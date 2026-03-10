Getty
'Büyük sürpriz' - Scott McTominay'ın transfer kararı, tarih yazan eski Man Utd yıldızının Napoli'de başarılı olmasıyla hala şok etkisi yaratıyor
Fiyat etiketi: Man Utd, McTominay'ı ne kadara sattı?
Jose Mourinho'nun rehberliğinde profesyonel futbolda çıkışını yapan McTominay, efsanevi akademi sisteminden mezun olduktan sonra United formasıyla 255 maça çıktı. Erik ten Hag tarafından ihtiyaç fazlası olarak değerlendirildi.
Napoli ile 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) tutarında bir anlaşma yapıldı ve bu transfer anlaşması oldukça uygun bir fiyat gibi görünüyordu. McTominay, Stadio Diego Armando Maradona'daki ilk sezonunda şampiyonluk başarısının tadını çıkarırken, Serie A Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi ve 2025 Ballon d'Or oylamasında 18. sırada yer aldı.
Sözleşme görüşmeleri: Napoli yeni bir anlaşma imzalamayı umuyor
Napoli'de geçirdiği iki sezonun her birinde çift haneli gol sayısına ulaşan 29 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisini çekerken, sözleşme uzatma görüşmeleri de devam ediyor. Bir ara Manchester'a geridöneceği söylentileri de çıktı.
McTominay, İngiltere'de sık sık reddedilen sarsılmaz desteği İtalya'da bulduğu için, "değişiklik sana iyi gelecek" hikayesinin en iyi örneği haline geldi ve birçok kişi, United'ın neden kendi yetiştirdiği bir yıldızı kaçırdığına şaşırdı.
Manchester United, McTominay'ın ayrılmasına izin vererek hata mı yaptı?
McAllister de bu kategoride yer alıyor. Eski İskoçya orta saha oyuncusu, Grosvenor Casino ile birlikte GOAL'a verdiği röportajda, McTominay'ın başarı öyküsünün sürpriz olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Scott hakkında ne zaman soru sorulsa, Manchester United'ın teknik direktör değiştirdiği ve bu tarz, şu tarz diye denemeler yaptığı dönemlerde, o kulüpte yetişen genç bir oyuncuydu. Manchester United'ı izlediğimde, Man United için zor zamanlarda, benim için o her zaman ekranın dışına çıkan oyuncuydu. Kulübü seven ve kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu olduğu belliydi.
“Finansal bir neden miydi, PSR miydi, bilmiyorum, ama benim için en büyük sürpriz, Manchester United'ın kendi oyuncusunu bırakmasıydı. Kulüp, kendi altyapısından yetişen oyuncular ve kulüpte büyük başarılara imza atan genç oyuncular konusunda çok zengin bir geçmişe sahip. Onun gitmesine izin verilmesi benim için büyük bir sürprizdi.
“Scott'ın bu kadar başarılı olacağını kendisi bile tahmin etmemişti herhalde. O yetenekle sahayı kaplayabilir, rakip ceza sahasına girebilir ve gol atabilir. Orta sahada gol atar ve gol hazırlarsan, seviyeni elit seviyeye yaklaştırırsın.
“Ama bunu uluslararası sahnede de kanıtlaması gerekiyor. Yaz gelince [John] McGinn ve McTominay'e ihtiyacımız olacak. Billy Gilmour, onunla aynı zamanda Napoli'ye gitti. Umarım iyi formunu sürdürür ve Boston'a taşır. Haiti ve Fas ile oynayacağız. Kuradan çıkan maçları beğendim. Sanırım üç maçın sonuncusunda Brezilya ile oynayacaklar. Umarım o zamana kadar dört puan toplar ve ilk kez elemeyi geçeriz. Eğer başarırsak, Boston bölgesinde bol bol parti olacak bence.”
Premier Lig'e dönüş mü? Man Utd orta saha takviyesi peşinde
2018 yılında uluslararası sahneye çıkan McTominay, İskoçya milli takımında 67 maça çıktı. Bu maçlarda 14 gol attı. Bunlardan biri, Tartan Army'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını garantilemesine yardımcı olan Danimarkamaçındaki muhteşem ters vuruşuydu.
Napoli, bu etkinlik başlamadan ve daha da fazla gözün takımın sembolü olan 8 numaralı oyuncusuna çevrilmeden önce yeni şartları belirlemek istiyor. United, bu yaz orta saha takviyesi arayışında olacak, ancak McTominay'ın tanıdık ortamına geri dönüp dönmeyeceği konusunda şüpheler var ve Red Devils, İngiltere'den Elliot Anderson ve Adam Wharton gibi daha genç seçenekleri tercih ediyor gibi görünüyor.
