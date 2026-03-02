Büyük kural değişikliği mi geliyor? FIFA Başkanı Gianni Infantino, Vinicius Junior'a yönelik ırkçılık tartışmasının ardından, oyuncuların ağızlarını kapattıkları takdirde oyundan atılmalarını istiyor

Sky News'e konuşan FIFA başkanı, bu konudaki tutumunu açıkça ortaya koydu: "Bir oyuncu ağzını kapatıp bir şey söylerse ve bunun ırkçı bir sonucu varsa, o zaman elbette oyundan atılmalıdır. Söylememesi gereken bir şey söylediği varsayılmalıdır, aksi takdirde ağzını kapatmasına gerek kalmazdı. Öngöremediğimiz durumlar olabilir. Elbette, disiplin davasıyla uğraşırken durumu analiz etmek, kanıtlara sahip olmak gerekir, ancak bundan sonra bununla yetinemeyiz."

Infantino, sahada konuşmasını gizleyenlerin niyetlerini sorgulayarak sert tutumunu daha da haklı çıkardı. "Anlamıyorum, saklayacak bir şeyin yoksa, bir şey söylerken ağzını kapatmazsın. Bu kadar basit. Irkçılıkla mücadelemizde ciddi olmak için alabileceğimiz ve almamız gereken önlemler bunlar. Harekete geçmeli ve kararlı olmalıyız ve bunun caydırıcı bir etkisi olmalı. Belki de sadece cezalandırmakla kalmayıp, bir şekilde izin vermek, kültürümüzü değiştirmek, oyuncuların veya bir şey yapanların özür dilemesine izin vermek gibi bir yol da düşünmeliyiz," diye ekledi ve pişmanlık yoluyla kefaretin bir yolunu önerdi.