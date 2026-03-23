BVB, büyük bir hatadan uzun süre faydalanabilir: Spor direktörü Sebastian Kehl'in Borussia Dortmund'da bıraktıkları

Kehl'in Zorc'tan tamamen bağımsız olarak transfer ettiği ilk iki yeni oyuncu, sonradan çok farklı gelişmeler gösterdi. Biraz sürpriz bir hamle olarak, Ocak 2023'te Julian Ryerson'ı Union Berlin'den Dortmund'a transfer etti – hem de sadece beş milyon avroya. Ryerson'ın gelişinden bu yana gösterdiği istikrarı ve bu sezon güçlü duran topları ve giderek daha iyi hale gelen ortalarıyla nasıl fark yaratan bir oyuncuya dönüştüğünü düşünürsek, Kehl BVB'ye tam bir kelepir transfer kazandırmış oldu.

Julien Duranville ise o zamanlar 16 yaşında olan ve sık sık yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bugüne kadar beklentileri karşılayamadığı bilinen bir gelecek vaadiydi. Ocak ayından bu yana bu hücum yeteneği FC Basel'e kiralandı ve İsviçre'de düzenli olarak forma giyiyor. Onun BVB'de yine de başarılı olacağına dair küçük bir umut hala var.

2023 yazında, dramatik bir şekilde kaçırılan şampiyonluk unvanının ardından Kehl, yine ayrılan bir süperstarın yerini doldurmak zorunda kaldı. Jude Bellingham, 100 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir transfer ücreti karşılığında Real Madrid'e transfer oldu ve spor direktörü bu paranın yaklaşık 67 milyonunu kadroyu yenilemek için yatırması gerekiyordu. Plan, Bellingham'ın boşluğunu en iyi ihtimalle iki oyuncunun omuzlarına dağıtmaktı, çünkü Haaland'da olduğu gibi aynı sorun vardı: Dortmund'un Bellingham kategorisinde hazır oyuncuları bulma şansı yoktu.

Kehl, ilk olarak klasik bir 6 numara olan Meksika milli takım oyuncusu Edson Alvarez'in transferini zorladı. Ancak teknik direktör Edin Terzic bu pozisyonda Emre Can'ı tercih ettiği için transfer gerçekleşmedi ve Kehl'in konumu, kamuoyuna sızan bu bilgilerle zayıfladı. Üstüne üstlük, Alvarez'in pozisyonu bugün bile BVB'de bir kadro sorunu olarak duruyor. Bu bakımdan Terzic, veto hakkını kullanarak Kehl'e kesinlikle bir kötülük yaptı.

Alvarez yerine 30 milyon euroya Felix Nmecha'yı Bellingham'ın yedeği olarak transfer etmesi, Nmecha'nın Dortmund'daki ilk iki yılının inişli çıkışlı geçmesinin ardından artık karşılığını vermiş durumda. Niko Kovac yönetiminde, 25 yaşındaki oyuncu Borussia'nın orta sahasından artık ayrılmaz bir parça haline geldi ve mutlak bir kilit figür; ayrıca DFB takımında Dünya Kupası'nda da önemli bir rol oynayabilir. Kehl, son olarak, Schlotterbeck ve birkaç diğer oyuncuyla birlikte başarılı bir geleceğin temelini oluşturabilecek, çok rağbet gören Nmecha'nın sözleşmesinin uzatılmasından da sorumluydu.

Nmecha'nın yanı sıra, Bellingham'ın mirasının ikinci ayağı olarak Marcel Sabitzer, 19 milyon avroya FC Bayern Münih'ten transfer edildi. Ancak Avusturyalı oyuncu, BVB'de geçirdiği neredeyse üç yıl boyunca, kendisinden beklenen etkiyi nadiren gösterebildi.

Ve sonra Kehl, Terzic tarafından 2023 yazında bir başka uzun boylu forvet transferi yapmaya ikna edildi. Niclas Füllkrug transfer edildi ve iyi bir gol ortalaması yakaladı, böylece Real Madrid'e karşı kaybedilen Şampiyonlar Ligi finaline ulaşılmasında da katkıda bulundu. Ayrıca, Alman milli oyuncuyla 2024'te transfer kârı elde edildi; oyuncu sadece bir yıl sonra West Ham United'a transfer oldu (17,25 milyon avroya alınmış, 27 milyon avroya satılmıştı). Kehl döneminden akıllarda kalacak büyük bir şey yok, ama en azından ekonomik açıdan oldukça iyi bir anlaşma.

Kehl'in 2023'te olumsuz olarak yorumlanabilecek bir hamlesi, o dönemde FC Bayern'e transfer olan Raphael Guerreiro'nun yerine bir oyuncu bulmaktı. Yeni sol bek olarak Ramy Bensebaini'nin transferi Kehl tarafından zorlanmış olduğu söyleniyor - Cezayirli oyuncu da kaliteli bir isim ve Mönchengladbach'tan bedelsiz transfer edildi, ancak Guerreiro'ya kıyasla bir gerilemeydi. Ayrıca: İddiaya göre Dortmund, o dönemde sol kanat için Bensebaini yerine Alejandro Grimaldo'yu da transfer edebilirdi; İspanyol oyuncu Kehl ve ekibine teklif edilmiş. BVB bu fırsatı kaçırdıktan sonra, Grimaldo bilindiği üzere Benfica'dan Bayer Leverkusen'e bedelsiz transfer oldu ve ertesi sezon Werkself'in şampiyonluk yolunda önemli bir rol oynadı.

Kehl'in Ocak 2024'te, Bensebaini'den çok Guerreiro'nun oyun stiline daha yakın olan bir başka sol bek olan Ian Maatsen'i transfer etmesi, bir nevi itiraf niteliğindeydi. Ve Maatsen ile tam isabet kaydetmişti; o dönemde Chelsea'den kiralanan Hollandalı oyuncu, hemen ilk 11'e yerleşti ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda önemli bir rol üstlendi. Dortmund, 2024 yazında Jadon Sancho'da olduğu gibi kalıcı bir transfer yapamadı. Kehl, Sancho ile hem sportif hem de duygusal olarak bir dönüm noktası oluşturdu. Manchester United'ın taraftarların sevgilisi olan Sancho'yu kiralık olarak BVB'ye geri getirdi. Biraz alışma süresinin ardından Sancho giderek daha iyi hale geldi ve taraftarları coşturdu. Ancak altı ay sonra tekrar ayrılmak zorunda kaldı.