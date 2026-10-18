"Büyüklerin hamurundan": Bouaddi, Maresca'nın izlenimini doğruluyor, City'de daha büyük bir rol için yeni bir adım

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Paris Saint-Germain karşısındaki performansıyla dikkat çeken Ayyoub Bouaddi'ye önümüzdeki dönemde daha fazla forma şansı verebileceğinin sinyalini vermişti. Genç oyuncu, o maçta ikinci yarının başında Rayan Cherki'nin yerine oyuna girmişti.
Maresca, Faslı orta saha oyuncusu hakkında Manchester Evening News'in aktardığına göre şunları söyledi: "Her şeyden önce Ayyoub harika bir oyuncu. Onun iyi tarafı, sahada olduğunda çevresindeki oyuncuların da gelişmesine yardımcı olması; bu da büyük oyuncuların özelliğidir. Çevresinde hareket eden oyuncular daha iyi hale geliyor ve Ayyoub hakkında sahip olduğum izlenim de bu. Onun varlığıyla etrafındaki tüm oyuncuların daha iyi bir seviye sergilediğini düşünüyorum. Belirli oyuncuların yanında oynadığında daha iyi görünebilen futbolcular vardır."
Bouaddi'nin transferi, yaz döneminde Rodri'nin ayrılığını telafi etmeye yönelik uzun vadeli bir planın parçası olarak gerçekleşti; ancak Paris Saint-Germain karşısındaki performansı, takım içinde daha büyük bir rol elde etme şansını artırabilir.
19 yaşındaki Faslı oyuncu, geçen yaz Fransız ekibi Lille'den 85 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye katılmıştı. Ancak Maresca'nın sezonun maçlarının büyük bölümünde Elliot Anderson ve Fernandez'e güvenmesi nedeniyle, transferinden bu yana yalnızca iki maça ilk 11'de başlayabildi.
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