"Büyüklerin düşüşü, sıradanların sevinci" - Lisandro Martinez, Dünya Kupası finalindeki yenilginin ardından Arjantinli taraftarlara duygusal bir mesaj gönderdi

Martinez, uzun bir paylaşımda Arjantin heyetinin tamamına şükranlarını dile getirerek, yenilginin ardından hiç kimsenin katkısının unutulmayacağını vurguladı. Şöyle yazdı: "Hepimizin hak ettiği kupayı eve getiremediğimiz için kalbim ağır, ancak bu forma, takım arkadaşlarım, teknik ekip, yöneticiler, sağlık ekibi, aşçılar, malzeme sorumluları ve tüm bunların en iyi şekilde yürümesi için emek veren her bir kişi için gururum taştıyor."

Martinez, kaptan Lionel Messi’nin izinden giderek rakiplerinin kalitesini takdir etti. Turnuva boyunca sergilediği performansından dolayı La Roja’ya övgüde bulunmayı ihmal etmedi. “Ve her şeyden önce, bize tüm sevginizi, tüm gücünüzü, bizi en iyi şekilde tanımlayan o tutkuyu ve umarım zamanla da devam edecek olan bir ulusun birliğini esirgemeyen sizlere. İspanya’yı hak ettiği şampiyonluk için tebrik etmek istiyorum. İspanya’yı hak ettiği şampiyonluk için tebrik etmek istiyorum," diye ekledi Martinez.