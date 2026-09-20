'Büyük maçlar büyük oyuncular gerektirir!' - Fabinho, sansasyonel hat-trick'li yıkımın ardından Mohamed Salah'a övgüler yağdırdı

Maçın ardından konuşan Trabzonspor orta saha oyuncusu Fabinho, uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşını, ezeli rakiplerine karşı muazzam baskı altında ortaya koyduğu performans nedeniyle övdü. Brezilyalı oyuncu, Salah ile yeniden aynı sahayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, onun üst düzey istikrar standardına dikkat çekti.

Fabinho, forvet oyuncusunun sıkı çalışmasının tüm takımda tam bir güven duygusu yarattığını belirtti.

"Büyük maçlar büyük oyuncular gerektirir. Onun gibi oyunculardan bir şey yapmasını beklersiniz ve Salah her zaman oradadır" diyen Fabinho, şöyle devam etti: "Çok çalışkan biri. Onunla birlikte olduğumuzda daha tehlikeli oluyoruz. İlk hat-trick'i, inanılmaz mutluyum. Onu tebrik ediyorum."