Pochettino, 2024 sonbaharında ABD Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini üstlendiğinde, bu Dünya Kupası’na kadar süreli bir sözleşme imzaladı. Görev süresi boyunca Pochettino’nun adı birçok Avrupa kulübüyle anıldı ve bir gün Premier Lig’e dönme arzusunu açıkça dile getirdi. Bununla birlikte, Dünya Kupası’ndan sonra koşullar uygun olursa ABD Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünde kalmaya da açık olduğunu belirtti.

Bu yazki turnuva öncesinde, hem Pochettino hem de ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson, iki tarafın gelecekte iş birliğini uzatma olasılığını görüştüklerini doğruladı.

Batson, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki dört yılın nasıl şekillenebileceği konusunda çok uzun süren bir dizi görüşme yaptık” dedi. “Hem biz hem de onlar heyecanlıyız, ancak elbette yaz aylarına odaklanmamız gerekiyor ve bunu yapıyoruz.”

Batson sözlerine şöyle devam etti: “Yenileme planlarımız var, geçici çözüm planlarımız var ve yedek planlarımız da var; çünkü ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu küresel bir spor. Pek çok şey oluyor ve bu, U.S. Soccer olarak büyümemizin standart bir parçası.”



