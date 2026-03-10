'Büyük sürpriz' - Scott McTominay'ın transfer kararı, tarih yazan eski Man Utd yıldızının Napoli'de başarılı olmasıyla hala şok etkisi yaratıyor

McAllister de bu kategoride yer alıyor. Eski İskoçya orta saha oyuncusu, Grosvenor Casino ile birlikte GOAL'a verdiği röportajda, McTominay'ın başarı öyküsünün sürpriz olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Scott hakkında ne zaman soru sorulsa, Manchester United'ın teknik direktör değiştirdiği ve bu tarz, şu tarz diye denemeler yaptığı dönemlerde, o kulüpte yetişen genç bir oyuncuydu. Manchester United'ı izlediğimde, Man United için zor zamanlarda, benim için o her zaman ekranın dışına çıkan oyuncuydu. Kulübü seven ve kulübün altyapısından yetişen bir oyuncu olduğu belliydi.

“Finansal bir neden miydi, PSR miydi, bilmiyorum, ama benim için en büyük sürpriz, Manchester United'ın kendi oyuncusunu bırakmasıydı. Kulüp, kendi altyapısından yetişen oyuncular ve kulüpte büyük başarılara imza atan genç oyuncular konusunda çok zengin bir geçmişe sahip. Onun gitmesine izin verilmesi benim için büyük bir sürprizdi.

“Scott'ın bu kadar başarılı olacağını kendisi bile tahmin etmemişti herhalde. O yetenekle sahayı kaplayabilir, rakip ceza sahasına girebilir ve gol atabilir. Orta sahada gol atar ve gol hazırlarsan, seviyeni elit seviyeye yaklaştırırsın.

“Ama bunu uluslararası sahnede de kanıtlaması gerekiyor. Yaz gelince [John] McGinn ve McTominay'e ihtiyacımız olacak. Billy Gilmour, onunla aynı zamanda Napoli'ye gitti. Umarım iyi formunu sürdürür ve Boston'a taşır. Haiti ve Fas ile oynayacağız. Kuradan çıkan maçları beğendim. Sanırım üç maçın sonuncusunda Brezilya ile oynayacaklar. Umarım o zamana kadar dört puan toplar ve ilk kez elemeyi geçeriz. Eğer başarırsak, Boston bölgesinde bol bol parti olacak bence.”