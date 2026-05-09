Büyük sürpriz! FC Bayern'de Dante'nin yardımcı antrenörünün kim olacağı belli oldu

Keyhanfar, 2019 yılına kadar kendisi de futbol oynadı ve Oberliga'ya kadar yükseldi. Aktif sporculuk kariyeri sırasında bile antrenörlük yoluna girdi.

SV Gonsenheim ve Mainz 05'in U19 takımından geçerek 2020'de Avusturya'da Red Bull Salzburg'un alt yapısı FC Liefering'e katıldı. Daha sonra Mainz'da Bo Svensson'un altında ve birkaç ay da Union Berlin'de çalıştı. Keyhanfar, Jürgen Klopp'un yanında staj yaptı. 2024'ün sonundan beri işsiz.

Şimdi Dante ile birlikte Bayern'in profesyonel alt yapısında bir ikili oluşturacak. Medyada yer alan haberlere göre Brezilyalı teknik adam yaz aylarında FCB'nin U23 takımının başına geçecek ve burada antrenörlük kariyerine başlayacak.