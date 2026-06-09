Sky'ın haberine göre, Borussia Dortmund, şu ana kadar büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı bile düşünebilir. Arka plan: Ücretli kanalın verdiği bilgilere göre, Como 1907 Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor olsa da, BVB'nin en az 20 milyon avroluk transfer bedeli talebini karşılayamıyor.
Çeviri:
Büyük sürpriz! BVB, Yan Couto için özel bir transfer modeli düşünür gibi görünüyor
Haziran başında transfer muhabiri Matteo Moretto, Serie A'nın sansasyonel Şampiyonlar Ligi katılımcısının Couto konusunda görüşmelere çoktan başladığını bildirmişti. Ancak Sky, en azından Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı kulübe transfer olması durumunda "sadece kiralık transferin mümkün" olduğunu bildiriyor.
Couto, Dortmund'daki ikinci yılında da nadiren ikna edici bir performans sergiledi. Sağ kanat oyuncusu, büyük uyum sorunları yaşadığı ve tamamen berbat geçen ilk sezonuna kıyasla performansını artırdı. Ancak yine de kadroda kendine yer bulamadı.
Bunun bir nedeni de rakibi Julian Ryerson'ın Siyah-Sarılar için o zamana kadarki en iyi sezonunu geçirmesi ve sonunda 42 resmi maçta 18 asist kaydetmesiydi. Bu açıdan bakıldığında, Couto'nun üç golü ve üç asisti, BVB'nin geçen sezonun ilk birkaç maçından sonra Manchester City ile anlaşılan 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak zorunda kaldığı bir oyuncu için açıkça yetersizdi.
Özellikle geçen sezonun son döneminde Couto, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde neredeyse hiç forma şansı bulamadı. Son sekiz maç gününde toplamda sadece sekiz dakika süre aldı ve beş kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu.
- getty
Ryerson ayrılırsa Couto sadece BVB'de mi kalacak?
Oysa bu sezon onun için çok daha iyi başlamıştı. Couto arka arkaya birçok maçta ilk on birde yer aldı ve performansında gözle görülür bir artış gösterdi. Teknik hatalar, zayıf pozisyon alma, kötü ikili mücadele oranı, yetersiz fiziksel güç gibi önceki eksikliklerinin çoğunu azalttı ve yüksek hata oranını da yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Hücumda sık sık merkeze doğru çekildi, ortaları da daha iyi hale geldi. Altı gol katkısının beşini ilk yarıda gerçekleştirdi.
"Gelişmeden çok memnunum," demişti Kovac birkaç hafta önce: "Yan bu sezon geçen yıla göre çok daha fazla süre aldı. Julian gerçekten iyi performans gösteriyor, hücumda harika işler çıkarıyor. En fazla asist yapan oyuncu o. Bu yüzden Yan için acı verici, ama benim için iki iyi oyuncuyu sağ kanatta bulundurmak o kadar da güzel."
Ve muhtemelen Kovac'ın bu sözleri, Couto'nun yaz aylarında takımda kalacağına işaret ediyor. Çünkü inanılmaz asist oranı nedeniyle Ryerson'ın bazı üst düzey kulüplerin ilgisini çektiği söyleniyor. Diğerlerinin yanı sıra Manchester United'ın da Norveçli Dünya Kupası oyuncusunu radarına aldığı belirtiliyor. Sky'a göre BVB, Ryerson için en az 30 milyon euro istiyor.
En azından birkaç hafta önce Dortmund'un spor direktörü Lars Ricken bunu bir efsane olarak nitelendirmiş ve Ryerson'ın ayrılmasına dair spekülasyonları "tamamen saçmalık" olarak nitelendirmişti. Ryerson da bir muhabirin sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: "Sen gerçekten zekisin. Benden daha fazlasını biliyorsun. Burada iki yıllık sözleşmem var. Yani bu konuda daha fazla kafa yormuyorum."