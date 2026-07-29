Dortmund'da inişli çıkışlı geçen ilk sezonun ardından Bellingham, kariyerinin bir sonraki aşamasına hazır. Dortmund yönetimi, onu Real Madrid'e transferi öncesinde ağabeyi Jude'un bıraktığı boşluğu doldurabilecek geleceğin kilit oyuncularından biri olarak görüyor. Dortmund'un Japonya turu sırasında orta saha oyuncusu, artık gelecek vadeden genç bir yetenek olarak değil, kendini kanıtlamış bir profesyonel olarak görülmek istediğini açıkça ortaya koydu.

Bellingham, Uzak Doğu turu sırasında gazetecilere şöyle konuştu: “Kariyerimde çok fazla maç oynadım, artık küçük bir çocuk değilim. Benden daha genç birçok oyuncu var.”