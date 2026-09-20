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Büyük öfke: Newcastle, Sundowns şokunun ardından Al Ahly'yi kasıtlı olarak mı kışkırttı?

Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Newcastle United - Hull City
Newcastle United
Hull City
Premier Lig
M. Jaissle
Güney Afrika
Suudi Arabistan
İngiltere
Almanya

"Al-Magbayes" yorumu Suudi Arabistan taraftarlarını coşturdu

Güney Afrika'daki şok yenilginin ardından, Cumartesi günü Kıtalar Arası Kulüpler Kupası finalinde Al Ahli, Sundowns karşısında 2-1 mağlup olurken, son iki sezonda AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan takımın süregelen istikrarsızlığı ve gerilemesinin ardından "Er Raki" taraftarlarının öfkesi patladı.

Alman teknik direktör Matthias Jaissle'nin İngiliz kulübü Newcastle United'a gitmesi, ayrıca başta Riyad Mahrez ve Frank Kessié olmak üzere takımın bazı yıldızlarıyla sözleşmelerin feshedilmesi ve yenilenmemesiyle Al Ahli, içinde bulunduğumuz sezona her açıdan karışık bir şekilde girdi.

Al Ahli'nin Sundowns karşısındaki yenilgisiyle eş zamanlı olarak, Newcastle kulübü milli maç arasından önce Hull City'yi 2-1 yenmesini kutluyordu. Newcastle, İngiltere Premier Lig'inde 8 puanla sekizinci sırada yer alıyor; ikinci sıradaki Arsenal ve lider Manchester City'nin 4 puan gerisinde bulunuyor. Manchester City ise bugün Sunderland ile karşılaştığında Newcastle'la arasındaki farkı 7 puana çıkarabilir.

Ancak öyle görünüyor ki İngiliz kulübünün bu galibiyetle duyduğu memnuniyeti dile getirmesi, Al Ahli taraftarları ve yerel rakiplerinin destekçileri arasında bambaşka bir şekilde yorumlandı!

  • Yanıt arayışı: Jaissle neden ayrıldı?

    Newcastle kulübünün Arapça hesabı, maçtan sonra Yaisle'nin gülümseyen bir fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: "Kazanmış olarak milli araya girmenin hissi".



    Suudi taraftarlar ise bu tweeti kaçırmadı; kimileri bunu Al Ahli'ye yönelik provokatif bir mesaj olarak değerlendirirken, kulüp taraftarlarının bir kısmı hayıflanarak Yaisle'nin "kupalar kalesi"nden ayrılma nedenlerini sorguladı.

    Abu Nawar hesabı şunları yazdı: "Matias'ın ayrılma nedenleri nedir? Cevabı biliyorsan bize aydınlatmanı umuyorum".



    SH hesabı: "Aman Tanrım, onlara acıyın" derken, fayez_1976f hesabı: "Kasıtlı" dedi.

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  • Küçümseme ve övgü: Ahly'yi dağıtmakla suçlanıyor

    Ahli taraftarı olduğu anlaşılan hani ise farklı bir yönde yorum yaptı, Alman teknik direktörü küçümsedi ve sert bir şekilde eleştirerek şunları söyledi: "Bak sen şu teknik direktöre, Mahrez'i ve Kessie'yi arkasına almıştı, sakın kanma, zaman size gösterecek ve göreceksiniz, seninle dalga geçiyor be İngiltere'nin sefili".



    Kendi cephesinde Saad el-Hariri hesabı şunları yazdı: "Bu teknik direktörün antrenörlük tutkusu var ve teknik olarak hazır. Newcastle onun varlığıyla değişti ve ağır bir takım oldu, ayrıca ligi de dünyanın en iyi liglerinden biri".



    Ahli taraftarlarından "Abu Betal" ise şunları yazdı: "Bu tweet, 2016'dan sonra Ahli'yi dağıtan kişiyle aynı kişiden olduğu belli".

    Bir başkası ise tweetin zamanlamasına odaklandı ve şöyle dedi: "Vallahi terbiyesizlik".

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