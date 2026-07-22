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"Büyüklerin düşüşü, sıradanların sevinci" - Lisandro Martinez, Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından Arjantinli taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi
Gurur ve sportmenlik mesajı
Martinez, uzun bir paylaşımda Arjantin heyetinin tamamına şükranlarını dile getirerek, yenilginin ardından hiç kimsenin katkısının unutulmayacağını vurguladı. Şöyle yazdı: "Hepimizin hak ettiği kupayı eve getiremediğimiz için kalbim ağır, ancak bu forma, takım arkadaşlarım, teknik ekip, yöneticiler, sağlık ekibi, aşçılar, malzeme sorumluları ve tüm bunların en iyi şekilde yürümesi için emek veren her bir kişi için gururum taştıyor."
Martinez, kaptan Lionel Messi’nin izinden giderek rakiplerinin kalitesini takdir etti. Turnuva boyunca sergilediği performansından dolayı La Roja’ya övgüde bulunmayı ihmal etmedi. “Ve her şeyden önce, bize tüm sevginizi, tüm gücünüzü, bizi en iyi şekilde tanımlayan o tutkuyu ve umarım zamanla da devam edecek olan bir ulusun birliğini esirgemeyen sizlere. İspanya’yı hak ettiği şampiyonluk için tebrik etmek istiyorum. İspanya’yı hak ettiği şampiyonluk için tebrik etmek istiyorum," diye ekledi Martinez.
- Getty Images Sport
Eleştirenlere meydan okurcasına bir uyarıyla yanıt vermek
Martinez’in mesajının en dikkat çekici kısmı, Arjantin’in şampiyonluğunu koruyamamasından zevk alabilecek kişilere yönelik keskin bir yorumdu. İki Copa América şampiyonluğunun ardından 2022 Dünya Kupası’nı da kazanan takım, pek çok eleştiriyle karşı karşıya kalmıştı. Martinez, bu konuyu gizemli ama etkileyici bir sözle doğrudan ele aldı.
"Halkımıza şunu söylemek istiyorum: Sonuç, kat ettiğimiz yolu tanımlamaz. Zorluklarla karşılaştık, imkansızı mümkün kıldık ve asla mazeret aramadık, sadece devam etmek için nedenler aradık," dedi Martinez.
“Sahadan çok öteye geçerek renklerimizi savunduk ve ailelerimizle birlikte, tüm Arjantinlilerin sarsılmaz desteğiyle Milli Takım olarak unutulmaz anlar paylaştık. Sizi temsil etmek her zaman benim için büyük bir gurur olacak. Unutmayın ki ‘büyüklerin düşüşü, sıradanların sevincidir.’ Hepinize çok teşekkür ederim. Ülkemize iyi bakalım. Seni seviyorum Arjantin!”
New Jersey’de geçirilen acı dolu bir gece üzerine düşünceler
2026 Dünya Kupası finali, Arjantin için yoğun bir dram ve nihayetinde derin bir kederin yaşandığı bir gece olarak hatırlanacak. Ferran Torres’in uzatmalarda attığı tek gol, İspanya’ya 1-0’lık galibiyeti getirmeye yetti ve Albiceleste’nin üst üste dünya şampiyonluğu kazanma umutlarını sona erdirdi. Maç, Enzo Fernandez’e gösterilen kırmızı kart ve Leandro Paredes ile Gavi arasında maç sonrası yaşanan fiziksel çatışma da dahil olmak üzere gerginliklerle gölgelendi.
Martinez ne yazık ki maçı sahada sonuna kadar tamamlayamadı. 28 yaşındaki oyuncu, 44. dakikada sakatlık nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı ve yerine tecrübeli Nicolas Otamendi girdi.
- Getty Images Sport
Takımın önemli isimlerinden biri
Martinez’in turnuva istatistikleri, Arjantin kadrosu için hâlâ ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu ortaya koyuyor. Turnuva boyunca Arjantin’in sekiz maçının yedisinde ilk on birde yer aldı; tek eksikliği, grup aşamasının son maçı olan Ürdün karşılaşmasında dinlendirilmesi nedeniyle oldu. Uzatmalara giden 32’li tur maçında Yeşil Burun Adaları’na karşı kazanılan galibiyette bir gol ve bir asistle katkı sağladı. Final maçının ilk yarısında yaşadığı sakatlık, Scaloni’nin taktik planı için büyük bir darbe oldu; zira Martinez’in pas menzili ve agresif savunması, takımın arka alandan oyun kurmasında merkezi bir rol oynuyor.
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