"Büyük sürpriz" - Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilginin ardından sadece birkaç gün sonra kilit bir personelini görevden aldı

Şampiyonluk yarışının son aşamalarında yaşanan bir dizi sakatlık krizi nedeniyle tıbbi departman büyük bir inceleme altında kaldı. Arsenal’in şampiyonluk mücadelesinin önemli bir bölümünde Martin Odegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber ve Kai Havertz gibi kilit oyuncularını uzun süreler boyunca kaybedenin ardındaki faktörleri tartışmak üzere birçok iç görüş ortaya çıktı.

Personel, bazı oyuncuların neden bu kadar yoğun fiziksel taleplerin altında ezildiğini anlamak için antrenman yoğunluğunu, maç seçimini, kadro rotasyonunu ve fiziksel bakımın kalitesini mercek altına aldı. Mikel Arteta'nın taviz vermeyen, yüksek yoğunluklu antrenman felsefesi nihayetinde kupa kazandırdı, ancak Mikel Merino'nun Ocak ayında ayağını kırıp son gün sahalara dönmesi gibi öngörülemeyen aksilikler, departmanın kampanyasını oldukça zorlaştırdı.