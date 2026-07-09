Romano’ya göre, 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz BVB’den ayrılmak istediği tek kulüp Barça. Katalanlar şu anda Dortmund’dan bir yanıt bekliyor. Marca’nın haberine göre, Adeyemi ile Blaugrana arasında tüm sözleşme şartları konusunda zaten bir anlaşma var. Bild’e göre BVB, 40 milyon avroluk sabit bir transfer ücreti talep ediyor; bu rakam, bonuslarla birlikte 10 milyon avro daha artabilir. Sky ise BVB’nin Adeyemi’den 33 milyon avroluk bir transfer kârı elde etmek istediğini bildiriyor; kanat oyuncusu 2022’de Salzburg’dan 30 milyon avroya transfer edilmişti.

Dortmund ile artık yıldız menajer Jorge Mendes tarafından temsil edilen Adeyemi arasında 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması konusundaki görüşmeler, Bild gazetesi tarafından son olarak "başarısızlığa mahkum" olarak nitelendirildi; çünkü her iki tarafın "arasında uçurumlar" olduğu belirtildi. Adeyemi’nin şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro kazandığı belirtiliyor, ancak görünüşe göre 10 milyonun üzerinde bir ücret ve sözleşme uzatılması durumunda bir çıkış maddesi talep etti.

BVB yöneticileri, 11 kez milli forma giymiş olan bu oyuncunun performansında defalarca sergilediği bariz dalgalanmalar göz önüne alındığında, bu talepleri tam olarak karşılamak istemiyor gibi görünüyor. Ruhr Nachrichten’in son haberine göre, Adeyemi ile yapılan görüşmelerin bu kadar tıkanması nedeniyle son haftalarda BVB karar vericileri arasında “gerginlik” yaşandığı belirtiliyor.