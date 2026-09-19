AFP
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‘Büyük saygı’ - Simeone, Madrid derbisi öncesi Mourinho ile geçmişte yaşanan kırgınlıkları küçümsedi
Metropolitano'da yeniden alevlenen bir rekabet
La Liga'da bu hafta sonu gözler başkente çevrilecek; Atletico Madrid, Simeone ile Mourinho'yu 2014'ten bu yana ilk kez aynı teknik alanda karşı karşıya getirecek mücadelede Real Madrid'i konuk edecek. Mourinho'nun takımı, altı maçın ardından Atletico'nun iki puan önünde yer alırken, iki Madrid ekibi de lige hızlı başlayan Barcelona'nın gerisinde bulunuyor.
Önceki karşılaşmalarının anıları birçok taraftar için hâlâ canlılığını koruyor; özellikle de Simeone'nin takımının Mourinho'nun Chelsea'sini turnuvanın dışına ittiği 2014 Şampiyonlar Ligi yarı finali. Ancak Arjantinli teknik adam, maç öncesi görevleri sırasında tarihî anlatıların üzerinde durmamaya özen gösterdi. Simeone, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, "Ben uzun yıllar öncesine ait şeyler üzerinde duran biri değilim. Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum; uzun zamandır ona hayranım, onu takip ettim ve izledim" dedi.
- Getty Images Sport
Gerginliğin ortasında karşılıklı hayranlık
Madrid Derbisi'nin sert doğasına rağmen Simeone, Real Madrid teknik direktörüyle paylaştığı profesyonel bağı vurgulamakta istekliydi. Daha önce altı kez karşı karşıya gelen iki teknik adamdan Mourinho ilk üçünü kazanırken, sonrasında bir daha galibiyet sevinci yaşayamadı. Pragmatik ve yoğun stilleriyle Avrupa futbolunda bir döneme damga vuran bu ikili, karşılaşmalarında savunma sağlamlığı ve motivasyon gücü açısından da sık sık kıyaslandı. Simeone bu eşleşmelerde iki galibiyet aldı; bunların en dikkat çekeni ise iki teknik adamın son Madrid Derbisi kapışması olan 2012-13 Copa del Rey finaliydi.
Atletico'nun patronu, pazar günkü karşılaşmanın ortak rekabet tarihlerine yakışır bir ekleme olmasını umduğunu dile getirdi. Eski Inter ve Porto teknik direktörüne övgülerini sürdüren Simeone, şunları ekledi: "Ona duyduğum saygıyı biliyor. Umarım yarın, ona karşı oynadığımız zamanlarda yaptığımız gibi rekabet edebiliriz."
Kadro seçimindeki ikilemler ve sakatlık endişeleri
Atletico Madrid, final üçüncü bölgede yaşadığı çeşitli sorunlarla bu maça çıkıyor. Kulübün yaz transfer dönemine Julian Alvarez hamlesi damga vurmuştu, ancak eski Manchester City oyuncusunun son dönemdeki rolü sınırlı kaldı. Alexander Sorloth sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, gol yükü yeni transfer Jonathan David'e kaydı. David, Atletico Madrid formasıyla son iki maçında attığı iki golle etkileyici bir performans sergiledi.
Alvarez, Real Sociedad ve Osasuna'ya karşı oynanan son La Liga maçlarında forma giymedi ve bu durum, maç kondisyonu ile taktiksel uyumu hakkında soru işaretlerine yol açtı. Derby öncesi Arjantinli hücum oyuncusunun durumu sorulduğunda Simeone, "Bizimle olacak" dedi. "Daha sonra ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ya da ikinci yarıda oyuna girip girmeyeceğine karar vereceğiz."
- Getty Images Sport
Real Madrid tehdidini etkisiz hâle getirmek
Taktik açıdan Simeone, Real Madrid'in geçiş hücumlarında sahip olduğu yıkıcı hızın farkında. Mourinho, rakiplerin konsantrasyon kaybı yaşadığı anlarda cezayı kesen klinik bir yapıya dönüştürdüğü Real Madrid'le bu sezon şimdiye kadar yalnızca bir yenilgi aldı; o da Real Betis deplasmanında. Madrid ekibi salı günü ise Elche karşısında 3-2 kazandı. Simeone, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'ın yarattığı özel tehdide dikkat çekerken, orta sahada yapılacak herhangi bir teknik hatanın Atletico'nun sahasında galibiyet alma şansı açısından ölümcül olabileceğini vurguladı.
Rakibinin güçlü yönlerini analiz eden Simeone, Real Madrid'in bu sezon özellikle çok etkili göründüğü geçiş oyunundaki tehlikeye işaret etti. Mourinho'nun taktik düzenini överken, "Geçişlerde bizden daha iyiler" diyen Simeone sözlerini şöyle sürdürdü: "Top kaybı olduğunda [Kylian] Mbappe ve Vinicius'u [Junior] arıyorlar; oyunlarını bu güç üzerine kuruyorlar. Oyunu iyi okumalı ve top kayıplarına izin vermemeliyiz ki bu geçişleri kullanmalarına fırsat vermeyelim."
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