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'Büyük üzüntü' - AC Milan, efsane savunmacının hayatını kaybettiğini doğrularken Franco Baresi için taziye mesajları yağdı
Milan efsanesi hayatını kaybetti
Futbol dünyası, Milan ve İtalya efsanesi Baresi'nin 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yasa boğuldu. İkonik stoper, spor tarihinin en büyük savunmacılarından biri olarak geniş kesimlerce kabul ediliyor. Baresi, profesyonel kariyerinin tamamını Milan'da geçirdi ve kendisini kulübün üstünlüğünün bir simgesi olarak kabul ettirdi. Ölümü, eski takım arkadaşları, rakip kulüpler ve futbolun yönetim organlarından anında bir yas dalgası gelmesine neden oldu.
- Getty Images
Zoff taziyelerini iletti
İtalya'nın eski kalecisi Dino Zoff, efsanevi vatandaşı için bir taziye mesajı yayımladı. Dünya Kupası şampiyonu, Baresi'nin hem saha içinde hem de saha dışında yarattığı büyük etkiye dikkat çekti.
"Olağanüstü bir insanın, bir futbolcunun vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyduğumuz bir an." Zoff, Baresi'yi böyle andı. "Franco, saha içinde de saha dışında da nazik bir insandı ve bir şampiyondu. Bu gerçekten ailesi, taraftarlar ve İtalyan futbolu için büyük bir kayıp. Oyuncu olarak her düzeyde kazandı; kupalar, lig şampiyonlukları ve milli takımla başarılar elde etti, hem de bunların hepsini büyük bir hak edişle yaptı. Franco'nun kaybı, tüm İtalyan sporu için bir kayıp."
Real Madrid Avrupa’daki mücadeleleri hatırlıyor
Real Madrid, Baresi'nin ailesine ve Milan'a taziyelerini ilettiği içten bir açıklama yayımladı. İspanyol devi, Arrigo Sacchi döneminde Baresi'ye karşı oynadığı unutulmaz Avrupa Kupası karşılaşmalarını hatırlattı. Milan, hem 1989'da hem de 1990'da kupayı kazanmaya giderken Real Madrid'i turnuva dışına itti. Baresi, o baskın dönemde İspanyol ekibine karşı alınan ikonik 5-0'lık galibiyette Rossoneri'nin kaptanlığını yapmıştı.
UEFA da kariyeri başarılarla dolu savunmacı için taziye mesajı yayımladı. Avrupa futbolunun yönetim organı, üç Avrupa Kupası, iki UEFA Süper Kupası ve İtalya Milli Takımı'yla 81 maça çıkan yıldız ismin parlak kariyerini övdü.
- AFP
İtalyan futbolu yasta birleşti
İtalya yarımadasındaki kulüpler, hayatını kaybeden ikona saygılarını sunmak için birleşti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile teknik direktör Massimiliano Allegri, Baresi'nin ailesine derin taziyelerini ileten ortak bir mesaj yayımladı. Serie A'daki bir diğer ekip Monza da üzüntüsünü paylaştı ve Baresi'yi küresel bir futbol ikonu olarak tanımladı. Eski savunmacının gelecek nesiller için mutlak bir örnek olduğunu vurguladılar.
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