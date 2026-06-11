Getty Images Sport
Çeviri:
Büyükelçi Lamine Yamal! Barselona ve İspanya'nın yıldızı, UNICEF'teki yeni görevinde çocukların futbol oynama hakları için mücadeleye öncülük ediyor
Genç yıldız için tarihi bir randevu
Yamal artık sadece sahadaki bir fenomen değil; aynı zamanda yeni neslin küresel bir savunucusu. Henüz 18 yaşında olan Barcelona kanat oyuncusu, UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak atandı ve bu prestijli unvanı taşıyan tarihin en genç isimlerinden biri oldu. Bu duyuru, oyunun her çocuğun bilişsel ve fiziksel gelişimi için temel bir hak olduğunu vurgulamak amacıyla kutlanan Uluslararası Oyun Günü ile aynı zamana denk geliyor.
Bu atama, Yamal'ın Rocafonda sokaklarından dünya futbolunun zirvesine kadar olan hızlı yükselişinin bir kanıtıdır. İspanya milli takım oyuncusu, bu rolü üstlenerek, spor alanındaki etkilerini sosyal değişimi teşvik etmek için kullanan efsanevi isimlerin izinden gidiyor. Yamal için bu, sadece bir unvandan ibaret değil; kendi yetişme sürecine ve profesyonel futbol dünyasındaki yolculuğuna dayanan kişisel bir misyon.
- AFP
Yamal, oyunun gücünü anlatıyor
Yeni görevini değerlendiren Barcelona yıldızı, bu davayla kurduğu derin kişisel bağı paylaştı. Yamal, “UNICEF İyi Niyet Elçisi olmaktan son derece gurur duyuyorum” dedi. “Büyürken sahip olduğum tek şey ailem, bir top, bir park ve bir hayaldi. Futbol oynamak bana bir düzen, aidiyet duygusu ve geleceğe dair umut verdi. Çocukların, çocuk olmanın tadını çıkarabilmeleri, dünyayı keşfedebilmeleri, hayal kurabilmeleri ve büyüyebilmeleri için güvenli bir oyun alanına sahip olmalarının ne kadar önemli olduğunu biliyorum.”
Yamal, günümüzde birçok gencin karşı karşıya olduğu acı gerçeğe dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “Ancak dünya çapında milyonlarca çocuk, oynayabilecekleri güvenli alanlar olmadan büyüyor. Çocukların oyun oynama şansı ellerinden alındığında, becerilerini geliştirmek, arkadaş edinmek ve daha parlak bir gelecek hayal etmek için fırsatları kaçırıyorlar.”
Barselona ile UNICEF arasındaki bağın güçlendirilmesi
Bu ortaklık tek seferlik bir etkinlik değil, FC Barcelona, Barça Vakfı ve UNICEF arasındaki uzun soluklu ilişkinin pekiştirilmesi niteliğindedir. İki kuruluş, yaklaşık yirmi yıldır omuz omuza çalışmaktadır ve bu işbirliği, Katalan kulübünün kimliğinin temel direklerinden biri haline gelmiştir. Yamal’ın seçilmesi, mevcut çalışmalarının doğal bir uzantısıdır; zira kendisi, 2024 yılının başından beri genç kitlelere yönelik UNICEF farkındalık kampanyalarında aktif olarak yer almaktadır.
Yamal, genişletilen görev kapsamında, insani krizlerden, doğal afetlerden ve devam eden çatışmalardan etkilenen bölgelerde çocuk haklarının savunulmasına odaklanacaktır. Sosyal medyadaki geniş kitlesini ve milyonlarca genç hayranı için bir rol model olma konumunu kullanarak, temel eğlence olanaklarına veya güvenli ortamlara erişimi olmayan milyonlarca çocuğa küresel dikkat çekmeyi hedeflemektedir.
- Getty Images Sport
Saha içinde ve dışında rekorlar kırıyor
Yamal, modern futbolda nadiren rastlanan bir hızla sınırları aşmaya devam ediyor. Hansi Flick’in Barcelona kadrosunun vazgeçilmez bir parçası ve İspanya milli takımının kesin ilk onbir oyuncusu olarak kendini kanıtlamış olsa da, saha dışındaki bu başarısı onu gerçek bir küresel ikon statüsüne yükseltiyor. Artık sadece gol ve asistler üzerinden değerlendirilmiyor, dünya sahnesinde kulübün değerlerini temsil edebilecek bir lider olarak görülüyor.