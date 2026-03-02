Goal.com
Canlı
Gianni Infantino Vinicius Junior Real Madrid Champions League 2026Getty Images
Muhammad Zaki

Çeviri:

Büyük kural değişikliği mi geliyor? FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık tartışmasının ardından, oyuncuların ağızlarını kapattıkları takdirde oyundan atılmalarını istiyor

FIFA başkanı Gianni Infantino, ırkçı nitelikteki sözlü tartışmalar sırasında ağızlarını kapatan oyunculara doğrudan kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini iddia etti. Bu öneri, Benfica'nın kanat oyuncusu Gianluca Prestianni'nin Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia edilen olayın ardından geldi. Infantino, suçluluğun "varsayılması" gerektiğini savunuyor ve dudaklarını gizleme eyleminin saldırgan niyetin yeterli kanıtı olarak kabul edilmesi gerektiğini savunuyor.

  • FIFA'nın tepki vermesine neden olan kıvılcım

    Bu potansiyel kural değişikliğinin katalizörü, Real Madrid ile Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında yaşanan çirkin bir olaydı. Gianluca Prestianni'nin Vinicius Junior'a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia ediliyor, ancak Arjantinli oyuncu ağzını formasıyla kapattığı için tam olarak hangi kelimeleri kullandığı hala yoğun tartışma konusu. Maçtan kısa bir süre sonra Brezilyalı yıldız, hakaret edenleri formalarının arkasına saklandıkları için "korkaklar" olarak nitelendiren bir açıklama yaptı.


    • Reklam
  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    Infantino 'suçlu olduğu varsayımı'nı savunuyor

    Sky News'e konuşan FIFA başkanı, bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koydu: "Bir oyuncu ağzını kapatıp bir şey söylerse ve bunun ırkçı bir sonucu varsa, o zaman elbette oyundan atılmalıdır. Söylememesi gereken bir şey söylediği varsayılmalıdır, aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı. Öngöremediğimiz durumlar olabilir. Elbette, disiplin davasıyla uğraşırken durumu analiz etmek, kanıtlara sahip olmak gerekir, ancak bundan sonra bununla yetinemeyiz."

    Infantino, sahada konuşmasını gizleyenlerin niyetlerini sorgulayarak sert tutumunu daha da haklı çıkardı. "Anlamıyorum, saklayacak bir şeyin yoksa, bir şey söylerken ağzını kapatmazsın. Bu kadar basit. Irkçılıkla mücadelemizde ciddi olmak için alabileceğimiz ve almamız gereken önlemler bunlar. Harekete geçmeli ve kararlı olmalıyız ve bunun caydırıcı bir etkisi olmalı. Belki de sadece cezalandırmakla kalmayıp, bir şekilde izin vermek, kültürümüzü değiştirmek, oyuncuların veya bir şey yapanların özür dilemesine izin vermek gibi bir yol da düşünmeliyiz," diye ekledi ve pişmanlık yoluyla kefaretin bir yolunu önerdi.

  • IFAB, ağız kapatma alışkanlığı konusunda danışma sürecini duyurdu

    Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), başkanın endişelerini dinlediğini doğruladı. Yıllık Genel Kurul toplantısının ardından, yasa koyucular, ayrımcılıkla mücadeleye yönelik önlemler hakkında resmi bir danışma süreci başlatıldığını duyurdu. Bu önlemler, özellikle modern futbolcular arasında yaygın hale gelen ağız kapatma alışkanlığına odaklanıyor. Oyun kurallarında yapılacak herhangi bir değişiklik, 2026 Dünya Kupası'na kadar onaylanıp uygulanacak ve bu da saha içi diyalogların hakemler tarafından izlenme şekline önemli bir değişiklik getirecek.

    Infantino, futbolun toplumsal sorunları harekete geçmemek için bir bahane olarak kullanmak yerine, toplumsal değişimde öncü olması gerektiği konusunda ısrarcı. "Öfke anında yapmak istemediğiniz şeyler yapabilir [ve] özür dileyebilirsiniz, ancak yaptırım farklı olmalı, bir adım daha ileri gitmeliyiz ve belki de biz de böyle bir şey düşünmeliyiz. Irkçılığı durdurmalıyız. 'Bu toplumun bir sorunu, bu yüzden şu anda yaptıklarımızdan başka bir şey yapamayız' diyerek yetinemeyiz."

  • Jose Mourinho Vinicius JrGetty

    Mourinho, 'masumiyet karinesi'ni vurgulamaktadır.

    Bu iddialar, Benfica teknik direktörü Jose Mourinho'nun yorumlarına konu oldu. Mourinho, Vinicius'un gol sevincinde taraftarları kışkırttığını öne sürerek başlangıçta tepkiyle karşılaşmıştı. Mourinho, yakın zamanda düzenlediği basın toplantısında, iddiaların kanıtlanması halinde Prestianni'ye ciddi yaptırımlar uygulanacağını belirterek, adil yargılama sürecinin önemini vurguladı.

    "Ben avukat değilim, ama cahil de değilim. Masumiyet karinesi bir insan hakkı mı, değil mi?" diyen Mourinho, "Eğer oyuncu gerçekten suçluysa, ona eskisi gibi bakmayacağım ve benim için her şey bitecek. Ama bunun önüne birçok 'eğer' koymam gerekiyor" diye konuştu.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Getafe crest
Getafe
GET
Portugal Lig
Gil Vicente crest
Gil Vicente
GV
Benfica crest
Benfica
BEN
0