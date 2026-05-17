"Büyük sır" mı, yoksa "sıkılmış" mı? Katalan teknik direktörün maç sonrası röportajdan ayrılmasının ardından beden dili uzmanı Pep Guardiola'nın Manchester City'deki geleceğini öngördü

Vücut dili uzmanı Darren Stanton’a göre, City’nin teknik direktörü Etihad Stadyumu’ndan ayrılmaya hazır birinin hiçbir belirtisini göstermiyor. Geleceği hakkındaki yoğun spekülasyonlara rağmen Stanton, İspanyol teknik adamın şu anki tavırlarının Premier Lig’deki hakimiyetinin devam edeceğine işaret ettiğini düşünüyor. Stanton, OLBG’ye “Pep Guardiola burada kalacak” dedi. "Bu yaz geri çekilebileceğine dair pek çok spekülasyon var, ancak şu anda ondan gördüğümüz her şey, aslında işine karşı yeni bir tutku bulduğunu gösteriyor."

"Bence gazetecilere verdiği demeçte... sözleşmesinin bir yılı daha kaldığını ve bunu sonuna kadar sürdürmeyi planladığını söylerken samimiydi. Aşırı göz kırpma sıklığı görmüyoruz. Stresin fizyolojik belirtilerini görmüyoruz. Göz teması harika. Vücut dili, söyledikleriyle ve ifade ettikleriyle çelişmiyor. Gerçekten mutlu görünüyor. Geçen hafta Guardiola'nın mikro ifadeleri, City'nin Chelsea'ye karşı bir kupa daha kaldırmasından önce bile neşe ve mutluluk doluydu," diye ekleyen Stanton, menajerin kendisini ve takımını bir kez daha yeniden keşfetmeye çalıştığını ima etti.



