"Büyüklerin hamurundan": Bouaddi, Maresca'nın izlenimini doğruluyor, City'de daha büyük bir rol için yeni bir adım

Bouaddi, maç boyunca takımın karşılaştığı baskı hakkında konuşarak şöyle açıkladı: "Elbette bir miktar baskı hissediyorsunuz, çünkü rakibin yeniden gol atmasını istemiyorsunuz, ancak bu durumu çok iyi yönettik ve elde ettiğimiz sonuçtan mutluyduk." Açıklamalar, Yahoo Sport sitesinin City'nin resmi internet sitesinden aktardığı bilgilere dayanıyor.

Faslı orta saha oyuncusu, Manchester City'deki takım arkadaşlarıyla birlikte oynamayı da övdü ve şöyle dedi: "Bu seviyedeki oyuncularla oynadığınızda işler daha kolay hale geliyor. Hatta bazen kötü bir pas verseniz bile, onlar durumu kurtarıp atağı sonuca ulaştırabiliyorlar. Bu nedenle bu oyuncuların yanında forma giymek büyük bir onur."

Bouaddi, Phil Foden'ın Aralık 2025'ten bu yana ilk kez gol atmasına da değinerek şunları söyledi: "Bu soruyu ona yöneltebilirsiniz, ancak çok mutlu olduğundan eminim. Biz de onun gol atmasından dolayı mutluyuz."

Sözlerini İngiliz takım arkadaşını överek tamamladı: "Harika bir oyuncu ve takım için önemli biri. Herkes önemli bir oyuncu ve hepimiz her zaman iyi bir performans sergilemek istiyoruz."