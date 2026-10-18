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Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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"Büyüklerin hamurundan": Bouaddi, Maresca'nın izlenimini doğruluyor, City'de daha büyük bir rol için yeni bir adım

M.City - Ipswich Town
M.City
Ipswich Town
Premier Lig
E. Maresca
A. Bouaddi
İngiltere
İtalya
Fas

Faslı yıldız, Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçın ardından ne söyledi?

Faslı Ayoub Bouaddi, Manchester City forması altında Premier Lig'deki ilk ilk 11 maçını oynamanın mutluluğunu dile getirdi. Genç oyuncu, cumartesi günü oynanan ve takımının Ipswich Town'ı 3-2 yendiği zorlu müsabakada etkili bir katkı sağladı.

Genç orta saha oyuncusu, teknik direktör Enzo Maresca'nın güvenini kazandı. Ligde yalnızca üç maçta yedekten oyuna girmekle yetinen Bouaddi, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilgide dikkat çeken bir performans sergileyerek Ipswich maçında ilk 11'deki yerini kaptı.

Bu zafer, Maresca için tarihi bir ana da sahne oldu. İtalyan teknik adam, Premier Lig tarihinde ilk yedi maçını da kazanan ilk teknik direktör oldu.

  • Premier Lig'de ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta göze çarpan dokunuşlar

    Ipswich karşısında Bouadi, Manchester City'nin oyununa açık bir katkı sundu; topa 92 kez dokundu, yedi ikili mücadeleden galip çıktı ve rakibin savunma hatlarını yaran yedi pas gerçekleştirdi.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Faslı oyuncu şöyle konuştu: "Harikaydı, maçı kazandığımız için çok mutluyum. Elbette her şey yolunda görünüyor. Ipswich gibi güçlü bir takım karşısında son derece zor bir mücadeleydi, ikinci yarıda bizi baskı altına aldılar ama kazandık ve bundan dolayı çok mutluyuz."

    Ligde ilk kez ilk 11'de yer almasıyla ilgili olarak ise şunları ekledi: "Elbette çok mutluydum. Futbol bu; oynamayı seviyorum ve her maçta sahaya çıkmak istiyorum, ancak bunun bir gelişim sürecinin parçası olduğunu biliyorum. Bu yüzden bugün ortaya koyduğumuz performanstan dolayı çok mutluydum."

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  • Baskıyı aşmak

    Bouaddi, maç boyunca takımın karşılaştığı baskı hakkında konuşarak şöyle açıkladı: "Elbette bir miktar baskı hissediyorsunuz, çünkü rakibin yeniden gol atmasını istemiyorsunuz, ancak bu durumu çok iyi yönettik ve elde ettiğimiz sonuçtan mutluyduk." Açıklamalar, Yahoo Sport sitesinin City'nin resmi internet sitesinden aktardığı bilgilere dayanıyor.

    Faslı orta saha oyuncusu, Manchester City'deki takım arkadaşlarıyla birlikte oynamayı da övdü ve şöyle dedi: "Bu seviyedeki oyuncularla oynadığınızda işler daha kolay hale geliyor. Hatta bazen kötü bir pas verseniz bile, onlar durumu kurtarıp atağı sonuca ulaştırabiliyorlar. Bu nedenle bu oyuncuların yanında forma giymek büyük bir onur."

    Bouaddi, Phil Foden'ın Aralık 2025'ten bu yana ilk kez gol atmasına da değinerek şunları söyledi: "Bu soruyu ona yöneltebilirsiniz, ancak çok mutlu olduğundan eminim. Biz de onun gol atmasından dolayı mutluyuz."

    Sözlerini İngiliz takım arkadaşını överek tamamladı: "Harika bir oyuncu ve takım için önemli biri. Herkes önemli bir oyuncu ve hepimiz her zaman iyi bir performans sergilemek istiyoruz."

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  • Maresca'nın izlenimi: Buadi büyük oyuncuların hamurundan

    Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Paris Saint-Germain karşısındaki performansıyla dikkat çeken Ayyoub Bouaddi'ye önümüzdeki dönemde daha fazla forma şansı verebileceğinin sinyalini vermişti. Genç oyuncu, o maçta ikinci yarının başında Rayan Cherki'nin yerine oyuna girmişti.

    Maresca, Faslı orta saha oyuncusu hakkında Manchester Evening News'in aktardığına göre şunları söyledi: "Her şeyden önce Ayyoub harika bir oyuncu. Onun iyi tarafı, sahada olduğunda çevresindeki oyuncuların da gelişmesine yardımcı olması; bu da büyük oyuncuların özelliğidir. Çevresinde hareket eden oyuncular daha iyi hale geliyor ve Ayyoub hakkında sahip olduğum izlenim de bu. Onun varlığıyla etrafındaki tüm oyuncuların daha iyi bir seviye sergilediğini düşünüyorum. Belirli oyuncuların yanında oynadığında daha iyi görünebilen futbolcular vardır."

    Bouaddi'nin transferi, yaz döneminde Rodri'nin ayrılığını telafi etmeye yönelik uzun vadeli bir planın parçası olarak gerçekleşti; ancak Paris Saint-Germain karşısındaki performansı, takım içinde daha büyük bir rol elde etme şansını artırabilir.

    19 yaşındaki Faslı oyuncu, geçen yaz Fransız ekibi Lille'den 85 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye katılmıştı. Ancak Maresca'nın sezonun maçlarının büyük bölümünde Elliot Anderson ve Fernandez'e güvenmesi nedeniyle, transferinden bu yana yalnızca iki maça ilk 11'de başlayabildi.

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