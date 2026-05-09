41 yaşındaki teknik adam, yardımcı antrenörlük görevine son derece aşina. Daha önce Mainz 05 ve Union Berlin'de de bu pozisyonda görev yapmıştı. FCB ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
Büyük sürpriz! FC Bayern'de Dante'nin yardımcı antrenörünün kim olacağı belli oldu
Keyhanfar, 2019 yılına kadar kendisi de futbol oynadı ve Oberliga'ya kadar yükseldi. Aktif sporculuk kariyeri sırasında bile antrenörlük yoluna girdi.
SV Gonsenheim ve Mainz 05'in U19 takımından geçerek 2020'de Avusturya'da Red Bull Salzburg'un alt yapısı FC Liefering'e katıldı. Daha sonra Mainz'da Bo Svensson'un altında ve birkaç ay da Union Berlin'de çalıştı. Keyhanfar, Jürgen Klopp'un yanında staj yaptı. 2024'ün sonundan beri işsiz.
Şimdi Dante ile birlikte Bayern'in profesyonel alt yapısında bir ikili oluşturacak. Medyada yer alan haberlere göre Brezilyalı teknik adam yaz aylarında FCB'nin U23 takımının başına geçecek ve burada antrenörlük kariyerine başlayacak.
Dante, FC Bayern'de üç yıl oynadı
42 yaşındaki Dante, şu anda Ligue 1 kulübü OGC Nice'te forma giyiyor. Bu stoper, 2012 ile 2015 yılları arasında FC Bayern formasıyla 133 resmi maça çıktı ve üç kez Almanya Şampiyonluğu, üç kez DFB Kupası ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
Almanya'nın rekor şampiyonu takımının U23 kadrosunda Dante, Holger Seitz'in yerini alacak. 51 yaşındaki Seitz, kısa bir ara dışında 2020'den beri ikinci takımı çalıştırıyor ve 2018/19 sezonunda yedek takımı Regionalliga şampiyonluğuna taşımıştı. Seitz, kulüp içinde başka bir göreve geçecek.