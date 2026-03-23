BVB, büyük bir hatadan uzun süre faydalanabilir: Spor direktörü Sebastian Kehl'in Borussia Dortmund'da bıraktıkları

2024 ilkbahar ve yaz ayları, Kehl için hem kişisel hem de mesleki açıdan oldukça zorlu geçti. Hans-Joachim Watzke'nin ayrılmasının ardından spor direktörlüğü görevine terfi etmek istediği bir sır değildi. Kehl, Mart 2024'te Sport1'in"Doppelpass" programında hedefleri hakkında "Bu benim için mantıklı bir adım olurdu" demişti. Ancak Mayıs 2024'te Kehl'in yerine, eski takım arkadaşı Lars Ricken, genç takım direktörlüğünden yeni spor direktörlüğüne terfi etti.
Üstelik Kehl'in yanına, spor alanındaki sorumluluklarda yeni ortağı olarak, bugün Fortuna Düsseldorf'ta spor direktörü olan Sven Mislintat da getirildi. Bu yapı, başından itibaren başarısızlığa mahkumdu, kısa sürede anlaşmazlıklara yol açtı ve Şubat 2025'te Mislintat'ın erken ayrılışıyla sonuçlandı.
O sırada, BVB'nin 2024'ün başında Terzic'in yardımcı antrenörü olarak kulübe geri getirdiği ve altı ay sonra baş antrenörlüğe terfi ettirdiği Nuri Şahin de çoktan ayrılmıştı. Bu kararda, Borussia'da birlikte oynadıkları dönemden Sahin'i çok iyi tanıyan Kehl'in elbette önemli bir rolü vardı. "Nuri çok tutkulu ve yoğun bir şekilde çalıştı ve elinden gelenin en iyisini yaptı, ancak bir süre sonra işler yolunda gitmedi," diye itiraf etmek zorunda kaldı Kehl, Mayıs 2025'te Sport1'in"Doppelpass" programında.
BVB sürekli olarak ikna edici bir performans sergileyemediği ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için, Sahin yaklaşık altı ay sonra görevinden alındı. Oysa Dortmund'un 2024 yaz transfer dönemi büyük övgüler almıştı.
İki yıl gecikmeyle Serhou Guirassy'nin gelmesiyle, Haaland'ı en azından kısmen unutturabilecek bir santrfor nihayet takıma katıldı. Ayrıca Kehl, Waldemar Anton, Maximilian Beier ve Pascal Groß ile üç Alman milli oyuncuyu Dortmund'a transfer etti. Groß, 2026'nın başında Brighton'a geri dönmüş olsa da, geriye dönüp bakıldığında bunların hepsi iyi transferlerdi; sonuçta Anton, Beier ve Guirassy şu anda Borussia'nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Beier, 2025'in başında Donyell Malen'in 25 milyon avroya Aston Villa'ya satılmasını mümkün kıldı. Anton, 2024'te yeni bir sözleşme alamayan kulüp ikonu Mats Hummels'in ağır mirasını en azından tatmin edici bir şekilde devraldı. Guirassy ise bazı olumsuz seslere ve ara sıra yaşadığı zayıf dönemlere rağmen çoğunlukla güvenilir bir şekilde gol üretiyor.
Ayrıca Kehl, Kovac'ı takıma katarak Sahin ile ilgili hatasını telafi etmeyi başardı. Hırvat teknik adam, Dortmund'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı, takımı belirgin şekilde dengeledi ve bu sezon BVB, büyük olasılıkla hiç endişe duymadan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını elde edecek.
Yine de son transfer dönemlerinde yaşanan talihsizlikler, bugün bile soru işaretleri yaratıyor. Örneğin Yan Couto'da Dortmund, 2024 yazında Manchester City'den kiralarken oldukça hızlı bir şekilde satın alma zorunluluğunu kabul etti. Böylece BVB, Westfalen'de geçirdiği bir buçuk yıl boyunca hiçbir zaman istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve çoğunlukla sadece rotasyon oyuncusu olan sağ bek için toplam 25 milyon euro transfer ücreti ödemek zorunda kaldı.
Geçen yaz, stoper pozisyonunda kadro derinliğini artırmak için Aaron Anselmino, Chelsea'den kiralandı. İlk başta mükemmel bir hamle gibi görünüyordu; Arjantinli oyuncu ilk maçlarında hemen büyük potansiyelini gösterdi, ancak sakatlıklar nedeniyle sürekli forma giyemedi. Sadece birkaç maçta forma giydikten sonra kışın tekrar Blues'a dönmek zorunda kaldı ve Strazburg'a kiralandı. BVB'nin Kovac yönetiminde üçlü savunma ile oynadığını ve BVB kadrosunda deneyimli ve hazır stoperlerin artık nadir bir varlık olduğunu düşünürsek, bu gerçek bir felaketti.
Ancak Dortmund, bu büyük kadro planlama hatasından sonradan da faydalanabilir. Ne de olsa, acil durumda yardım etmek zorunda kalan henüz 18 yaşındaki Luca Reggiani, muhtemelen daha büyük bir gelecek vaadi olarak kendini gösterdi. BVB, bıraktığı iyi ilk izlenimlerin karşılığını bir sözleşme uzatmasıyla ödedi. Bu arada, Dortmund'un toplamda sadece sekiz milyon euro ödediği ve sol kanatta "Bay Güvenilir" olarak bilinen Daniel Svensson'un transferi de çok övgüye değerdi.
Ve sonra, BVB'nin gelecekte Kehl'e çok minnettar olabileceği birkaç oldukça pahalı transfer daha var. Örneğin, Jobe Bellingham geçen yaz 46 yaşındaki teknik direktörün en çok istediği oyunculardan biriydi; Borussia, bu orta saha yeteneği için ünlü rakiplerle rekabet etti ve sonunda 30,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında anlaşmayı kazandı. Bellingham'ın BVB'deki ilk ayları sorunlarla ve çoğunlukla tatmin edici olmayan performanslarla geçti, ancak 20 yaşındaki oyuncunun potansiyeli muazzam ve son zamanlarda giderek daha sık göze çarpıyor. Bellingham'ın sahada kalma süresi arttı, istikrarı ve takım için kattığı değer de öyle. Dortmund, önümüzdeki yıllarda bu genç oyuncudan çok keyif alabilir.
Bu, potansiyel olarak Wolverhampton'dan Guirassy'nin yedeği ve orta vadede olası halefi olarak gelen Fabio Silva için de geçerli. Ayrıca, olağanüstü yeteneklerini zaman zaman sergilemeye devam eden Carney Chukwuemeka için de geçerli. Eğer uzun süre sakatlıktan uzak kalırsa, Kehl'in ısrarlı çabalarıyla bu orta saha oyuncusunu Chelsea'den BVB'ye transfer etmesinin karşılığını almış olabilir.
Kehl'in yerine kim gelirse gelsin: Nmecha'nın ardından Schlotterbeck de sözleşmesini uzatırsa, BVB'de yüksek kaliteli ve gerekli güce sahip bir kadro bulacak ve bir veya iki kaliteli takviyeyle büyük hedeflerin peşine düşebilecek. Julian Brandt, Salih Özcan ve Süle'nin sözleşmelerinin uzatılmaması kararıyla birlikte, kadro yapısında küçük bir değişiklik gerekiyor. Dortmund'un yeni transferler konusunda şimdilik odaklanması gerekenler: Brandt'ın yerine geçecek bir fark yaratan oyuncu ve savunma merkezinde genişliği sağlayacak ve mümkünse Süle'den daha fazla hücumu zenginleştirebilecek bir başka stoper. Diğer her şey, Karim Adeyemi veya Guirassy gibi yıldız oyuncuların henüz belirsiz olan gelecek kararlarına da bağlı.