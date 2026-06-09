Haziran başında transfer muhabiri Matteo Moretto, Serie A'nın sansasyonel Şampiyonlar Ligi katılımcısının Couto konusunda görüşmelere çoktan başladığını bildirmişti. Ancak Sky, en azından Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı kulübe transfer olması durumunda "sadece kiralık transferin mümkün" olduğunu bildiriyor. Moretto'nun verdiği bilgilere göre, Couto artık kendisi de "transfer konusunda açık" ve görüşmeler ileri bir aşamaya gelmiş durumda.

Couto, Dortmund'daki ikinci yılında da nadiren ikna edici bir performans sergiledi. Sağ kanat oyuncusu, büyük uyum sorunları yaşadığı ve tamamen berbat geçen ilk sezonuna kıyasla performansını artırdı. Ancak yine de kadroda kendine yer bulamadı.

Bunun bir nedeni de rakibi Julian Ryerson'ın Siyah-Sarılar için o zamana kadarki en iyi sezonunu geçirmesi ve sonunda 42 resmi maçta 18 asist kaydetmesiydi. Bu bağlamda, Couto'nun üç golü ve üç asisti, BVB'nin önceki sezonun sadece birkaç maçından sonra Manchester City ile anlaşılan 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kaldığı bir oyuncu için açıkça yetersizdi.

Özellikle geçen sezonun son döneminde Couto, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde neredeyse hiç forma şansı bulamadı. Son sekiz maç gününde toplamda sadece sekiz dakika süre aldı ve beş kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.