Raphinha, Luis Enrique'nin takımına karşı kendilerini ne kadar zorlu bir görevin beklediğini vurguladı. Kanat oyuncusu, takımının zorlu bir deplasman atmosferinde üst düzey bir rakibe karşı başa baş mücadele ettiğini düşündü.

Raphinha, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun olabileceğini biliyorduk. Karşımızda iki kez Avrupa şampiyonu olmuş bir takım var ve onların taraftarlarının önünde oynamak çok zor. Buradan galibiyetle ya da bir puanla ayrılmak istiyorduk, ne olursa olsun. Ama büyütülecek bir şey yok; böyle şeyler zamanı geldiğinde olur ve sonuçta sadece üç puan kaybettik" dedi.

Taktik mücadeleyi de öven Raphinha, sergiledikleri performansın kendilerine güven verdiğini belirtti: "Çok iyi çalıştırılmış bir takım. Bugünkü sonuca rağmen iyi mücadele ettik. İki takım da topla oynamayı seviyor ve biz de topa sahip olduk. Bu iyi bir sınavdı ve rekabet edebildiğimizi gösterdi. Sonuç önemli değil, ama iyi oynadık."



