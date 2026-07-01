ESPN muhabiri Shams Charania’nın bildirdiğine göre, “Moe” Wagner, Brooklyn Nets ile 19 milyon dolarlık iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı. Bu anlaşma ile Wagner kardeşlerin Florida’daki ortak yaşamları da sona erdi. Wagner kardeşler, Franz’ın 2021’de NBA’ye katılmasıyla birlikte Florida’da birlikte yaşamış ve oynamışlardı.
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Büyük sözleşme ve kardeşi Franz’dan ayrılık! Moritz Wagner, NBA’de yeni bir takım buldu
Wagner’in sözleşmesinde, ilk sezonun ardından maaşı yeniden ayarlamak için her iki tarafın da kullanabileceği bir opsiyon bulunması öngörülüyor. Oyuncu ve kulüp, daha yüksek maaşlı bir sözleşme müzakere etmek ya da 19 milyon doları tam olarak garanti altına almak konusunda anlaşabilir.
Wagner, geçtiğimiz sezon Magic'te sadece beş milyon dolar kazanmış ve bir yıllık sözleşmeye sahipti; şimdi ise Brooklyn'de bu rakam neredeyse iki katına çıktı. Nets, 29 yaşındaki oyuncu için Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Boston Celtics ve Magic'ten sonra NBA'deki beşinci takımı olacak.
Magic’te “Moe” aslında mükemmel koşullara sahip gibi görünüyordu ve yedek kulübesinden gelen temel bir rol oyuncusu ve enerji kaynağı olarak kendini kanıtladı. Özellikle 2024/25 sezonunda çok güçlü bir performans sergiledi; bu sezon ortalama 12,9 sayı ve 4,9 ribaund kaydetti ve en azından “Yılın En İyi Yedek Oyuncusu” ödülü için geniş kapsamlı tartışmalarda adı geçti.
Ancak ardından acı ve belirleyici bir gerileme yaşandı: Wagner, 21 Aralık 2024’te çapraz bağ yırtığı geçirdi; bu sakatlık, sezonun geri kalanını, 2025 Avrupa Şampiyonası’nı ve geçen sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden oldu. Geri dönüşünün ardından, Magic’in rotasyonunda Wendell Carter Jr. ve Goga Bitadze’nin oldukça gerisine düştü.
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Moritz Wagner, Magic’te sezonun sonuna doğru tamamen kenara itildi
Sonuç olarak, normal sezonda maç başına sadece 11,9 dakika süre ve 6,9 sayı ortalaması yakaladı. Bu, Lakers’taki çaylak yılından bu yana kariyerinin en düşük seviyesi oldu. İlk turda Detroit Pistons’a karşı elendikleri playoff serisinde, yedi maçın sadece ikisinde forma giydi.
Wagner, Florida'daki günlerinin sona yaklaştığını son zamanlarda oldukça açık bir şekilde ima etmişti: "Önümüzdeki haftalara açık bir şekilde bakacağım ve nereye varacağımı göreceğim," diye açıklamıştı yakın zamanda verdiği bir röportajda. Artık kardeşi Franz ile birlikte oynamayacağının da büyük olasılıkla kesinleştiğini kabul etti: "Kardeşimle olan geçmişimiz nedeniyle oraya mutlaka geri dönmem gerektiği hissini artık duymuyorum."
Nets’te Wagner’in sahada kalma süresi, mevcut duruma göre yeniden önemli ölçüde artacak. Nicolas Claxton’ın ayrılmasının ardından Brooklyn’in kadrosunda Wagner’in yanında sadece Day’Ron Sharpe gibi nominal bir pivot bulunuyor. Ayrıca 29 yaşındaki Wagner, Nets’in en yaşlı oyuncularından biri ve muhtemelen genç kadronun lideri olarak da görev alacak.
Geçtiğimiz sezonda Nets sadece 20 maç kazanabildi (62 mağlubiyet) ve Doğu Konferansı’nda 13. sırada yer aldı.