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imago-sport-1083518189.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Büyük maçlar büyük oyuncular gerektirir!' - Fabinho, sansasyonel hat-trick'li yıkımın ardından Mohamed Salah'a övgüler yağdırdı

M. Salah
Süper Lig
Trabzonspor

Mohamed Salah büyüleyici bir bireysel performans sergileyerek hat-trick yaptı ve bir de asist üretti; Trabzonspor, Süper Lig lideri Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Liverpool'dan eski takım arkadaşı Fabinho da övgülerin başını çekti ve Mısırlı yıldızı büyük maçların dünya çapındaki oyuncusu olarak nitelendirdi.

  • Salah, lider Galatasaray'ı hat-trick yaparak dağıttı

    Mısırlı süperstar Mohamed Salah, Papara Park'ta Süper Lig lideri Galatasaray karşısında Trabzonspor'u 4-0'lık farklı galibiyete taşıyan olağanüstü bir bireysel performans sergiledi. 34 yaşındaki oyuncu, dördüncü dakikada perdeyi açtıktan sonra takımının ikinci golünde Noah Saviolo'ya asist yaptı.

    Salah, devre arasından hemen önce bir kez daha ağları havalandırarak farkı 3-0'a çıkardı.

    80. dakikada hat-trick'ini tamamlayan yıldız oyuncu, yeni teknik direktör Thomas Reis için mükemmel bir geceyi taçlandırdı.


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    Fabinho, Salah'ın büyük maçlardaki bitmek bilmeyen zihniyetini övdü

    Maçın ardından konuşan Trabzonspor orta saha oyuncusu Fabinho, uzun yıllardır birlikte oynadığı takım arkadaşını, ezeli rakiplerine karşı muazzam baskı altında ortaya koyduğu performans nedeniyle övdü. Brezilyalı oyuncu, Salah ile yeniden aynı sahayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, onun üst düzey istikrar standardına dikkat çekti.

    Fabinho, forvet oyuncusunun sıkı çalışmasının tüm takımda tam bir güven duygusu yarattığını belirtti.

    "Büyük maçlar büyük oyuncular gerektirir. Onun gibi oyunculardan bir şey yapmasını beklersiniz ve Salah her zaman oradadır" diyen Fabinho, şöyle devam etti: "Çok çalışkan biri. Onunla birlikte olduğumuzda daha tehlikeli oluyoruz. İlk hat-trick'i, inanılmaz mutluyum. Onu tebrik ediyorum."

  • Galatasaray dağıldı, kırmızı kartlar kâbusu tamamladı

    Galatasaray'ın akşamı ikinci devrede daha da dağıldı; Trabzonspor amansız baskısını sürdürdü. Konuk ekibin teknik direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle 72. dakikada tribüne gönderildi ve takımını kenardan yönetecek bir isim kalmadı.

    Ardından orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, maçın son bölümündeki bir faulün VAR incelemesi sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

    Bu galibiyet, Trabzonspor'u puan durumunda 10 puana yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını net biçimde ortaya koydu.

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  • imago-sport-1083518174.jpgAnadolu Agency

    Milli ara öncesinde mükemmel bir sıçrama tahtası

    Tarihi galibiyet, Süper Lig'in yaklaşan milli ara nedeniyle durduğu döneme Trabzonspor'a en üst düzey özgüven sağlıyor. Reis'in kısa süre önce göreve gelmesiyle birlikte teknik ekip, bu arayı taktik fikirleri daha da yerleştirmek için kullanacak.

    Dört golün tamamında doğrudan pay sahibi olan Salah, araya fiziksel açıdan zirve durumda giriyor.

    Trabzonspor, yurt içi futbolun yeniden başlamasıyla birlikte bu ses getiren galibiyetin üzerine koymayı hedefleyecek.

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