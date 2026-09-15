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Büyük sözleşme haberi! Dünya Kupası kazanan teknik direktör Luis de la Fuente, İspanya ile yeni uzun vadeli sözleşmenin eşiğinde
La Roja'nın geleceğini güvence altına almak
The New York Times'a göre, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin kendisini 2030'a kadar görevde tutacak yeni bir sözleşme uzatmasına imza atmanın eşiğinde olduğu bildirildi. 65 yaşındaki teknik adamın mevcut anlaşmasının başlangıçta 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından bitmesi planlanıyordu. Ancak bu yaz Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi zaferin ardından, onu 2030 turnuvasına kadar takımın başında tutmak için yürütülen görüşmeler artık son aşamaya ilerliyor.
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ile menajer Alvaro Torres arasındaki görüşmeler son iki aydır sürüyor ve resmî olarak sonuçlanmaya yaklaşıyor.
- Getty Images Sport
Işıltılı bir kupa koleksiyonu
Aralık 2022'de A Milli Takım'ın başına geçtiğinden bu yana De la Fuente, İspanya'yı durdurulamaz bir kazanma makinesine dönüştürdü. Etkileyici görev süresinde şimdiden 2023 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu, 2024 finalinde İngiltere'yi yenerek kazanılan Euro 2024 ve ABD, Kanada ile Meksika'da elde edilen son Dünya Kupası zaferi bulunuyor. MetLife Stadyumu'nda Arjantin'e karşı uzatmalarda gelen bu galibiyetle İspanya, Avrupa'daki statüsünün yanı sıra erkekler ve kadınlar Dünya Kupaları'nı aynı anda elinde bulundurarak tarihe geçti.
Bu eşi benzeri görülmemiş başarı, federasyon uzun vadeli sportif projeyi planlarken onun görev süresini uzatmayı öncelik haline getirdi.
Ortak ev sahipliği görevlerine doğru
Tecrübeli teknik direktörle yola devam etme kararı, İspanya Futbol Federasyonu açısından hem takdir hem de lojistik açıdan tamamen mantıklı. Sözleşmesinin uzatılması, federasyonun İspanya'nın Fas ve Portekiz'le birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası öncesini sorunsuz şekilde planlamasına imkân tanıyor. Ayrıca, teknik ekibinin ana iskeletinin de 2030'a kadar görevde kalması bekleniyor; bu da yardımcı antrenör Pablo Amo'nun Euro 2024 sonrası ayrılığına kıyasla çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlayacak.
De la Fuente'nin federasyon içindeki derin bağları, buna altyapı takımlarındaki dokuz yılı ve Olimpiyatlar'daki başarısı da dahil, sağlam bir temel oluşturdu.
- Getty Images Sport
Rekabete yeniden odaklanılıyor
Uzun vadeli geleceği neredeyse güvence altına alınmışken, De la Fuente ve ekibi dikkatlerini tamamen uluslararası fikstürdeki yaklaşan maçlara çevirebilir. İspanya'nın sıradaki ilk sınavı, 26 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında tanıdık rakibi İngiltere ile karşı karşıya geleceği maç olacak. Takım, övgüyle bahsedilen teknik direktörü yönetiminde yeni ve heyecan verici bir döneme girerken, küresel zaferden gelen ivmeyi korumak temel hedef olacak.
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