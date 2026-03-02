Getty Images
Çeviri:
Büyük kural değişikliği mi geliyor? FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık tartışmasının ardından, oyuncuların ağızlarını kapattıkları takdirde oyundan atılmalarını istiyor
FIFA'nın tepki vermesine neden olan kıvılcım
Bu potansiyel kural değişikliğinin katalizörü, Real Madrid ile Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yaşanan çirkin bir olaydı. Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia ediliyor, ancak Arjantinli oyuncu ağzını formasıyla kapattığı için tam olarak hangi kelimeleri kullandığı hala yoğun tartışma konusu. Maçtan kısa bir süre sonra Brezilyalı yıldız, hakaret edenleri formalarının arkasına saklandıkları için "korkaklar" olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.
- AFP
Infantino 'suçlu olduğu varsayımı'nı savunuyor
Sky News'e konuşan FIFA başkanı, bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koydu: "Bir oyuncu ağzını kapatıp bir şey söylerse ve bunun ırkçı bir sonucu varsa, o zaman elbette oyundan atılmalıdır. Söylememesi gereken bir şey söylediği varsayılmalıdır, aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı. Öngöremediğimiz durumlar olabilir. Elbette, disiplin davasıyla uğraşırken durumu analiz etmek, kanıtlara sahip olmak gerekir, ancak bundan sonra bununla yetinemeyiz."
Infantino, sahada konuşmasını gizleyenlerin niyetlerini sorgulayarak sert tutumunu daha da haklı çıkardı. "Anlamıyorum, saklayacak bir şeyin yoksa, bir şey söylerken ağzını kapatmazsın. Bu kadar basit. Irkçılıkla mücadelemizde ciddi olmak için alabileceğimiz ve almamız gereken önlemler bunlar. Harekete geçmeli ve kararlı olmalıyız ve bunun caydırıcı bir etkisi olmalı. Belki de sadece cezalandırmakla kalmayıp, bir şekilde izin vermek, kültürümüzü değiştirmek, oyuncuların veya bir şey yapanların özür dilemesine izin vermek gibi bir yol da düşünmeliyiz," diye ekledi ve pişmanlık yoluyla kefaretin bir yolunu önerdi.
IFAB, ağız kapatma alışkanlığı konusunda danışma sürecini duyurdu
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), başkanın endişelerini dinlediğini doğruladı. Yıllık Genel Kurul toplantısının ardından, yasa koyucular, ayrımcılıkla mücadeleye yönelik önlemler hakkında resmi bir danışma süreci başlatıldığını duyurdu. Bu önlemler, özellikle modern futbolcular arasında yaygın hale gelen ağız kapatma alışkanlığına odaklanıyor. Oyun kurallarında yapılacak herhangi bir değişiklik, 2026 Dünya Kupası'na kadar onaylanıp uygulanacak ve bu da saha içi diyalogların hakemler tarafından izlenme şekline önemli bir değişiklik getirecek.
Infantino, futbolun toplumsal sorunları harekete geçmemek için bir bahane olarak kullanmak yerine, toplumsal değişimde öncü olması gerektiği konusunda ısrarcı. "Öfke anında yapmak istemediğiniz şeyler yapabilir [ve] özür dileyebilirsiniz, ancak yaptırım farklı olmalı, bir adım daha ileri gitmeliyiz ve belki de biz de böyle bir şey düşünmeliyiz. Irkçılığı durdurmalıyız. 'Bu toplumun bir sorunu, bu yüzden şu anda yaptıklarımızdan başka bir şey yapamayız' diyerek yetinemeyiz."
- Getty
Mourinho, 'masumiyet karinesi'ni vurgulamaktadır.
Bu iddialar, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun yorumlarına konu oldu. Mourinho, Vinicius'un gol sevincinde taraftarları kışkırttığını öne sürerek başlangıçta tepkiyle karşılaşmıştı. Mourinho, yakın zamanda düzenlediği basın toplantısında, iddiaların kanıtlanması halinde Prestianni'ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirterek, adil yargılama sürecinin önemini vurguladı.
"Ben avukat değilim, ama cahil de değilim. Masumiyet karinesi bir insan hakkı mı, değil mi?" diyen Mourinho, "Eğer oyuncu gerçekten suçluysa, ona eskisi gibi bakmayacağım ve benim için her şey bitecek. Ama bunun önüne birçok 'eğer' koymam gerekiyor" diye konuştu.
Reklam