'da Dortmund, 2024 yazında Manchester City'den kiralarken oldukça hızlı bir şekilde satın alma zorunluluğunu kabul etti. Böylece BVB, Westfalen'de geçirdiği bir buçuk yıl boyunca hiçbir zaman istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve çoğunlukla sadece rotasyon oyuncusu olan sağ bek için toplam 25 milyon euro transfer ücreti ödemek zorunda kaldı.

    Geçen yaz, stoper pozisyonunda kadro derinliğini artırmak için Aaron Anselmino, Chelsea'den kiralandı. İlk başta mükemmel bir hamle gibi görünüyordu; Arjantinli oyuncu ilk maçlarında hemen büyük potansiyelini gösterdi, ancak sakatlıklar nedeniyle sürekli forma giyemedi. Sadece birkaç maçta forma giydikten sonra kışın tekrar Blues'a dönmek zorunda kaldı ve Strazburg'a kiralandı. BVB'nin Kovac yönetiminde üçlü savunma ile oynadığını ve BVB kadrosunda deneyimli ve hazır stoperlerin artık nadir bir varlık olduğunu düşünürsek, bu gerçek bir felaketti.

    Ancak Dortmund, bu büyük kadro planlama hatasından sonradan da faydalanabilir. Ne de olsa, acil durumda yardım etmek zorunda kalan henüz 18 yaşındaki Luca Reggiani, muhtemelen daha büyük bir gelecek vaadi olarak kendini gösterdi. BVB, bıraktığı iyi ilk izlenimlerin karşılığını bir sözleşme uzatmasıyla ödedi. Bu arada, Dortmund'un toplamda sadece sekiz milyon euro ödediği ve sol kanatta "Bay Güvenilir" olarak bilinen Daniel Svensson'un transferi de çok övgüye değerdi.

    Ve sonra, BVB'nin gelecekte Kehl'e çok minnettar olabileceği birkaç oldukça pahalı transfer daha var. Örneğin, Jobe Bellingham geçen yaz 46 yaşındaki teknik direktörün en çok istediği oyunculardan biriydi; Borussia, bu orta saha yeteneği için ünlü rakiplerle rekabet etti ve sonunda 30,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında anlaşmayı kazandı. Bellingham'ın BVB'deki ilk ayları sorunlarla ve çoğunlukla tatmin edici olmayan performanslarla geçti, ancak 20 yaşındaki oyuncunun potansiyeli muazzam ve son zamanlarda giderek daha sık göze çarpıyor. Bellingham'ın sahada kalma süresi arttı, istikrarı ve takım için kattığı değer de öyle. Dortmund, önümüzdeki yıllarda bu genç oyuncudan çok keyif alabilir.

    Bu, potansiyel olarak Wolverhampton'dan Guirassy'nin yedeği ve orta vadede olası halefi olarak gelen Fabio Silva için de geçerli. Ayrıca, olağanüstü yeteneklerini zaman zaman sergilemeye devam eden Carney Chukwuemeka için de geçerli. Eğer uzun süre sakatlıktan uzak kalırsa, Kehl'in ısrarlı çabalarıyla bu orta saha oyuncusunu Chelsea'den BVB'ye transfer etmesinin karşılığını almış olabilir.

    Kehl'in yerine kim gelirse gelsin: Nmecha'nın ardından Schlotterbeck de sözleşmesini uzatırsa, BVB'de yüksek kaliteli ve gerekli güce sahip bir kadro bulacak ve bir veya iki kaliteli takviyeyle büyük hedeflerin peşine düşebilecek. Julian Brandt, Salih Özcan ve Süle'nin sözleşmelerinin uzatılmaması kararıyla birlikte, kadro yapısında küçük bir değişiklik gerekiyor. Dortmund'un yeni transferler konusunda şimdilik odaklanması gerekenler: Brandt'ın yerine geçecek bir fark yaratan oyuncu ve savunma merkezinde genişliği sağlayacak ve mümkünse Süle'den daha fazla hücumu zenginleştirebilecek bir başka stoper. Diğer her şey, Karim Adeyemi veya Guirassy gibi yıldız oyuncuların henüz belirsiz olan gelecek kararlarına da bağlı.

  • Sebastian Kehl'in profesyonel futbolcu ve yönetici olarak geçirdiği dönemler


    Dönem

    Rol

    Kulüp

    1998 - 2000

    Oyuncu

    Hannover 96

    2000 - 2002

    Oyuncu

    SC Freiburg

    2002 - 2015

    Oyuncu

    Borussia Dortmund

    2018 - 2022

    Lisans Bölümü Müdürü

    Borussia Dortmund

    2022 - Mart 2026

    Spor Direktörü

    Borussia Dortmund


