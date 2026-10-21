AFP
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“Büyütülecek bir şey yok!” Raphinha’dan Real Madrid’e meydan okuyan mesaj: Barcelona kaptanı, PSG karşısındaki Şampiyonlar Ligi yenilgisinin El Clasico hazırlıklarını bozmasına izin vermiyor
Sezonun ilk yenilgisi
Hansi Flick'in öğrencileri, Fransa'nın başkentine yaptıkları zorlu deplasmanda 2026-27 sezonunun ilk yenilgisini aldı. Son Avrupa şampiyonu, Katalan devine karşı zorlu geçen mücadeleyi 4-2 kazandı ve Barcelona'nın sezona namağlup başlangıcına son verdi.
Hayal kırıklığı yaratan skora rağmen Raphinha ilk 11'e döndü. Brezilyalı oyuncunun tam takım antrenmanlarına dönmesinin üzerinden kısa bir süre geçmiş olması nedeniyle sahada kaldığı süre teknik ekip tarafından titizlikle yönetildi.
Avrupa kupasındaki maç, Barcelona için yeni sakatlık endişelerini de beraberinde getirdi. Orta saha oyuncusu Dani Olmo sahayı terk etmek zorunda kaldı; yaklaşan lig maçlarında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor.
- AFP
Raphinha, Barcelona'daki performansını savundu
Raphinha, Luis Enrique'nin takımına karşı kendilerini ne kadar zorlu bir görevin beklediğini vurguladı. Kanat oyuncusu, takımının zorlu bir deplasman atmosferinde üst düzey bir rakibe karşı başa baş mücadele ettiğini düşündü.
Raphinha, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunun olabileceğini biliyorduk. Karşımızda iki kez Avrupa şampiyonu olmuş bir takım var ve onların taraftarlarının önünde oynamak çok zor. Buradan galibiyetle ya da bir puanla ayrılmak istiyorduk, ne olursa olsun. Ama büyütülecek bir şey yok; böyle şeyler zamanı geldiğinde olur ve sonuçta sadece üç puan kaybettik" dedi.
Taktik mücadeleyi de öven Raphinha, sergiledikleri performansın kendilerine güven verdiğini belirtti: "Çok iyi çalıştırılmış bir takım. Bugünkü sonuca rağmen iyi mücadele ettik. İki takım da topla oynamayı seviyor ve biz de topa sahip olduk. Bu iyi bir sınavdı ve rekabet edebildiğimizi gösterdi. Sonuç önemli değil, ama iyi oynadık."
Oynama süresinin yönetimi ve Clasico'ya odaklanma
Brezilyalı oyuncunun sahalara başarılı dönüşü, kıta düzeyindeki mücadeleyi sakatlanmadan tamamlamasıyla Flick'in hücum düzeni açısından önemli bir olumlu gelişme oldu. "Ne de olsa bir haftadan az antrenman yaptım ve plan da daha az süre almamdı," dedi. "Maçı kendimi iyi ve güçlü hissederek bitirdim. Fiziksel durumumu daha da geliştirmeye çalışıyorum."
Olmo'nun maçtan erken çıkması ise takımın orta saha derinliğine gölge düşürdü. Raphinha, "Dani'ye ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi ne olduğunu öğrenmek için teknik direktörle ve doktorla konuşacağız," dedi.
Hem mağlubiyete hem de sakatlığa rağmen kaptan, pazar günkü derbi konusunda kararlı. "Nasıl gelişip El Clasico'ya iyi durumda çıkabileceğimiz konusunda teknik direktörün neler söyleyeceğini göreceğiz," dedi. Yenilginin yakaladıkları ivmeyi sekteye uğratıp uğratmayacağı sorulduğunda ise kısa bir yanıt verdi: "Bunu hiçbir şekilde etkilememeli."
- AFP
Odağı Madrid'e çevirmek
Barcelona, pazar günü ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlamaya hazırlanırken kısa bir hazırlık süresiyle karşı karşıya. Flick ve teknik ekibi, önümüzdeki günlerde Paris yenilgisini analiz edecek, taktiksel eksikleri giderecek ve Olmo'nun sağlık durumunu acilen değerlendirecek. Sezon başındaki ivmesini hemen yeniden yakalamak isteyen Barcelona için El Clasico'da üç puan almak büyük önem taşıyor.
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