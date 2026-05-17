Getty Images Sport
Çeviri:
"Büyük sır" mı, yoksa "sıkılmış" mı? Katalan teknik direktörün maç sonrası röportajdan ayrılmasının ardından beden dili uzmanı Pep Guardiola'nın Manchester City'deki geleceğini öngördü
Yeni keşfedilen bir tutkunun belirtilerini incelemek
Vücut dili uzmanı Darren Stanton’a göre, City’nin teknik direktörü Etihad Stadyumu’ndan ayrılmaya hazır birinin hiçbir belirtisini göstermiyor. Geleceği hakkındaki yoğun spekülasyonlara rağmen Stanton, İspanyol teknik adamın şu anki tavırlarının Premier Lig’deki hakimiyetinin devam edeceğine işaret ettiğini düşünüyor. Stanton, OLBG’ye “Pep Guardiola burada kalacak” dedi. "Bu yaz geri çekilebileceğine dair pek çok spekülasyon var, ancak şu anda ondan gördüğümüz her şey, aslında işine karşı yeni bir tutku bulduğunu gösteriyor."
"Bence gazetecilere verdiği demeçte... sözleşmesinin bir yılı daha kaldığını ve bunu sonuna kadar sürdürmeyi planladığını söylerken samimiydi. Aşırı göz kırpma sıklığı görmüyoruz. Stresin fizyolojik belirtilerini görmüyoruz. Göz teması harika. Vücut dili, söyledikleriyle ve ifade ettikleriyle çelişmiyor. Gerçekten mutlu görünüyor. Geçen hafta Guardiola'nın mikro ifadeleri, City'nin Chelsea'ye karşı bir kupa daha kaldırmasından önce bile neşe ve mutluluk doluydu," diye ekleyen Stanton, menajerin kendisini ve takımını bir kez daha yeniden keşfetmeye çalıştığını ima etti.
- AFP
Wembley'deki sahadan çekilme olayının ardındaki gerçek
FA Kupası finalinin ardından, Guardiola'nın kulüpteki geleceği hakkında sorulara karşı çekingen davranması üzerine spekülasyonlar doruk noktasına ulaştı; bu durum, bazılarının onun bu atmosferi son kez tadını çıkardığına inanmasına neden oldu. Ancak Stanton, Katalan teknik adamın sessiz bir veda ettiği yönündeki iddialara katılmıyor. O, teknik direktörün televizyon röportajını erken sonlandırma kararının, yaklaşan bir ayrılışı gizleme arzusundan ziyade, tekrarlanan sorulara duyduğu bıkkınlıktan kaynaklandığını savunuyor.
"Bunun, zirvede ayrılmak üzere olan bir veda olacağını sanmıyorum. Söyledikleriyle çelişen çok daha fazla duygusal sızıntı görürdük, ama bunu görmüyoruz," diye ekledi Stanton. "Davranışlarında, başka bir şeylerin döndüğüne işaret eden aldatma veya tutarsızlık sinyalleri algılamıyorum. Gördüğüm kadarıyla, geleceği hakkında büyük bir sır sakladığına dair herhangi bir uyarı işareti yok. Bence sadece bu konuyu konuşmaktan sıkıldı. Bu yüzden Laura Woods, TNT Sports'ta ona bu konuyu sorduğunda hemen konuyu kapattı."
Sözleşme uzatması ufukta mı görünüyor?
Uzman analizleri, Guardiola’nın spontane yanıtlarının kamuoyuna yansıyan tutumuyla tutarlı olduğunu gösteriyor. Eski Barcelona teknik direktörünün bir sır sakladığına dair psikolojik bir işaret yok. Aksine, yüksek baskı altındaki bir kulüpte sabrının sonuna gelen bir teknik direktörde görülen tipik gerginlikten uzak, psikolojik olarak sağlıklı bir durumda görünüyor.
"Spontane tepkilerinde bile tutarlı. Onun şok edici bir açıklaması olacağını sanmıyorum, en azından bize söyledikleriyle çelişen psikolojik bir bakış açısı yok," diye devam etti Stanton. "Rahat ve stresten uzak görünüyor ve bence gerçekten mutlu bir durumda, bu yüzden en azından sözleşmesinin sonuna kadar kalacağını düşünüyorum. Belki o zaman takımıyla başka bir şey yapmaya karar verir, ama insanların veda videosu olduğunu varsaydıkları bu çekimle ilgili söylentilerin, aslında onu uzun vadede City'de tutacak yeni bir anlaşmanın duyurusu olması da beni şaşırtmaz."
- Getty Images Sport
Yurtiçi üçlü şampiyonluk hâlâ odak noktası
Uzmanlar onun her hareketini takip ederken, Guardiola, Manchester City’nin yeni kupa arayışını sürdürmesi nedeniyle sahaya odaklanmaya devam ediyor. Carabao Kupası ve FA Kupası’nı çoktan garantileyen takımın odağı, sezonun son haftalarında Arsenal’den şampiyonluk tacını kapmak amacıyla yeniden Premier Lig şampiyonluk yarışına kayıyor. Wembley’deki zafer, iç sahada üçlü kupa hayallerini canlı tutarken, kadronun mevcut liderlik altında her zamanki gibi hırslı olduğunu kanıtladı.
City, Mikel Arteta'nın Gunners'ını tahttan indirmek için hala yapması gereken işler var, ancak iki kupa zaten cebindeyken, ivme kesinlikle Manchester'ın mavi yarısında. Yeni bir sözleşme duyurusunun gerçekten ufukta olup olmadığı henüz belli değil, ancak şimdilik vücut dili, Guardiola döneminin son bölümünden çok uzak olduğunu gösteriyor.