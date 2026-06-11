Büyükelçi Lamine Yamal! Barselona ve İspanya'nın yıldızı, UNICEF'teki yeni görevinde çocukların futbol oynama hakları için mücadeleye öncülük ediyor

Yamal artık sadece sahadaki bir fenomen değil; aynı zamanda yeni neslin küresel bir savunucusu. Henüz 18 yaşında olan Barcelona kanat oyuncusu, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve bu prestijli unvanı taşıyan tarihin en genç isimlerinden biri oldu. Bu duyuru, oyunun her çocuğun bilişsel ve fiziksel gelişimi için temel bir hak olduğunu vurgulamak amacıyla kutlanan Uluslararası Oyun Günü ile aynı zamana denk geliyor.

Bu atama, Yamal'ın Rocafonda sokaklarından dünya futbolunun zirvesine kadar olan hızlı yükselişinin bir kanıtıdır. İspanya milli takım oyuncusu, bu rolü üstlenerek, spor alanındaki etkilerini sosyal değişimi teşvik etmek için kullanan efsanevi isimlerin izinden gidiyor. Yamal için bu, sadece bir unvandan ibaret değil; kendi yetişme sürecine ve profesyonel futbol dünyasındaki yolculuğuna dayanan kişisel bir misyon.