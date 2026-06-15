Portekiz gazetesi A Bola'nın haberine göre, Ruben Amorim iki yıllık bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunacak; ayrıca yıllık net 3,5 milyon euro kazanacak. Haberlere göre Amorim, Matthias Jaissle (Al Ahli) ve Oliver Glasner (en son Crystal Palace'ta görev yapan) ile rekabetin galibi oldu.
Çeviri:
Büyük sürpriz ve ani dönüş! AC Milan görünüşe göre yeni teknik direktörünü buldu
Daha önce Gazzetta dello Sport, Glasner ve Milan'ın iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaştığını bildirmişti. Ancak daha sonra transfer muhabiri Fabrizio Romano bu haberi bir efsane olarak nitelendirdi, Amorim ve Jaissle'yi iki yeni aday olarak gündeme getirdi ve Glasner'in "zemin kaybettiğini" bildirdi.
Bu durum, Amorim'in işe alınmasına yol açmış görünüyor ve bu da eski kulübü Manchester United'a büyük bir tasarruf sağlayabilir. Zira Portekizli teknik adam ve antrenör ekibinin, Ocak ayında kovulmasının ardından 18 milyon avroluk tazminatın bir kısmını almaya hakkı olduğu söyleniyor. ESPN'nin verdiği bilgilere göre, Amorim Milan ile sözleşme imzalarsa bu meblağ azalacak.
Red Devils, Amorim'i Kasım 2024'te sezon ortasında Erik ten Hag'ın halefi olarak Sporting Lizbon'dan transfer etmişti. Başarı gelmese de, United Amorim yönetiminde 2024/25 sezonunda felaket bir 15. sırada yer aldı ve ayrıca Tottenham'a karşı oynadığı Avrupa Ligi finalini kaybetti, ancak 41 yaşındaki teknik adam görevine devam etmesine izin verildi. Ancak Ocak ayında, Leeds ve Wolverhampton'a karşı galibiyetsiz geçen iki maçın ardından görevine son verildi. Amorim'in yerine Michael Carrick geçti ve Red Devils'ı nihayetinde Şampiyonlar Ligi'ne geri döndürdü.
- Getty Images
Görünüşe göre AC Milan, Eintracht Frankfurt'tan Markus Krösche'yi kadrosuna katmak istiyor
Şimdi Amorim, Milan ile birlikte başarıya alışkın ancak krizde olan bir üst düzey kulübü yeniden rayına oturtmakla görevlendirildi. Rossoneri, geçen sezonun son maç gününde en iyi başlangıç pozisyonuna rağmen Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırmıştı. Ardından kadroda büyük bir temizlik yaşandı: Baş antrenör Massimiliano Allegri'nin yanı sıra genel müdür Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve teknik direktör Geoffrey Moncada da kapı dışarı edildi.
Bu nedenle Milan, birkaç haftadır sadece yeni bir teknik direktör aramakla kalmıyor, aynı zamanda spor yönetimi için de yeni bir güçlü isim arıyor. Ralf Rangnick'in Rossoneri'yi reddetmesinin ardından, Eintracht Frankfurt'tan Markus Krösche yeni favori aday olarak gösteriliyor. Ancak calciomercato'ya göre SGE, bu yaz transfer olması durumunda 7,5 ila 10 milyon euro arasında bir ücret talep ediyor.