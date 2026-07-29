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'Büyük şeyler bekleyin' - Jobe Bellingham, Almanya'daki inişli çıkışlı ilk sezonunun ardından Borussia Dortmund taraftarlarına söz verdi
Ağabeyinin gölgesinden çıkmak
Dortmund'da inişli çıkışlı geçen ilk sezonun ardından Bellingham, kariyerinin bir sonraki aşamasına hazır. Dortmund yönetimi, onu Real Madrid'e transferi öncesinde ağabeyi Jude'un bıraktığı boşluğu doldurabilecek geleceğin kilit oyuncularından biri olarak görüyor. Dortmund'un Japonya turu sırasında orta saha oyuncusu, artık gelecek vadeden genç bir yetenek olarak değil, kendini kanıtlamış bir profesyonel olarak görülmek istediğini açıkça ortaya koydu.
Bellingham, Uzak Doğu turu sırasında gazetecilere şöyle konuştu: “Kariyerimde çok fazla maç oynadım, artık küçük bir çocuk değilim. Benden daha genç birçok oyuncu var.”
- Getty Images Sport
Nmecha ile ortaklık
Yeni sezonda Bellingham ile Felix Nmecha arasındaki uyum özellikle ilgi çekici olacak. Bu ikilinin, Dortmund takımının merkezini oluşturması ve iki ceza sahası arasında gerekli dinamizmi sağlaması bekleniyor. İngiliz oyuncu, son haftalarda sahadaki koordinasyonun gözle görülür şekilde geliştiğini belirterek taraftarların önemli bir ilerleme göreceğine inanıyor.
Bellingham, Nmecha ile ortaklığı hakkında iyimser konuştu: "Çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ama gelecek sezon Felix ve benden harika şeyler bekleyebilirsiniz. Kulüpte kendimi giderek daha fazla evimde hissediyorum ve aramızdaki uyum da giderek daha iyi işliyor."
Evde zorlu bir sezon öncesi kampı
Yeni sezona tam anlamıyla hazır girebilmek için Bellingham, uzun bir yaz tatilinden feragat etti ve bunun yerine fiziksel durumunu geliştirmeye odaklandı. Bu profesyonellik, hedeflerinin açık bir göstergesi. Bundesliga'da ve Avrupa sahnesinde sonunda çıkışını yapabilmek için hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyor.
20 yaşındaki oyuncu, yaz antrenman programını ayrıntılarıyla anlattı: “Birmingham'a gittim ve uzun zamandır tanıdığım insanlarla çalıştım. Kulübün programını tamamladım, hatta buna ek olarak ekstra da çalıştım. Kendimi mümkün olan en iyi duruma getirmek istedim.”
- Getty Images Sport
Bayern'e karşı Süper Kupa sınavı yaklaşıyor
Dortmund, geçmişte genç oyuncuların dünya çapında bir seviyeye ulaşmak için son dokunuşu aldığı bir yer olduğunu kanıtladı. Bellingham da şimdi bu yolu sürdürmeye hazır görünüyor. Güçlü geçen sezon öncesi performansının ardından beklentiler yükseldi, ancak oyuncunun kendisi bu baskıyla iyi başa çıkıyor gibi görünüyor. Şimdi önündeki meydan okuma, antrenmanlardaki ve hazırlık maçlarındaki performansını resmi maçlara istikrarlı şekilde yansıtmak. Gelecek ay Bayern Münih'e karşı oynanacak Almanya Süper Kupası maçı, Bellingham'ın gelişen oyununu ortaya koyması için mükemmel bir platform sunuyor.
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