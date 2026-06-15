Büyük sürpriz ve ani dönüş! AC Milan görünüşe göre yeni teknik direktörünü buldu

Daha önce Gazzetta dello Sport, Glasner ve Milan'ın iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığını bildirmişti. Ancak daha sonra transfer muhabiri Fabrizio Romano bu haberi bir efsane olarak nitelendirdi, Amorim ve Jaissle'yi iki yeni aday olarak gündeme getirdi ve Glasner'in "zemin kaybettiğini" bildirdi.

Bu durum, Amorim'in işe alınmasına yol açmış görünüyor ve bu da eski kulübü Manchester United'a büyük bir tasarruf sağlayabilir. Zira Portekizli teknik adam ve antrenör ekibinin, Ocak ayında kovulmasının ardından 18 milyon avroluk tazminatın bir kısmını almaya hakkı olduğu söyleniyor. ESPN'nin verdiği bilgilere göre, Amorim Milan ile sözleşme imzalarsa bu meblağ azalacak.

Red Devils, Amorim'i Kasım 2024'te sezon ortasında Erik ten Hag'ın halefi olarak Sporting Lizbon'dan transfer etmişti. Başarı gelmese de, United Amorim yönetiminde 2024/25 sezonunda felaket bir 15. sırada yer aldı ve ayrıca Tottenham'a karşı oynadığı Avrupa Ligi finalini kaybetti, ancak 41 yaşındaki teknik adam görevine devam etmesine izin verildi. Ancak Ocak ayında, Leeds ve Wolverhampton'a karşı galibiyetsiz geçen iki maçın ardından görevine son verildi. Amorim'in yerine Michael Carrick geçti ve Red Devils'ı nihayetinde Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdü.