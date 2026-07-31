Real Madrid, Baresi'nin ailesine ve Milan'a taziyelerini ilettiği içten bir açıklama yayımladı. İspanyol devi, Arrigo Sacchi döneminde Baresi'ye karşı oynadığı unutulmaz Avrupa Kupası karşılaşmalarını hatırlattı. Milan, hem 1989'da hem de 1990'da kupayı kazanmaya giderken Real Madrid'i turnuva dışına itti. Baresi, o baskın dönemde İspanyol ekibine karşı alınan ikonik 5-0'lık galibiyette Rossoneri'nin kaptanlığını yapmıştı.

UEFA da kariyeri başarılarla dolu savunmacı için taziye mesajı yayımladı. Avrupa futbolunun yönetim organı, üç Avrupa Kupası, iki UEFA Süper Kupası ve İtalya Milli Takımı'yla 81 maça çıkan yıldız ismin parlak kariyerini övdü.







