Büyük sözleşme ve kardeşi Franz’dan ayrılık! Moritz Wagner, NBA’de yeni bir takım buldu

Wagner’in sözleşmesinde, ilk sezonun ardından maaşı yeniden ayarlamak için her iki tarafın da kullanabileceği bir opsiyon bulunması öngörülüyor. Oyuncu ve kulüp, daha yüksek maaşlı bir sözleşme müzakere etmek ya da 19 milyon doları tam olarak garanti altına almak konusunda anlaşabilir.

Wagner, geçtiğimiz sezon Magic'te sadece beş milyon dolar kazanmış ve bir yıllık sözleşmeye sahipti; şimdi ise Brooklyn'de bu rakam neredeyse iki katına çıktı. Nets, 29 yaşındaki oyuncu için Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Boston Celtics ve Magic'ten sonra NBA'deki beşinci takımı olacak.

Magic’te “Moe” aslında mükemmel koşullara sahip gibi görünüyordu ve yedek kulübesinden gelen temel bir rol oyuncusu ve enerji kaynağı olarak kendini kanıtladı. Özellikle 2024/25 sezonunda çok güçlü bir performans sergiledi; bu sezon ortalama 12,9 sayı ve 4,9 ribaund kaydetti ve en azından “Yılın En İyi Yedek Oyuncusu” ödülü için geniş kapsamlı tartışmalarda adı geçti.

Ancak ardından acı ve belirleyici bir gerileme yaşandı: Wagner, 21 Aralık 2024’te çapraz bağ yırtığı geçirdi; bu sakatlık, sezonun geri kalanını, 2025 Avrupa Şampiyonası’nı ve geçen sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden oldu. Geri dönüşünün ardından, Magic’in rotasyonunda Wendell Carter Jr. ve Goga Bitadze’nin oldukça gerisine düştü.