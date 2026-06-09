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"Büyük sürpriz" - Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından sadece birkaç gün sonra kilit bir personelini görevden aldı
Arsenal, sağlık direktörünü görevden aldı
Genel müdür Richard Garlick, geçen Pazartesi günü yapılan ani bir toplantı sırasında 51 yaşındaki teknik direktöre görevinden derhal ayrılması gerektiğini bildirdi. The Telegraph’ın haberlerine göre, kulübün sorunlu sakatlık istatistiklerini gözden geçirmesi için kısa süre önce İspanyol fizyoterapist Joaquin Acedo’yu görevlendirmiş olması nedeniyle, bu karar kulüp içindeki personeli tamamen hazırlıksız yakaladı. 22 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmak için 63 maçlık yoğun bir sezonu başarıyla tamamlamış olmalarına rağmen, kulüp yönetimi Avrupa kupası mücadelesinin sona ermesinin ardından hızlı bir şekilde harekete geçmeyi tercih etti.
Ayrılış, kurum içinde şaşkınlık yarattı
Kararın ardındaki resmi süreç hâlâ belirsizliğini koruyor ve Futbol Federasyonu Tıp Derneği başkanının ani ayrılışı meslektaşlarını şok etti. İlk haberde de belirtildiği üzere, bu haberin Iqbal ve diğer sağlık personeli için büyük bir sürpriz olduğu anlaşılıyor. Doktorun Crystal Palace’ta sekiz yıllık köklü geçmişi ve daha önce Liverpool ile Tottenham Hotspur’da A takımda üstlendiği görevler göz önüne alındığında, bu ayrılığın ani olması dikkat çekiyor.
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Tarihi zaferin ardından iş yükü tartışmaları başladı
Şampiyonluk yarışının son aşamalarında yaşanan bir dizi sakatlık krizi nedeniyle tıbbi departman büyük bir inceleme altında kaldı. Arsenal’in şampiyonluk mücadelesinin önemli bir bölümünde Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber ve Kai Havertz gibi kilit oyuncularını uzun süreler boyunca kaybedenin ardındaki faktörleri tartışmak üzere birçok iç görüş ortaya çıktı.
Personel, bazı oyuncuların neden bu kadar yoğun fiziksel taleplerin altında ezildiğini anlamak için antrenman yoğunluğunu, maç seçimini, kadro rotasyonunu ve fiziksel bakımın kalitesini mercek altına aldı. Mikel Arteta'nın taviz vermeyen, yüksek yoğunluklu antrenman felsefesi nihayetinde kupa kazandırdı, ancak Mikel Merino'nun Ocak ayında ayağını kırıp son gün sahalara dönmesi gibi öngörülemeyen aksilikler, departmanın kampanyasını oldukça zorlaştırdı.
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Arteta, sezon öncesi hazırlıkları öncesinde kadroda yeniden düzenleme yapıyor
Kuzey Londra kulübü, A takım kadrosu yaz hazırlıklarına başlamadan önce üst düzey bir yedek oyuncu arayışını hızlandırmalıdır. Arteta için, oyuncularının fiziksel dayanıklılığını korumak ve son derece rekabetçi bir rakip grubu karşısında lig şampiyonluğunu savunmak amacıyla kadro yapısını etkin bir şekilde yeniden düzenlemek artık hayati önem taşıyor. Bu teknik kadro revizyonu, 22 Ağustos’ta 2026-27 Premier Lig sezonu resmi olarak başlamadan önce hızla tamamlanmalıdır.