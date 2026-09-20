Güney Afrika'daki şok yenilginin ardından, Cumartesi günü Kıtalar Arası Kulüpler Kupası finalinde Al Ahli, Sundowns karşısında 2-1 mağlup olurken, son iki sezonda AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımın süregelen istikrarsızlığı ve gerilemesinin ardından "Er Raki" taraftarlarının öfkesi patladı.

Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin İngiliz kulübü Newcastle United'a gitmesi, ayrıca başta Riyad Mahrez ve Frank Kessié olmak üzere takımın bazı yıldızlarıyla sözleşmelerin feshedilmesi ve yenilenmemesiyle Al Ahli, içinde bulunduğumuz sezona her açıdan karışık bir şekilde girdi.

Al Ahli'nin Sundowns karşısındaki yenilgisiyle eş zamanlı olarak, Newcastle kulübü milli maç arasından önce Hull City'yi 2-1 yenmesini kutluyordu. Newcastle, İngiltere Premier Lig'inde 8 puanla sekizinci sırada yer alıyor; ikinci sıradaki Arsenal ve lider Manchester City'nin 4 puan gerisinde bulunuyor. Manchester City ise bugün Sunderland ile karşılaştığında Newcastle'la arasındaki farkı 7 puana çıkarabilir.

Ancak öyle görünüyor ki İngiliz kulübünün bu galibiyetle duyduğu memnuniyeti dile getirmesi, Al Ahli taraftarları ve yerel rakiplerinin destekçileri arasında bambaşka bir şekilde yorumlandı!