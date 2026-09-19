La Liga'da bu hafta sonu gözler başkente çevrilecek; Atletico Madrid, Simeone ile Mourinho'yu 2014'ten bu yana ilk kez aynı teknik alanda karşı karşıya getirecek mücadelede Real Madrid'i konuk edecek. Mourinho'nun takımı, altı maçın ardından Atletico'nun iki puan önünde yer alırken, iki Madrid ekibi de lige hızlı başlayan Barcelona'nın gerisinde bulunuyor.

Önceki karşılaşmalarının anıları birçok taraftar için hâlâ canlılığını koruyor; özellikle de Simeone'nin takımının Mourinho'nun Chelsea'sini turnuvanın dışına ittiği 2014 Şampiyonlar Ligi yarı finali. Ancak Arjantinli teknik adam, maç öncesi görevleri sırasında tarihî anlatıların üzerinde durmamaya özen gösterdi. Simeone, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında gazetecilere, "Ben uzun yıllar öncesine ait şeyler üzerinde duran biri değilim. Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum; uzun zamandır ona hayranım, onu takip ettim ve izledim" dedi.