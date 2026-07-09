Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, FC Barcelona, bu ok gibi hızlı hücum kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Borussia Dortmund’a resmi bir teklif iletti. Transfer muhabiri, teklif edilen transfer ücreti hakkında herhangi bir bilgi vermedi; ancak Sky’a göre Katalanlar, Adeyemi için BVB’ye sadece 20 milyon Euro teklif ediyor. Bu teklifin, Siyah-Sarılar tarafından büyük bir olasılıkla reddedileceği düşünülüyor.
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BVB bunu minnetle reddedecektir! FC Barcelona, Karim Adeyemi için şaka niteliğinde bir transfer ücreti teklif ediyor gibi görünüyor
Romano’ya göre, 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz BVB’den ayrılmak istediği tek kulüp Barça. Katalanlar şu anda Dortmund’dan bir yanıt bekliyor. Marca’nın haberine göre, Adeyemi ile Blaugrana arasında tüm sözleşme şartları konusunda zaten bir anlaşma var. Bild’e göre BVB, 40 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti talep ediyor; bu rakam, bonuslarla birlikte 10 milyon avro daha artabilir. Sky ise BVB’nin Adeyemi’den 33 milyon avroluk bir transfer kârı elde etmek istediğini bildiriyor; kanat oyuncusu 2022’de Salzburg’dan 30 milyon avroya transfer edilmişti.
Dortmund ile artık yıldız menajer Jorge Mendes tarafından temsil edilen Adeyemi arasında 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması konusundaki görüşmeler, Bild gazetesi tarafından son olarak "başarısızlığa mahkum" olarak nitelendirildi; çünkü her iki tarafın "arasında uçurumlar" olduğu belirtildi. Adeyemi’nin şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro kazandığı belirtiliyor, ancak görünüşe göre 10 milyonun üzerinde bir ücret ve sözleşme uzatılması durumunda bir çıkış maddesi talep etti.
BVB yöneticileri, 11 kez milli forma giymiş olan bu oyuncunun performansında defalarca sergilediği bariz dalgalanmalar göz önüne alındığında, bu talepleri tam olarak karşılamak istemiyor gibi görünüyor. Ruhr Nachrichten’in son haberine göre, Adeyemi ile yapılan görüşmelerin bu kadar tıkanması nedeniyle son haftalarda BVB karar vericileri arasında “gerginlik” yaşandığı belirtiliyor.
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Adeyemi, görüşmeler sırasında BVB’ye talepte bulundu: “Kulüpten net bir sinyal aldım”
Ancak Adeyemi, Haziran başında bu olayları birer efsane olarak nitelendirmişti.
WAZ gazetesine verdiği röportajda, “Genelde medyayı pek takip etmiyorum. Ancak bana sürekli olarak, görüşmelerin veya müzakerelerin tıkanmasından bahseden haberler ya da açıklamalar gönderiliyor – örneğin, ne yazık ki doğru bir şekilde aktarılmayan sözde maaş talepleri gibi,” dedi.
"Borussia Dortmund'a olan bağlılığımı pek çok kez dile getirdim ve bu kulüpte neyi takdir ettiğimi, ona ne kadar tutkuyla bağlı olduğumu her zaman vurguladım." Adeyemi, 2022 yılında RB Salzburg'dan BVB'ye transfer olmuştu ve kulüpte kalmayı gayet olası görüyor. Ancak başka seçenekleri de göz ardı etmiyor.
"Benim için en önemlisi, kulüpten net bir sinyal almak – nihai kararın hangi yönde olacağına bakılmaksızın," diye devam etti: "Planların ne olduğu bana açıkça söylenirse, bunu her zaman kabul ederim. Hayat devam ediyor, kariyerim hâlâ çok uzun ve daha yapacağım çok şey var."
- AFP
Adeyemi, Niko Kovac yönetimindeki BVB’de uzun zamandır as kadroda yer almıyor
En geç zorlu müzakerelere dair haberler ve Adeyemi’nin açıklamalarından bu yana, kanat oyuncusunun yaz aylarında takımdan ayrılması oldukça olası görülüyordu; ne de olsa Dortmund, Adeyemi gibi bir oyuncuyu bir yıl sonra bedelsiz kaybetmeyi mali açıdan pek göze alamaz.
Oysa son dönemde Niko Kovac yönetiminde as kadroda yer almaktan oldukça uzaktaydı. Bundesliga’da ortalama 42 dakika süre alan 28 maça çıktı; 2026 takvim yılında ise lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam dört gol attı.
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