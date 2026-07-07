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USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Büyük saygı ve minnettarlık" - ABD Futbol Federasyonu, bir süre dinlenme ve düşünme döneminin ardından Mauricio Pochettino ile gelecek planlarını görüşecek

ABD
M. Pochettino
ABD - Belçika
Belçika
Dünya Kupası

ABD Futbol Federasyonu (U.S. Soccer), ABD erkek milli takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından bir süre dinlenme ve değerlendirme döneminin geçirilmesinin ardından, federasyonun Mauricio Pochettino'nun geleceği hakkındaki görüşmelere yeniden başlayacağını açıkladı. ABD erkek milli takımı Pazartesi günü Belçika'ya 4-1 yenilerek Dünya Kupası macerasını sonlandırdı ve bu sonuç, Pochettino'nun takımın başında kalma süresinin de sona ermesine yol açabilir.

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    Durum

    ABD Erkek Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Pochettino’ya milli takımdaki geleceği hakkında soru soruldu. Arjantinli teknik adam bu konuya derinlemesine girmek istemedi; bunun yerine, herhangi bir kararın ancak duyguların yatışmasından sonra alınabileceğini belirtti.

    Pochettino, “Önümüzdeki haftalarda, federasyon konuşmak isterse bu konuyu görüşmeye başlayabiliriz,” dedi. “Şu anda biraz dinlenmek, düşünmek ve federasyonla görüşerek kararın ne olacağını görmek gerekiyor. Çok mutluyum. Çok iyi bir ilişki kurduk. Şu an konuşmak için uygun bir zaman değil.”

    Salı günü, ABD Futbol Federasyonu, Pochettino’nun geleceğe dair düşünceleriyle örtüşen bir açıklama yayınladı.

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    ABD Futbol Federasyonu'nun açıklaması

    "Dünya Kupası öncesinde Mauricio ile geleceğe dair olumlu görüşmeler yaptık," dedi federasyon yaptığı açıklamada. "Dünya Kupası sonrasında dinlenip düşünme fırsatı bulduktan sonra bu görüşmelere devam edeceğimiz konusunda anlaştık. Mauricio’ya, ekibine ve programın bir parçası olan herkese büyük saygı ve minnettarlık duyuyoruz.

    "Potansiyelimiz konusunda ortak bir heyecan duyuyoruz ve aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak için her düzeyde hâlâ yapılması gereken çok iş olduğu konusunda da net bir görüş birliği içindeyiz."

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    Pochettino'nun durumu

    Pochettino, 2024 sonbaharında ABD Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini üstlendiğinde, bu Dünya Kupası’na kadar süreli bir sözleşme imzaladı. Görev süresi boyunca Pochettino’nun adı birçok Avrupa kulübüyle anıldı ve bir gün Premier Lig’e dönme arzusunu açıkça dile getirdi. Bununla birlikte, Dünya Kupası’ndan sonra koşullar uygun olursa ABD Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünde kalmaya da açık olduğunu belirtti.

    Bu yazki turnuva öncesinde, hem Pochettino hem de ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson, iki tarafın gelecekte iş birliğini uzatma olasılığını görüştüklerini doğruladı.

    Batson, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki dört yılın nasıl şekillenebileceği konusunda çok uzun süren bir dizi görüşme yaptık” dedi. “Hem biz hem de onlar heyecanlıyız, ancak elbette yaz aylarına odaklanmamız gerekiyor ve bunu yapıyoruz.”

    Batson sözlerine şöyle devam etti: “Yenileme planlarımız var, geçici çözüm planlarımız var ve yedek planlarımız da var; çünkü ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu küresel bir spor. Pek çok şey oluyor ve bu, U.S. Soccer olarak büyümemizin standart bir parçası.”


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    Şimdi ne olacak?

    Dünya Kupası sona erdiğine göre, ABD Erkek Milli Futbol Takımı’nın bir sonraki maçları sonbaharda oynanacak; uluslararası maç arası 21 Eylül’den 6 Ekim’e kadar sürecek.

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