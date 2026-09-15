The New York Times'a göre, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin kendisini 2030'a kadar görevde tutacak yeni bir sözleşme uzatmasına imza atmanın eşiğinde olduğu bildirildi. 65 yaşındaki teknik adamın mevcut anlaşmasının başlangıçta 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından bitmesi planlanıyordu. Ancak bu yaz Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi zaferin ardından, onu 2030 turnuvasına kadar takımın başında tutmak için yürütülen görüşmeler artık son aşamaya ilerliyor.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile menajer Alvaro Torres arasındaki görüşmeler son iki aydır sürüyor ve resmî olarak sonuçlanmaya yaklaşıyor.