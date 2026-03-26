Büyük skandal dosyaları, Nagelsmann'ın şartlı tahliyesi ve yine de "herkes için bir örnek" mi? Antonio Rüdiger'in milli maçlarda neden gündemde olduğu

Rüdiger'in Alman milli takım formasıyla oynadığı son maç, 7 Eylül'de Kuzey İrlanda'yı 3-1 yendikleri karşılaşmaydı. Bundan sadece birkaç gün önce, Berlin doğumlu oyuncu, Dünya Kupası elemelerinde Slovakya'ya karşı alınan utanç verici 0-2'lik yenilgide, toplam 81 milli maçtaki en zayıf performansını sergilemişti: Real Madrid'in yıldızı, iki golün de atılmasında önemli rol oynadı ve genel olarak felaket bir savunmada dörtlü savunma hattının en zayıf halkası olduğunu gösterdi.

Nagelsmann'ın hafızasında kalmış olması muhtemel bir performans, zira milli takım teknik direktörü Dünya Kupası için şimdiden başka bir stoper ikilisi bulmuş görünüyor. Mart başında kicker dergisine verdiği büyük röportajda, özellikle Schlotterbeck/Tah ikilisinden hoşlandığını ima etmişti: "Bence çok iyi iş çıkardılar ve ligde de çok istikrarlılar. Jona, Bayern'de zorlu bir başlangıç dönemi geçirdi, ancak o zamandan beri çok istikrarlı. Ve Schlotti, daha önce de söylediğim gibi, bizim için son derece önemli bir oyuncu."

Bu konuda Schlotterbeck, DFB kadrosundaki benzersizliğinden yararlanıyor, Nagelsmann'ın da vurguladığı gibi: "O şu anda tek sol ayağımız ve o oynamadığında oyun kurmada çok büyük sorunlar yaşıyorduk." Bu da demek oluyor ki: Aslında Rüdiger, Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer almak için artık sadece Tah ile rekabet ediyor - ve o da şu anda Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde lider ve kilit oyuncu.

Nagelsmann, Rüdiger'i bire bir ve dar alanda gösterdiği yetenekleri nedeniyle övdü: "Bu konuda olağanüstü iyi, gerçekten iyi bir ikili mücadele oyuncusu." Ancak aynı zamanda, tamamen formda bir Rüdiger'e ihtiyacı olduğunu da açıkça belirtti: "Antonio yüzde 100 formda ve sağlıklı olmalı. Bizde de zaman zaman yaşadığı gibi ufak tefek ağrıları varsa, performans sınırına ulaşamaz ve bu da mantıklı olmaz. Ama o bu konuda iyi yolda."

En azından Rüdiger, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'ye karşı gösterdiği müthiş performansla bu son sözleri doğruladı. İlk maçta, yine "en sevdiği rakibi" Erling Haaland'ı marke etti ve Haaland maç boyunca tek bir şut bile çekemedi.

Geçmişte Rüdiger, milli takımda da savunma lideri rolünü üstlenmişti. Ancak Nagelsmann şu anda ona bunu garanti etmek istemiyor: "Bu kesin bir şey değil ve büyük ölçüde performansına bağlı." Nagelsmann, "her zaman bu klasik savunma liderini belirlemekten" çok uzak olduğunu, bunun "bir yapı meselesi" olduğunu söyledi.